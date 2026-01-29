Додано: П'ят 22 тра, 2026 16:16

У, яка страшна корупція, голові ОТГ з замами нарахували більше середньої зарплати по країні + якісь річні премії (якщо прикинути, що річна премія хай 2 оклади, тоді 5млн/6/14 окладів це 59524 грн до податків, мінус ПДФО та ВЗ це 45833). Жах, які гроші, аж дві зп прибиральниці в АТБ. Интересно вы считаете.

"Річні премії хай 2 оклади" у нас обычное дело и выплачиваются даже дворникам.

"Річні премії хай 2 оклади" у нас обычное дело и выплачиваются даже дворникам.Для "голови ОТГ з замами" вы считаете "чистую" зарплату, а для "прибиральниці в АТБ" почему-то "грязную". Хотя сомневаюсь, что им столько платят даже "грязными" (23000 грн).

РАЗОМ ДОХОДІВ 171 млн грн

Хочете, я на пальцях покажу маніпулятивність летусорків і примітивність підспівуючих їм ладів(лади завжди підтримують все що може виглядати негативом для України)Отже я спрощено і з ссилками1 Беремо Закарпатська обл Ужгородський район Оноківська ОТГ6544 особи по Вікіпедії6539 по порталу Децентралізація6541 по аналітичні ЮконтролТобто погоджуємось що там 6540 осіб і не помилимось , громада величенька, але й не така вже й агромадна2 Дивимось файлик Доходи Бюджету ( я дам ссилку , щоб Бухгалтери могли точніше його подивитись , а сам приведу тільки кілька стрічокПодаткові надходження - 115,7 млн ( точно не 5 млн як брехав летусорк)які складаються зПДФО _____________________55 млнВнутрішні податки ________16 млнАкциз паливо______________10 млнАкциз тютюн/алкголь________6млнПодаток на майно__________22 млнПодаток ЄСВ_______________21 млнСума ТУТ виходить 121 млн а не 115 млн , але я не хочу розбиратись , нехай розберуться фахівці (якщо хочуть або такі є) , мені по барабану скільки 115 чи 122 млн дохід від податківТепер є ще не податкові надходженняПлата за надання адмін послуг -50 млн грн3 Тепер дивимось файлик розходів. з якого я також повитягую тільки те що мені цікаво , а інші самі можуть його проаналізуватиКомунальні послуги ______13 млнВидатки розвитку_________60 млнЗ них розписуємодіяльність ради_____________________25,8 млнШкола_______________________________16,2 млнлікарня___________________________1,5 млн 9 це та частка яка йде з місцевого бюджету)соцслужба(допомога неблагополучних)___3,3млнпрацівники мистецтва(клуб може ще щось)_5,6млнЦНАП__________________________________5млнСільрада______________________________2,7млнВ мене вийшло 57 млн......Тепер якщо 6 осіб Виконкому , керуючи 170 млн грн заплатили собі 3-4% від того чим керуютьЦе є кримінал?тепер бачите як легко дурні типу перестрашеного вводять в оману і розганять промоскальські наративи, а корисні ідіоти їм підспівують