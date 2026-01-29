RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17837178381783917840>
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2026 19:10

  _hunter написав:Сначала посмотрю на это ваше "коли". А там видно будет: индо-бангладешцев безо всякого Долга, вон везут...

Так, дозволів на роботу від початку року аж 3тис. Це ж як ці не сидячі у хатах, а вйобивающіє на 450$ іноземці налякали Флая, Летусрока чи вас з Німеччини )))
Соціала в Україні для іноземців немає. Це не ви у Німеччині )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6381
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2026 19:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:кущовка - це лише руська ментальність.


переважно так, але Врадіївка де була? Миколаївська область
і вона не одинокий випадок

і Бразилії таке , а в Африці то кругом таке як кущовка, в Індонезії, Філіппінах,
Камбоджі, та ще в сотні країн
prodigy
 
Повідомлень: 13757
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3406 раз.
Подякували: 3369 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2026 19:26

  prodigy написав:
  Shaman написав:кущовка - це лише руська ментальність.

переважно так, але Врадіївка де була? Миколаївська область
і вона не одинокий випадок

і Бразилії таке , а в Африці то кругом таке як кущовка, в Індонезії, Філіппінах,
Камбоджі, та ще в сотні країн

але ж у Врадійвці й бунт був, й не було такого безпределу.

я більше в контексті наших відносин. а так де немає нормального суспільства - а це більшість країн, є такі явища. навіть в тій же Мексиці. а в Європі такого немає...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12850
З нами з: 29.09.19
Подякував: 832 раз.
Подякували: 1768 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2026 19:29

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:я вже неодноразово писав. під оцей 1 трлн профіциту - юань вже надрукували. за рахунок чого там такі бульбашки великі. тому твоє припущення - можуть ще друкувати - геть хибне

Якщо б надрукували достатньо, списали борги по кредитах, звільнили від сплати податків, роздали електрокари членам партії... - була б помірна девальвація. Якщо йде ревальвація - надруковано недостатньо.

а зростання цін всередині країни? ви цей фактор не враховуєте.

у вас дуже спрощене хибне сприйняття економічних процесів. списання по кредитам в них ще попереду - в Китає кредитна бульбашка просто нереальна...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12850
З нами з: 29.09.19
Подякував: 832 раз.
Подякували: 1768 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2026 19:41

  ЛАД написав:
  alex_dvornichenko написав:.........
Воровали всегда и везде. Разница только в том, что "тогда" часто расстреливали.

Верно.
Но в результате и воровали всё-таки поменьше.


чудовий результат-зменшили населення на декілька мільонів:
-3-4 мільони померли з голоду(Україна, Казахстан, поволжьє)
-3 мільон по лагерям ГУЛАГу
-400 тисяч розстріляли

За часів «Великого терору» (1937–1938 роки) позасудові органи — так звані «трійки» НКВС — винесли смертні вироки щодо понад 386 тисяч осіб, які були розстріляні.

Загалом же за політичними звинуваченнями в СРСР засудили до розстрілу майже 682 тисячі громадян, а на території УРСР жертвами терору стали понад 260 тисяч.

Масштаби репресій деталізуються наступним чином:Репресії за «лімітами» (Наказ № 00447): Найбільше людей (близько \(386 \ 000\) – \(390 \ 000\)) було розстріляно за рішеннями республіканських, крайових та обласних «трійок».
Спочатку каральні органи мали квоти (затверджені особисто Сталіним) на розстріл трохи менше 60 тисяч осіб, але ці плани були багаторазово перевищені на місцях.

«Сталінські списки» (ВКВС): Так звані «розстрільні списки», які особисто підписував Сталін та його наближені з Політбюро, містили близько 44,5 тисяч осіб (переважно представників партійної еліти, військових, науковців та інтелігенції).

Вони засуджувалися «особливим порядком» Військовою колегією Верховного суду СРСР.Масові операції: Сотні тисяч розстріляних припадають на так звані «національні операції» НКВС (польська, німецька, латиська тощо), де вироки також виносилися позасудовими органами («двійками» та «трійками»).

«Законом про 7 колосків» у народі часто називають сумнозвісний сталінський «закон про 5 колосків» (офіційно — постанова ЦВК і РНК СРСР «Про охорону майна державних підприємств, колгоспів та кооперації..від 7 серпня 1932 року).


