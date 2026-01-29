Shaman написав: budivelnik написав: Shaman написав: ПДВ ви додаєте зайве - це інший податок. ПДВ ви додаєте зайве - це інший податок. Ви підприємець з 30-річним стажем і всі 30 років платите цей податок?

Всього__________1000+________________200 пдв=1200 Ви підприємець з 30-річним стажем і всі 30 років платите цей податок?Так щоб Вам було ясноВи платите ПДВ не тільки на зарплату, а й на податки з ЗаплатиДля наочності можу розписатиВи створили на 1200 доданої вартості і у вас виникло податкове зобовязання по сплаті ПДВ в 200 одиниць..А знаєте на які суми ці 200 одиниць нараховуються ?Гроші на руки - 595 йде на руки_____119 грн ПДВЄСВ__________ - 220 йде в ПФ ________44 грн ПДВПДФО_________ - 180 йде в податкову__36 грн ПДВВійськовий________5 йде в ЗСУ_________1 грн ПДВВсього__________1000+________________200 пдв=1200

й особливо коли ви складаєте відсотки - це взагалі некоректно - там зовсім інші бази, які не корелюють. й ви ж не платите 20% ПДВ? ви платите 20% зобов'язань мінус 20% вхідного кредиту.

зробимо кілька припущень

Чудово , накінець то знайшли податківця який адмініструє цей податок і в ньому розбираєтьсяДавайте1 Ви вирішили крім роботи в податковій , влаштуватись до мене по сумісництву щоб заробити дитині на велосипед2 Я надав вам відходи від виробництва вартістю в НУЛЬ і дозволив Вам САМОСТІЙНО виготовити з них велосипед , а я в свою чергу ЗОБОВЯЗАВСЯ Вам за роботу ПОВЕРНУТИ ВСІ ГРОШІ які в мене залишаться після оподаткування...Ви виготовили велосипед , який я оцінив в 12 000 грн і виставив його по цій ціні в магазині...3 Переходимо до полати праці..ОтжеВи як працівник СТВОРИЛИ ДОДАНОЇ Вартості на 12 000 ( ви нічого ніде не купували , а просто використали свою працю і відходи які знайшли на смітнику)Я , як працедавець попросив Вас допомогти мені розібратись з оподаткуванням, щоб випадково не надурити вас при розрахунку.Отже Ви нараховуєте СОБІ заробітну плату виходячи з чинного Законодавства і тимчасово отримуєте право бухгалтерського підпису для перерахування податківКрок 1Так як у Вас ВІДСУТНІ податкові накладні до відшкодування(ви витратили тільки свою працю) - то спочатку Ви перераховуєте ПДВ з 12 000...Тобто 2000 - Ви відправляєте в казначейство як ПДВУ Вас залишається 10 000 ( яка повністю ОПОДАТКОВАНА ПДВ і ви це пдв вже перерахували)З 10 000 - ви забираєте ЄСВ 22% ____________________________1804 грнУ вас залишається 8 196 грн , з яких ви вираховуєте 18% ПДФО і 5% Військового=1885грнІ я виплачую Вам на руки12 000 - 2000ПДВ - 1804 ЄСВ - 1885 ПДФО+Військовий = 6311 грн4 Ви берете цих 6311 грн і йдете до мене в магазин купити велосипед який ПОВНІСТЮ створений ВАШИМИ рукамиЯ показую чекТам будевелосипед - 12 000 грнв тому числі ПДВ 2 000 грн...Питання до великого адміністратора ПДВ з 25 річним стажем...То Ви отримали зарплату повністю і тільки як покупець сплатили 2000 грн ПДВЧи Ви спочатку як працівник віддали 2000 грн ПДВ Державі, а потім як покупець сплатили 12000 в тому числі ПДВ ( і це при тому що для того щоб купити те що ви самі зробили Вам треба було ще докласти 5689 грн...