Додано: Суб 23 тра, 2026 14:12

Shaman написав: Faceless написав: Shaman написав: [quote="5957957:Faceless"]Я по можливості підтримую національного виробника, але не бачу сенсу підтримувати національного перекупа, що на той самий товар робить націнку поверх мита, податків, логістики ще відсотків 20-50 а буває і більше

Мало того, часто того що треба тупо немає в Україні взагалі

От зараз замовляв вуха на подарунок. В США 339 баксів, плюс баксів 25 їх податки, плюс баксів буде 60 мито і доставка.

В Україні немає в наявності, і то ціни що світять більше 600 доларів.

Що-що, а рітейл в Україні не бідує і має сильних лобістів в парламенті. Вони нанили зниження інтерчейнджу, і все зниження пішло їм в прибуток, ціни звісно ніхто не знизив. Впевнений, що і це зниження/скасування безмитного ввезення теж їх тиск. Мова не в протидії Китаю взагалі. Просто великий рітейл хоче придушити дрібних (і не менш барижних насправді) перекупів з ОЛХ, що взагалі працюють вчорну + мотивувати населення купувати в них, а не напряму, зробивши прямі покупки в закордонних магазинах невигідними

й питання, а хто ж має сплатити ПДВ при імопрті 20% - якраз 100 дол й буде. США невдалий приклад, там ПДВ немає, тому немає зменшення ціни при експорті.



Маржа нікому нічого не винна, в принципі, але є така штука, як конкуренція. Відповідно до цієї конкуренції для себе я не бачу сенсу переплачувати десятки відсотків вартості, якщо можу не переплачувати.

В США є податок з продажів, sales tax, я про нього написав

В ЄС якби я купував особисто зробив би рефанд того ПДВ, але купуючи онлайн я цього зробити не можу. При цьому навіть купуючи в тій же Польщі, часто можна навіть з їх ПДВ і з вартістю доставки купити дешевше, ніж у наших зубожілих ритейлерів.

бачите, ви вже розумієте, що маржа 20% - це не так багато.я скажу трохи іншу - якщо дорого - купить щось дешевше. вуха за 339 дол - це не є дешевий сегмент. (339 + 25 + 60) * 1,2 = 509 дол - собівартість в Україні. плюс маржа рітейла. дорого? дивись вище. сплата ПДВ при імпорті - це обов'язок всіх. накладання ПДВ на посилки це просто їх оподаткування. ось ці 20% - це основне здорожчання, а не маржа рітейлу. насправді в них вона може дійсно висока - а яка обертаємість цієї продукції?ніхто не ЗАБОРОНЯЄ купувати за кордоном. але вимагають, що треба сплатити податки. й тут починають бурмотіти навіть законослухняні - дорого[/quote]Ну по-перше, податки і так сплачуються двічі. По-друге, ПДВ на імпорт існує виключно для вирівнювання ситуації бо експортер не додає ПДВ імпортеру, тому імпортер і має додати ПДВ зі своєї сторони. У випадку фізичної особи при купівлі товару онлайн виходить подвійний ПДВ. У крупних рітейлерів в цьому плані перевага, але їх маржа робить цвну для покупця часом все одно вище, ніж подвійне оподаткування + більш дорога логістика. І вони не хочуть поступатися і робити меншу націнку, їм вигідніше не дати можливості покупцям уникати подвійного оподаткування і купувати дешевше ніж в них. Я вже не кажу, що рітейл і купує значно дешевше гуртом і логістика дешевше, ніж нова пошта.Це не про бажання платити податки. Це про уникнення конкуренції з закордонними магазинами:)