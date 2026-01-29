RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1783217833178341783517836 ... 17838>
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2026 16:16

  ЛАД написав:
  Faceless написав:...........
У, яка страшна корупція, голові ОТГ з замами нарахували більше середньої зарплати по країні + якісь річні премії (якщо прикинути, що річна премія хай 2 оклади, тоді 5млн/6/14 окладів це 59524 грн до податків, мінус ПДФО та ВЗ це 45833). Жах, які гроші, аж дві зп прибиральниці в АТБ.
Интересно вы считаете.
"Річні премії хай 2 оклади" у нас обычное дело и выплачиваются даже дворникам.
Для "голови ОТГ з замами" вы считаете "чистую" зарплату, а для "прибиральниці в АТБ" почему-то "грязную". Хотя сомневаюсь, что им столько платят даже "грязными" (23000 грн).
Хочете, я на пальцях покажу маніпулятивність летусорків і примітивність підспівуючих їм ладів(лади завжди підтримують все що може виглядати негативом для України)
Отже я спрощено і з ссилками
1 Беремо Закарпатська обл Ужгородський район Оноківська ОТГ
6544 особи по Вікіпедії
6539 по порталу Децентралізація
6541 по аналітичні Юконтрол
Тобто погоджуємось що там 6540 осіб і не помилимось , громада величенька, але й не така вже й агромадна
https://onokivska-gromada.gov.ua/docs/2239345/
2 Дивимось файлик Доходи Бюджету ( я дам ссилку , щоб Бухгалтери могли точніше його подивитись , а сам приведу тільки кілька стрічок
https://rada.info/upload/users_files/04350168/b16f8bd796a45c855dec5ef836b84124.pdf
Податкові надходження - 115,7 млн ( точно не 5 млн як брехав летусорк)
які складаються з
ПДФО _____________________55 млн
Внутрішні податки ________16 млн
Акциз паливо______________10 млн
Акциз тютюн/алкголь________6млн
Податок на майно__________22 млн
Податок ЄСВ_______________21 млн
Сума ТУТ виходить 121 млн а не 115 млн , але я не хочу розбиратись , нехай розберуться фахівці (якщо хочуть або такі є) , мені по барабану скільки 115 чи 122 млн дохід від податків

Тепер є ще не податкові надходження
Плата за надання адмін послуг -50 млн грн
РАЗОМ ДОХОДІВ 171 млн грн
3 Тепер дивимось файлик розходів. з якого я також повитягую тільки те що мені цікаво , а інші самі можуть його проаналізувати
https://rada.info/upload/users_files/04350168/c236249e0dc9081742bc61caaa950684.pdf
Комунальні послуги ______13 млн
Видатки розвитку_________60 млн
Зарплата на весь район - _______60 млн
З них розписуємо
діяльність ради_____________________25,8 млн
Школа_______________________________16,2 млн
лікарня___________________________1,5 млн 9 це та частка яка йде з місцевого бюджету)
соцслужба(допомога неблагополучних)___3,3млн
працівники мистецтва(клуб може ще щось)_5,6млн
ЦНАП__________________________________5млн
Сільрада______________________________2,7млн

В мене вийшло 57 млн......

Тепер якщо 6 осіб Виконкому , керуючи 170 млн грн заплатили собі 3-4% від того чим керують
Це є кримінал?

тепер бачите як легко дурні типу перестрашеного вводять в оману і розганять промоскальські наративи, а корисні ідіоти їм підспівують
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28884
З нами з: 15.01.09
Подякував: 303 раз.
Подякували: 3046 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2026 16:18

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:щоб не було корупції - потрібна СИСТЕМА контролю. нічого іншого не придумали. й тоді вплив безпосереднього керівника вже не стає вирішальни

В США системи контролю будували сотні років, один рижий їх поламав за рік. Які системи не будуй, а керівник вирішує 99% її ефективності.

Яке ж ти дурне ...

Ми ще побачимо, як Дональда Дака будуть викидувати на мороз )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14128
З нами з: 31.08.09
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1261 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2026 16:18

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:щоб не було корупції - потрібна СИСТЕМА контролю. нічого іншого не придумали. й тоді вплив безпосереднього керівника вже не стає вирішальни

В США системи контролю будували сотні років, один рижий їх поламав за рік. Які системи не будуй, а керівник вирішує 99% її ефективності.

не поламав, а ламає. й подивимось, що буде за наступного президента демократа - де там Трамп буде відпочивати :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12847
З нами з: 29.09.19
Подякував: 832 раз.
Подякували: 1768 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2026 16:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Ми ще побачимо, як Дональда Дака будуть викидувати на мороз )

Можливо побачимо, а може він доти не доживе. Але я більш ніж впевнений, що ми ніколи не побачимо повернення в бюджет США всіх коштів, які "його люди" незаконно отримали за його правління.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6242
З нами з: 29.07.22
Подякував: 955 раз.
Подякували: 656 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2026 16:21

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:1 Що ти пропонуєш
а - Щоб я прийшов з автоматом і їх розстріляв?
б - щоб прокурор з зарплатою в три рази вищою від тих кого ти озвучив відкрив кримінальну справу про нецільове витрачання коштів?

