КИЕВ, 22 мая (Reuters) - Президент Владимир Зеленский заявил в пятницу, что дипломатические усилия по прекращению войны России на Украине должны быть активизированы, добавив, что он ожидает новых предложений США о том, как будет вестись эта дипломатия.

Зеленский, выступая в своем вечернем видеообращении, также заявил, что ситуация на линии фронта благоприятна для Украины. Он сделал это заявление после переговоров на виртуальной встрече с лидерами Великобритании, Франции и Германии.

«Сейчас необходимо сделать все возможное для активизации дипломатии, — сказал Зеленский. — Я также ожидаю ответа от американской стороны относительно возможных форматов и графика встреч».

Зеленский заявил, что тенденция на поле боя «не отвечает интересам оккупанта. Мы продолжаем наращивать темпы уничтожения российского личного состава. Это, наряду с санкциями всех форм, вынуждает Россию выбирать дипломатический путь»

......В британском заявлении говорится, что Зеленский проинформировал лидеров о «прогрессе, достигнутом украинскими вооруженными силами в последние недели, поскольку они продолжают наращивать оборону в условиях непрекращающихся атак (президента России Владимира) Путина».

В заявлении говорится, что три лидера «подтвердили, что в ближайшие месяцы они удвоят свою поддержку» и согласились с тем, что «противостояние российской агрессии остается жизненно важным для европейской и глобальной безопасности».