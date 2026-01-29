Переговоры между Россией, США и Украиной приостановлены из-за отсутствия результата, заявил госсекретарь США Марко Рубио .



По его словам, прошедшие переговоры не были результативными, поэтому США больше не заинтересованы проводить бесконечные встречи, которые ни к чему не ведут, хотя и готовы их возобновить при изменении ситуации.



"Таких переговоров в настоящее время не ведется. Но мы надеемся, что это изменится. Они, к сожалению, не были результативными. Но мы сохраняем готовность к тому, чтобы продолжать играть эту роль. Если кто-то другой хочет заняться этим, то им следует это сделать, но, кажется, в настоящее время никто в мире не может этим заниматься. Кроме того, мы не заинтересованы в том, чтобы участвовать в бесконечном цикле встреч, которые ни к чему не приводят", - заявил госсекретарь США.



Как добавил Рубио, эта война не закончится военной победой одной или другой стороны в классическом понимании этого термина.