Із мого власного досвіду: щоб корупції не було в системі достатньо щоб начальник карав своїх безпосередніх підлеглих за корупцію. Чи якщо хоча не вимагає "заносити наверх" то обсяги падають в рази. Ініціатива завжди повинна йти з самого верху.
Є ІДЕАЛЬНІ варіанти, є РЕАЛЬНІ варіанти...
Ймовірність реалізації ІДЕАЛЬНОГО варіанту - менше 1%
Тому треба переходити до РЕАЛЬНИХ
Реальний варіант - це ЗМЕНШИТИ силовий перерозподіл коштів від тих хто їх заробляє на користь тих хто не може себе забезпечити і максимально КОМЕРЦІАЛІЗУВАТИ все що можна.
Тоді
якщо людина заплатила з зарплати 10 000 грн - 100 грн внеску на своє лікування і кричить про корупцію бо в аптеці відсутній необхідний їй препарат за 1 млн грн - крик буде відсутній

ПС
для тих хто спробує звинуватити мене в нелюдяності..
А що , багато тих хто СПЛАТИЛО по 100 грн - отримало препарат за 2 млн ?
То яка різниця
Ми це покажемо відкрито , чи засунемо голову в пісок-залишивши всім на огляд свій неприкритий голий зад.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28884
З нами з: 15.01.09
Подякував: 303 раз.
Подякували: 3046 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2026 16:23

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:Ми ще побачимо, як Дональда Дака будуть викидувати на мороз )

Можливо побачимо, а може він доти не доживе. Але я більш ніж впевнений, що ми ніколи не побачимо повернення в бюджет США всіх коштів, які "його люди" незаконно отримали за його правління.

мета ж не повернення - всі хочуть посадок :lol:

передивиться закінчення Вовка з Уолл-стріт - там багато цікавих нюансів :lol: таке життя...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12847
З нами з: 29.09.19
Подякував: 832 раз.
Подякували: 1768 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2026 16:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:мета ж не повернення - всі хочуть посадок

Я не впевнений, що навіть безпосередніх родичів Донні розкуркулять і посадять.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6242
З нами з: 29.07.22
Подякував: 955 раз.
Подякували: 656 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2026 16:25

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:щоб не було корупції - потрібна СИСТЕМА контролю. нічого іншого не придумали. й тоді вплив безпосереднього керівника вже не стає вирішальни

В США системи контролю будували сотні років, один рижий їх поламав за рік. Які системи не будуй, а керівник вирішує 99% її ефективності.
Будь яка система контролю потребує створення системи контролю за Вже попередньо створеною
Треба РОЗІРВАТИ коло
І ЗМЕНШИТИ те що ПОТРІБНО контролювати
При чому
Бідні не постраждають - бо вони і сьогодні нічого не отримують ні від набу ні від сап...
середні виграють
багаті може трохи програють економічно... але виграють політично бо ніхто не буде бігати з санкційною дибинкою..
Якщо санкції вводити нізащо ... то навіщо тоді органи які повинні впроваджувати санкції.
ПС
це не про анархію...
Ви і так купуєте медпослуги , платите за школу чи дитсадок...переведіть це в комерцію і хай той хто отримує від вас за це кошти - хоча б податки з них сплатить.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28884
З нами з: 15.01.09
Подякував: 303 раз.
Подякували: 3046 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2026 16:27

  ЛАД написав:
  alex_dvornichenko написав:.........
Воровали всегда и везде. Разница только в том, что "тогда" часто расстреливали.
Верно.
Но в результате и воровали всё-таки поменьше.
Спорне питання...
А от те що в країні яка розстрілювала ВИГОТОВЛЯЛОСЬ менше ніж в країні яка ліберально ставилась до економіки... ми бачимо на прикладі совка.
В совку жорстко контролювали і совки ходили без пенсії до 1957 року, бідні і напівголодні, не знаючи що таке туалетний папір... при чому з єдиним уточненням , що генсек підтирав дупу правдою , що токар -ізвестіями....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28884
З нами з: 15.01.09
Подякував: 303 раз.
Подякували: 3046 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2026 16:29

budivelnik Знову Ви про фантастичну країну пишете, яка може жити на свої податки, а не про реальну Україну, в якої є зовнішнє фінансування
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6242
З нами з: 29.07.22
Подякував: 955 раз.
Подякували: 656 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 1783217833178341783517836 ... 17838>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
2 15790
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 13976
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 301186
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11546)
22.05.2026 18:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron