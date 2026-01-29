Banderlog написав:... - повышение рентной платы за добычу природных ресурсов, прежде всего, железной руды;
- отмена льготной ставки НДС при экспорте сырья ("отмена возмещения НДС" при экспорте сырья);
кущіївщина? бо автора не шукає... як вижу цей лівацький популізм - не повертаємо, так відразу зрозуміло, хто такі ідеї розповідає...
а оподаткування почтових відправлень - це перестати субсідувати промисловість Китаю - краще нехай тут виробляють
Интересно, где вы найдёте такого дурака, который будет создавать производство под ударами шахедов и всяких ракет? И вы, вроде, за рынок и свободную конкуренцию? Или уже нет? И с каких пор отмена льготной ставки НДС при экспорте сырья это лівацький популізм? Прогрессивный налог тоже лівацький популізм?
для початку - а де хоч якась згадка про виробництво? до чого це? й до речі, й створюють, й інвестують - так звісно, що більше подалі від кордону.
саме формулювання - пільгова ставка ПДВ - це вже маніпуляція. вона ніяка не пільгова, це просто ставка ПДВ 0% при експорті. це СУТНІСТЬ цього податку. при імпорті платиться всі 20% від повної вартості, при експорті 0%, при продажах в середині країні - платиться 20% від різниці купівлі-продажу, якщо спрощено...
й оподаткування поштових відправлень - саме про це. ми перекриваємо можливість зарубіжних виробників продавати продукцію БЕЗ сплати ПДВ
до речі, при експорті залізної руди ПДВ не так багато до повернення насправді...
й де я кажу про оподаткування доходів? але ніт, все одно підтягуємо. відповідь така - це не популізм. але от які справи - навіть при ставці 18+5 багато хто все одно оптимізує на зп. там, де це роблять - це більше 50% від зп... для початку нам треба побороти оце явище - ухиляння від сплати податків загалом...
й головне - автор таки Кущ але чомусь Бандерлог все одно не хоче вказувати
це умови для нормальної держави. Для чого нам дотувати вивіз сировини?
коли сировини надлишок - обмежувати експорт - це ідіотизм. й по друге - працює саме так. спочатку сировина, потім будуть виробнитва для більш складної переробки. як приклад виробництво соняшникової олії - від експорту соняшника до експорту олії. й маслопереробні заводи - це складні підприємства, це не просто чавити соняшник. якщо нехтувальники харчовою промисловістю дізнаються, як видобувають останні 10% олії - дуже здивуються. й чого ці заводи мають найвищу небезпеку...
Я сто разів описував Навантаження на дивіденти - 18%пдфо +5% військовий - як правило акції/депозити у багатих Навантаження на зарплату - 20% ПДВ+22%ЄСВ+18ПДФО+5%Військовий=65% - практично в ТРИ рази більше ніж дивіденти , при чому за зарплату живуть в основному бідні
Тому можете як хочете обкладати чим хочете посилки - а зарплату будуть ховати в тіні....
ПС Обєми виплати зарплати в Україні 30000*12 місяців*10 млн осіб=3600 млрд грн Обєми поштових посилок - ______________________________180 млрд грн
Далі будете боротись з пісчинкою в 5%.. не помічаючи колоду в оці 95%
ПДВ ви додаєте зайве - це інший податок. якщо врахувати ЄСВ - то так, третина від сплати ЗП - це податки. але менше не буде. багаті люди зароблють не на акціях, а в тому, що отримують прибуток взагалі без податкового навантаження.
система контролю розходів - здається нічого кращого поки не придумали. а оподаткування посилок - це переставати субсідуювати китайського виробника. всяку дрібноту можна й в Україні виробляти...
а дехто витрачає до 50% бюджету на війну. форумчани русофіли, ну поясніть мені, який сенс для Раші витрачати 50% бюджету ні на що, щоб знищити Україну? чи ви теж розумієте, що це лише забаганка схибленого діда, а вся держава через це стрімко деградує?
Shaman написав:ПДВ ви додаєте зайве - це інший податок.
Ви підприємець з 30-річним стажем і всі 30 років платите цей податок? Так щоб Вам було ясно Ви платите ПДВ не тільки на зарплату, а й на податки з Заплати Для наочності можу розписати Ви створили на 1200 доданої вартості і у вас виникло податкове зобовязання по сплаті ПДВ в 200 одиниць.. А знаєте на які суми ці 200 одиниць нараховуються ? Гроші на руки - 595 йде на руки_____119 грн ПДВ ЄСВ__________ - 220 йде в ПФ ________44 грн ПДВ ПДФО_________ - 180 йде в податкову__36 грн ПДВ Військовий________5 йде в ЗСУ_________1 грн ПДВ Всього__________1000+________________200 пдв=1200
можете мені не пояснювати, я за всі 25 років свого стажу адмініструю цей податок, й припускаю, що розуміюсь на ньому краще від вас вважайте тоді це ще одним умовним податком на прибуток (який по іншому обчислюється), але не на зп. ви ж не рахуєте податок на прибуток як податок на зп?
й особливо коли ви складаєте відсотки - це взагалі некоректно - там зовсім інші бази, які не корелюють. й ви ж не платите 20% ПДВ? ви платите 20% зобов'язань мінус 20% вхідного кредиту.
Ну це сильно спрощено Якщо ЗП менша за граничну базу нарахування ЄСВ, то при ЗП на руки 10000: Брудна ЗП - 12987 ЄСВ нараховується на брудну ЗП, тобто реальна база оподаткування для порівняння буде 15844 І загальне податкове навантаження - 36.88%. Тобто трохи менше. У разі, якщо зарплата вище за базу ЄСВ то ця ставка ще трохи нижче