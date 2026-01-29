Додано: Суб 23 тра, 2026 16:20
Faceless написав: budivelnik написав: Faceless написав:
Ну це сильно спрощено
Якщо ЗП менша за граничну базу нарахування ЄСВ, то при ЗП на руки 10000:
Брудна ЗП - 12987
ЄСВ нараховується на брудну ЗП, тобто реальна база оподаткування для порівняння буде 15844
І загальне податкове навантаження - 36.88%. Тобто трохи менше.
У разі, якщо зарплата вище за базу ЄСВ то ця ставка ще трохи нижче
Є реалії , є математичні викрутаси
Реалії
Якщо працівник працює на фірмі платнику ПДВ ,
то навіть якщо його працедавець в соціальній орієнтації має звання БОГ
все одно працівник отримає не більше ніж 50% від ним створеного... це при умові що у фонд зарплати піде 100% створеної працівником доданої вартості, але так як є амортизація. розвиток і так далі... то працедавець рівня БОГ не може РЕАЛЬНО віддати більше 40% від створеного Праціником. (а 60% піде в ПФ/ДержБюджет)
І поки доходи найбідніших(тих хто живе виключно на зарплату) будуть оподатковуватись в 2-3 рази вищим податком ніж доходи багатих - до того часу ніхто нічого не зможе зробити з корупцією...
Бо якщо ЧЕСНО працівник отримує 30 одиниць з 100 створених
А не чесно - може отримати 100..
То що там казав основоположник марксизму маркс?
Якщо капітал(а для працівника його праця це ЄДИНИЙ його капітал) бачить 300% прибутку... то він не зупиниться перед жодним злочином... а в отруєному совком суспільстві несплата податків це навіть не насморк....
Так я в принципі показую майже те саме.
Якщо роботодавець платник ПДВ, база для нарахування ПДВ це та сама "брудна ЗП", а отже в цій формулі додаємо ПДВ - 2597, відповідно реальна база для порівняння (і це теоретичний мінімум того що створено працівником, по факту звісно більше, бо підприємство ж має отримати прибуток) стає 18441, приведене податкове навантаження 45.8%, а якщо рахувати ЗП від реально створеного працівником то це якраз буде 50% і менше
З одним розібрались..
Тепер пробуємо розібратись з другим
Є 10 000 000 працівників
8 000 000 працівників - МАКСИМУМ можуть отримати 50% від створеного (навіть коли створюють на 15000 грн... тобто отримують мінімалку)
1 000 000 працівників - єдиний податок 2 група , тобто 4000 грн , при чому НЕЗМІННІ з доходу до 400 000 грн/місяць....
1 000 000 працівників - єдиний податок 3 група - 6% від обороту.....
Дохід від Держоблігацій - податків нуль
Дохід від власних акцій/депозитів - 23%
Що робити 8 млн найбідніших, якщо САМЕ вони в найгірших умовах?
Може варто для них створити умови коли вони платять у відсотках менше ніж багаті?
Додано: Суб 23 тра, 2026 16:22
budivelnik написав: Faceless написав:
але не бачу сенсу підтримувати національного перекупа, що на той самий товар робить націнку поверх мита, податків, логістики ще відсотків 20-50 а буває і більше
Поясніть мені
Перше - скільки Ви заробляєте в годину(на це можете не відповідати , просто зафіксуйте в себе в голові)
Друге - скільки ви залишаєте права заробити в годину перукарю(продавцю/касиру /електрику/сантехніку)
Третє
А тепер просто порівняйте цифри
Мій продавець продає хліб , націнка на нього 20%... тобто на кожній булці хлібу є 4-5 грн маржі... до сплати податків
Так як я вже показував вище рівно половина від створеного йде в податкову..
Таким чином
Скільки булок хліба має продати мій продавець щоб заробити ту суму за годину яку Ви йому дозволили , якщо в нього з кожної проданої булки залишається всього 2 грн на руках?
З проданої пачки цигарок за 150 грн на руках продавця також 2 грн...
Давайте-моделюйте..
Дивні питання. Ви чогось взали не всю цитату, там на початку було, що я якраз готовий підтримувати національного виробника. Це і виробництво послуг в тому числі. І продавці хліба, і перукарі, і тп.
І навіть тут має місце конкуренція, бо якщо абсолютно ту саму булку в тій самій локації я можу взяти дешевше то я не дуже буду піклуватися де в кого яка маржа.
Якщо ж екстраполюємо на рітейл. Той самий товар я заберу в тому самому поштоматі що від українського рітейлера, що від перекупа з ОЛХ, що замовивши через NP Shopping. В першому випадку я сплачую в ціні всі податки і заробіток рітейлера, який купив по гуртовій ціні, тобто дешевше за всі інші варіанти, поставив велику партію, тобто логістика дешевше ніж у всіх інших варіантах, сплатив українське мито, але не платив податки з продажів/ПДВ в країні постачальника, бо це офіційний експорт. В третьому випадку я купую по звичайній роздрібній ціні, сплачую податки в країні де купив, доволі дорогу доставку і податки вже в Україні (за виключенням пільгової суми). Але мені часто все одно буде дешевше, ніж перший варіант. Другий- те саме що третій, тільки ще заробіток перекупа, який часто навіть не ФОП. І все одно може продавати дешевше, ніж в першому варіанті.
То висновок насправді доволі простий.
Додано: Суб 23 тра, 2026 16:26
Faceless
Багато води
Звузьтесь до відповіді
Ви заявили що 20-50% -це багато
я привів Вам приклад по якому 20% на хліб
= отримати/розкласти/внести в облік/продати булку в 3 хвилини і так 160 годин(місячна норма робочого часу згідно законодавства... щоб отримати на руки 7000 грн/місяць
То можна мені, щоб не знущатись на працівником(навіть якщо це бабка пенсіонер) зробити націнку вищу?
Чи ви вважаєте що можна ПЛОДИТИ ніщих і при цьому заявляти що 100 000 грн/місяць це мінімум для чела?