і момент підходящий в Україні лютує голод, діти вмирають один за одним, мати несе з поля жменю зерна і получає кулю, це не жарт , а реальна історія, яку мені розповів старпом на судні у 1995р:
його мати була поранена у 1932р за жменю зерна, потім її підликували і відправили в лагер (не піонерський), дали 15 років, відсиділа 13, була амністована за наказом сталіна у 1945році, у 1947році народився цей Старпом (потім капітан) Валентин, старші діти- хто помер,хто у діддомі з іншим призвіщем, кінці у воду.
Амнистия 1945 года — это указ Президиума Верховного Совета СССР от 7 июля, приуроченный к победе над нацистской Германией. По нему из мест заключения освободили около 830 тысяч человек: в основном тех, кто получил сроки до 10 лет, а также военнослужащих-фронтовиков, женщин с детьми, несовершеннолетних и пожилых
prodigy
 
Повідомлень: 13757
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3406 раз.
Подякували: 3369 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2026 19:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:а зростання цін всередині країни?

Якщо політика партії не дає замістити дешевим імпортом як у всіх нормальних країнах то просто робимо державні субсидії як в москалів є паливний демпфер, чи в ЄС є дотації фермерам...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6246
З нами з: 29.07.22
Подякував: 955 раз.
Подякували: 656 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2026 19:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

До слова: в Аргентині нарешті почались протести проти Мілея.
Приклад того, як правильні реформи без достатнього зовнішнього фінансування ніхто терпіти не буде.
Він прибив інфляцію з 200% до 30% тим, що реальні зарплати ПАДАЮТЬ, особливо в освіті
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6246
З нами з: 29.07.22
Подякував: 955 раз.
Подякували: 656 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2026 20:07

  Дюрі-бачі написав:До слова: в Аргентині нарешті почались протести проти Мілея.
Приклад того, як правильні реформи без достатнього зовнішнього фінансування ніхто терпіти не буде.
Він прибив інфляцію з 200% до 30% тим, що реальні зарплати ПАДАЮТЬ, особливо в освіті

Він веде аргентину шляхом України. Будує новий ізраїль а значить буде фортецею.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5343
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2026 20:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Наши чиновники на переговорах с ЕС попали в ловушку "посылок" и "налогов на рикш".

Речь о том, что ЕС якобы настаивает на введении "налога на посылки" для разблокирования финансирования Украины.

На самом деле, это не так.

Европа требовала от нашего правительства предоставить план бюджетной фискальной консолидации.

Простыми словами, Украина должна была показать как с помощью новой налоговой модели наша страна сможет начать поступательно снижать свою зависимость от внешних кредитов.

О полной финансовой самостоятельности Украины в условиях войны речь не идет.

Европе нужен план поступательного снижения этой зависимости: хотя бы на несколько процентов в год. Но это должен быть реалистичный план.

Налоговая консолидация - это либо повышение ставок налогов, либо введение новых налогов, либо детинезация.

Какие инструменты применять - это суверенное право Украины и ЕС никогда тут не давал жестких "рекомендаций".

Поэтому наше правительство могло разработать план фискальной консолидации, основанный на:

- введении налога социальной солидарности на люксовые авто (импорт на 1 млрд евро в год);

- повышение НДС на лакшери-товары и вип-услуги;

- введение прогрессивной ставки налога на доходы физических лиц (хотя бы вторая ступень шкалы для больших доходов по ставке 29%, которая могла охватить примерно 5-10% налогоплательщиков);

- повышение рентной платы за добычу природных ресурсов, прежде всего, железной руды;

- отмена льготной ставки НДС при экспорте сырья ("отмена возмещения НДС" при экспорте сырья);

- наведение порядка на таможне путем введения мониторинга зеркальной статистической отчетности со странами - торговыми партнерами для выявления контрабанды по конкретным таможенным пунктам и партиям товара;

Все эти направления фискальной консолидации, конечно, не могут принести триллионы гривен дополнительных бюджетных доходов в год. Но до 500 млрд грн в год - вполне могли бы.

Но вместо этого, правительство предложило провести фискальную консолидацию за счет налогообложения курьеров "Глово" ("налог на рикш") и налогообложения посылок.

Все эти новации могут принести максимум до 20 млрд грн в год, но при этом они крайне токсичны для социума.

Например, те же посылки - это социальная логистическая эко-система, которая соединяет рассеянное украинство во время войны, связывая родственников живущих в Украине и за границей.

И теперь правительство оказалось в плену своей "ловушки", так как ЕС требует выполнения предоставленного плана и не хочет ждать появление нового.

В демократической стране такие казусы разрешаются отставкой правительства.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5343
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2026 20:12

Прохожий

колы бойовый робот з мушыным зором дойидэ до ЛБЗ?


«Чекає на березі труп філіпінки».. А потім «вжух» її.
«Без колиму, реєстрації і смс , зразу в дамку ззаду» Все як любить:
Зображення
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19093
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2605 раз.
 
Профіль
 
7
8
5
  #<1 ... 17837178381783917840>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
2 15818
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 13996
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 301232
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15954)
22.05.2026 21:00
Ринок ОВДП (11551)
22.05.2026 20:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.