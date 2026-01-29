Хочете, я на пальцях покажу маніпулятивність летусорків і примітивність підспівуючих їм ладів(лади завжди підтримують все що може виглядати негативом для України)ЛАД написав:Интересно вы считаете.Faceless написав:...........
У, яка страшна корупція, голові ОТГ з замами нарахували більше середньої зарплати по країні + якісь річні премії (якщо прикинути, що річна премія хай 2 оклади, тоді 5млн/6/14 окладів це 59524 грн до податків, мінус ПДФО та ВЗ це 45833). Жах, які гроші, аж дві зп прибиральниці в АТБ.
"Річні премії хай 2 оклади" у нас обычное дело и выплачиваются даже дворникам.
Для "голови ОТГ з замами" вы считаете "чистую" зарплату, а для "прибиральниці в АТБ" почему-то "грязную". Хотя сомневаюсь, что им столько платят даже "грязными" (23000 грн).
Отже я спрощено і з ссилками
1 Беремо Закарпатська обл Ужгородський район Оноківська ОТГ
6544 особи по Вікіпедії
6539 по порталу Децентралізація
6541 по аналітичні Юконтрол
Тобто погоджуємось що там 6540 осіб і не помилимось , громада величенька, але й не така вже й агромадна
2 Дивимось файлик Доходи Бюджету ( я дам ссилку , щоб Бухгалтери могли точніше його подивитись , а сам приведу тільки кілька стрічок
Податкові надходження - 115,7 млн ( точно не 5 млн як брехав летусорк)
які складаються з
ПДФО _____________________55 млн
Внутрішні податки ________16 млн
Акциз паливо______________10 млн
Акциз тютюн/алкголь________6млн
Податок на майно__________22 млн
Податок ЄСВ_______________21 млн
Сума ТУТ виходить 121 млн а не 115 млн , але я не хочу розбиратись , нехай розберуться фахівці (якщо хочуть або такі є) , мені по барабану скільки 115 чи 122 млн дохід від податків
Тепер є ще не податкові надходження
Плата за надання адмін послуг -50 млн грн
РАЗОМ ДОХОДІВ 171 млн грн
3 Тепер дивимось файлик розходів. з якого я також повитягую тільки те що мені цікаво , а інші самі можуть його проаналізувати
Комунальні послуги ______13 млн
Видатки розвитку_________60 млн
Зарплата на весь район - _______60 млн
З них розписуємо
діяльність ради_____________________25,8 млн
Школа_______________________________16,2 млн
лікарня___________________________1,5 млн 9 це та частка яка йде з місцевого бюджету)
соцслужба(допомога неблагополучних)___3,3млн
працівники мистецтва(клуб може ще щось)_5,6млн
ЦНАП__________________________________5млн
Сільрада______________________________2,7млн
В мене вийшло 57 млн......
Тепер якщо 6 осіб Виконкому , керуючи 170 млн грн заплатили собі 3-4% від того чим керують
Це є кримінал?
тепер бачите як легко дурні типу перестрашеного вводять в оману і розганять промоскальські наративи, а корисні ідіоти їм підспівують