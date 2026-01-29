Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2026 09:41

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:...
- повышение рентной платы за добычу природных ресурсов, прежде всего, железной руды;

- отмена льготной ставки НДС при экспорте сырья ("отмена возмещения НДС" при экспорте сырья);

кущіївщина? бо автора не шукає... як вижу цей лівацький популізм - не повертаємо, так відразу зрозуміло, хто такі ідеї розповідає...

а оподаткування почтових відправлень - це перестати субсідувати промисловість Китаю - краще нехай тут виробляють

Интересно, где вы найдёте такого дурака, который будет создавать производство под ударами шахедов и всяких ракет?
И вы, вроде, за рынок и свободную конкуренцию? Или уже нет?
И с каких пор отмена льготной ставки НДС при экспорте сырья это лівацький популізм?
Прогрессивный налог тоже лівацький популізм?

для початку - а де хоч якась згадка про виробництво? до чого це? й до речі, й створюють, й інвестують - так звісно, що більше подалі від кордону.

саме формулювання - пільгова ставка ПДВ - це вже маніпуляція. вона ніяка не пільгова, це просто ставка ПДВ 0% при експорті. це СУТНІСТЬ цього податку. при імпорті платиться всі 20% від повної вартості, при експорті 0%, при продажах в середині країні - платиться 20% від різниці купівлі-продажу, якщо спрощено...

й оподаткування поштових відправлень - саме про це. ми перекриваємо можливість зарубіжних виробників продавати продукцію БЕЗ сплати ПДВ

до речі, при експорті залізної руди ПДВ не так багато до повернення насправді...

й де я кажу про оподаткування доходів? але ніт, все одно підтягуємо. відповідь така - це не популізм. але от які справи - навіть при ставці 18+5 багато хто все одно оптимізує на зп. там, де це роблять - це більше 50% від зп... для початку нам треба побороти оце явище - ухиляння від сплати податків загалом...

й головне - автор таки Кущ 8) але чомусь Бандерлог все одно не хоче вказувати :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2026 09:49

це умови для нормальної держави. Для чого нам дотувати вивіз сировини?

коли сировини надлишок - обмежувати експорт - це ідіотизм. й по друге - працює саме так. спочатку сировина, потім будуть виробнитва для більш складної переробки. як приклад виробництво соняшникової олії - від експорту соняшника до експорту олії. й маслопереробні заводи - це складні підприємства, це не просто чавити соняшник. якщо нехтувальники харчовою промисловістю дізнаються, як видобувають останні 10% олії - дуже здивуються. й чого ці заводи мають найвищу небезпеку... :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2026 09:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:навіть при ставці 18+5 багато хто все одно оптимізує на зп. там, де це роблять - це більше 50% від зп... для початку нам треба побороти оце явище - ухиляння від сплати податків загалом...
Я сто разів описував
Навантаження на дивіденти - 18%пдфо +5% військовий - як правило акції/депозити у багатих
Навантаження на зарплату - 20% ПДВ+22%ЄСВ+18ПДФО+5%Військовий=65% - практично в ТРИ рази більше ніж дивіденти , при чому за зарплату живуть в основному бідні

Тому можете як хочете обкладати чим хочете посилки - а зарплату будуть ховати в тіні....

ПС
Обєми виплати зарплати в Україні 30000*12 місяців*10 млн осіб=3600 млрд грн
Обєми поштових посилок - ______________________________180 млрд грн

Далі будете боротись з пісчинкою в 5%.. не помічаючи колоду в оці 95%
budivelnik
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2026 10:03

ПДВ ви додаєте зайве - це інший податок. якщо врахувати ЄСВ - то так, третина від сплати ЗП - це податки. але менше не буде. багаті люди зароблють не на акціях, а в тому, що отримують прибуток взагалі без податкового навантаження.

система контролю розходів - здається нічого кращого поки не придумали. а оподаткування посилок - це переставати субсідуювати китайського виробника. всяку дрібноту можна й в Україні виробляти...
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2026 10:10

ось на що гроші треба витрачати. так ЛАД? й витрачають їх саме США чомусь
Політ тривав 65 хвилин: SpaceX успішно випробувала найбільшу та найпотужнішу у світі ракету Starship — фото, відео
Дебют модернізованої Starship відбувся за три тижні до первинного публічного розміщення акцій SpaceX, яке, як очікується, стане найбільшим в історії з ціною понад 1 трильйон доларів. Це може перетворити компанію Маска на одну з найцінніших публічних компаній світу, пише Reuters.

а дехто витрачає до 50% бюджету на війну. форумчани русофіли, ну поясніть мені, який сенс для Раші витрачати 50% бюджету ні на що, щоб знищити Україну? чи ви теж розумієте, що це лише забаганка схибленого діда, а вся держава через це стрімко деградує?
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 23 тра, 2026 10:27, всього редагувалось 2 разів.
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2026 10:13

Shaman

всяку дрібноту можна й в Україні виробляти...


Але навряд чи воно вийде «по 1 дол» , типу перехідники «usb A- type C” , “USB- всякі специфічні типу Garmin “
Флайман тепер буде ще настирніше ізолентою перемотувати кабелі..
Hotab
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2026 10:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:ПДВ ви додаєте зайве - це інший податок.
Ви підприємець з 30-річним стажем і всі 30 років платите цей податок?
Так щоб Вам було ясно
Ви платите ПДВ не тільки на зарплату, а й на податки з Заплати
Для наочності можу розписати
Ви створили на 1200 доданої вартості і у вас виникло податкове зобовязання по сплаті ПДВ в 200 одиниць..
А знаєте на які суми ці 200 одиниць нараховуються ?
Гроші на руки - 595 йде на руки_____119 грн ПДВ
ЄСВ__________ - 220 йде в ПФ ________44 грн ПДВ
ПДФО_________ - 180 йде в податкову__36 грн ПДВ
Військовий________5 йде в ЗСУ_________1 грн ПДВ
Всього__________1000+________________200 пдв=1200
budivelnik
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2026 10:25

можете мені не пояснювати, я за всі 25 років свого стажу адмініструю цей податок, й припускаю, що розуміюсь на ньому краще від вас ;) вважайте тоді це ще одним умовним податком на прибуток (який по іншому обчислюється), але не на зп. ви ж не рахуєте податок на прибуток як податок на зп?

й особливо коли ви складаєте відсотки - це взагалі некоректно - там зовсім інші бази, які не корелюють. й ви ж не платите 20% ПДВ? ви платите 20% зобов'язань мінус 20% вхідного кредиту.
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2026 10:26

не вийде все життя десь купувати навіть по 1 дол, якщо взамін ти нічого не можеш дати. наступає момент, що треба купути по 2, але вироблено власноруч - це умвоний приклад, але сенс зрозумілий...
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2026 10:36

Напад росії і білорусі на Україну

budivelnik написав:[ПДВ+22%ЄСВ+18ПДФО+5%Військовий=65% -

Ну це сильно спрощено
Якщо ЗП менша за граничну базу нарахування ЄСВ, то при ЗП на руки 10000:
Брудна ЗП - 12987
ЄСВ нараховується на брудну ЗП, тобто реальна база оподаткування для порівняння буде 15844
І загальне податкове навантаження - 36.88%. Тобто трохи менше.
У разі, якщо зарплата вище за базу ЄСВ то ця ставка ще трохи нижче
Faceless
