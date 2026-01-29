Додано: Суб 23 тра, 2026 16:20
Faceless написав: budivelnik написав: Faceless написав:
Ну це сильно спрощено
Якщо ЗП менша за граничну базу нарахування ЄСВ, то при ЗП на руки 10000:
Брудна ЗП - 12987
ЄСВ нараховується на брудну ЗП, тобто реальна база оподаткування для порівняння буде 15844
І загальне податкове навантаження - 36.88%. Тобто трохи менше.
У разі, якщо зарплата вище за базу ЄСВ то ця ставка ще трохи нижче
Є реалії , є математичні викрутаси
Реалії
Якщо працівник працює на фірмі платнику ПДВ ,
то навіть якщо його працедавець в соціальній орієнтації має звання БОГ
все одно працівник отримає не більше ніж 50% від ним створеного... це при умові що у фонд зарплати піде 100% створеної працівником доданої вартості, але так як є амортизація. розвиток і так далі... то працедавець рівня БОГ не може РЕАЛЬНО віддати більше 40% від створеного Праціником. (а 60% піде в ПФ/ДержБюджет)
І поки доходи найбідніших(тих хто живе виключно на зарплату) будуть оподатковуватись в 2-3 рази вищим податком ніж доходи багатих - до того часу ніхто нічого не зможе зробити з корупцією...
Бо якщо ЧЕСНО працівник отримує 30 одиниць з 100 створених
А не чесно - може отримати 100..
То що там казав основоположник марксизму маркс?
Якщо капітал(а для працівника його праця це ЄДИНИЙ його капітал) бачить 300% прибутку... то він не зупиниться перед жодним злочином... а в отруєному совком суспільстві несплата податків це навіть не насморк....
Так я в принципі показую майже те саме.
Якщо роботодавець платник ПДВ, база для нарахування ПДВ це та сама "брудна ЗП", а отже в цій формулі додаємо ПДВ - 2597, відповідно реальна база для порівняння (і це теоретичний мінімум того що створено працівником, по факту звісно більше, бо підприємство ж має отримати прибуток) стає 18441, приведене податкове навантаження 45.8%, а якщо рахувати ЗП від реально створеного працівником то це якраз буде 50% і менше
З одним розібрались..
Тепер пробуємо розібратись з другим
Є 10 000 000 працівників
8 000 000 працівників - МАКСИМУМ можуть отримати 50% від створеного (навіть коли створюють на 15000 грн... тобто отримують мінімалку)
1 000 000 працівників - єдиний податок 2 група , тобто 4000 грн , при чому НЕЗМІННІ з доходу до 400 000 грн/місяць....
1 000 000 працівників - єдиний податок 3 група - 6% від обороту.....
Дохід від Держоблігацій - податків нуль
Дохід від власних акцій/депозитів - 23%
Що робити 8 млн найбідніших, якщо САМЕ вони в найгірших умовах?
Може варто для них створити умови коли вони платять у відсотках менше ніж багаті?
Додано: Суб 23 тра, 2026 16:22
budivelnik написав: Faceless написав:
але не бачу сенсу підтримувати національного перекупа, що на той самий товар робить націнку поверх мита, податків, логістики ще відсотків 20-50 а буває і більше
Поясніть мені
Перше - скільки Ви заробляєте в годину(на це можете не відповідати , просто зафіксуйте в себе в голові)
Друге - скільки ви залишаєте права заробити в годину перукарю(продавцю/касиру /електрику/сантехніку)
Третє
А тепер просто порівняйте цифри
Мій продавець продає хліб , націнка на нього 20%... тобто на кожній булці хлібу є 4-5 грн маржі... до сплати податків
Так як я вже показував вище рівно половина від створеного йде в податкову..
Таким чином
Скільки булок хліба має продати мій продавець щоб заробити ту суму за годину яку Ви йому дозволили , якщо в нього з кожної проданої булки залишається всього 2 грн на руках?
З проданої пачки цигарок за 150 грн на руках продавця також 2 грн...
Давайте-моделюйте..
Дивні питання. Ви чогось взали не всю цитату, там на початку було, що я якраз готовий підтримувати національного виробника. Це і виробництво послуг в тому числі. І продавці хліба, і перукарі, і тп.
І навіть тут має місце конкуренція, бо якщо абсолютно ту саму булку в тій самій локації я можу взяти дешевше то я не дуже буду піклуватися де в кого яка маржа.
Якщо ж екстраполюємо на рітейл. Той самий товар я заберу в тому самому поштоматі що від українського рітейлера, що від перекупа з ОЛХ, що замовивши через NP Shopping. В першому випадку я сплачую в ціні всі податки і заробіток рітейлера, який купив по гуртовій ціні, тобто дешевше за всі інші варіанти, поставив велику партію, тобто логістика дешевше ніж у всіх інших варіантах, сплатив українське мито, але не платив податки з продажів/ПДВ в країні постачальника, бо це офіційний експорт. В третьому випадку я купую по звичайній роздрібній ціні, сплачую податки в країні де купив, доволі дорогу доставку і податки вже в Україні (за виключенням пільгової суми). Але мені часто все одно буде дешевше, ніж перший варіант. Другий- те саме що третій, тільки ще заробіток перекупа, який часто навіть не ФОП. І все одно може продавати дешевше, ніж в першому варіанті.
То висновок насправді доволі простий.
Додано: Суб 23 тра, 2026 16:26
Faceless
Багато води
Звузьтесь до відповіді
Ви заявили що 20-50% -це багато
я привів Вам приклад по якому 20% на хліб
= отримати/розкласти/внести в облік/продати булку в 3 хвилини і так 160 годин(місячна норма робочого часу згідно законодавства... щоб отримати на руки 7000 грн/місяць
То можна мені, щоб не знущатись на працівником(навіть якщо це бабка пенсіонер) зробити націнку вищу?
Чи ви вважаєте що можна ПЛОДИТИ ніщих і при цьому заявляти що 100 000 грн/місяць це мінімум для чела?
Додано: Суб 23 тра, 2026 16:33
vt313 написав: ЛАД написав:
Вы серьёзно или забыли смайлик поставить?
Пример прогресса привести сможете?
Будь яка позиція в інженерії, де комп'ютер замінив карандаш і аркуш паперу.
Проектування засобів обчислювальної техніки, - покращення на 2 - 3 порядки.
Хороший конструктор спроектирует хорошую конструкцию и с карандашом и аркушем паперу. Плохой сделает плохую и на компе. Комп в данном примере только инструмент, который позволяет облегчить и ускорить работу.
Не очень понял, что вы имеете ввиду под "проектуванням засобів обчислювальної техніки", это не очень конкретно. Но это примерно то же, что сообщить о том, что улучшилась связь благодаря появлению мобильных телефонов, которых 25 лет назад просто не было.
И что толку, что оно "покращилось на 2 - 3 порядки"? В Украине много производится обчислювальної техніки, которую надо проектировать? Сборка компьютеров требует серьёзного проектирования?
Я, вообще-то, говорил о реальном производстве, а не абстрактных возможностях.
Могу согласиться, что с программированием у нас хорошо. Одна из отраслей (если не единственная), с которой у нас благополучно.
Додано: Суб 23 тра, 2026 16:33
І депозити, і облігації доступні геть усім. Навіть умовно найбіднішим. Порогу входу для депозитів в принципі немає, облігації від 1000 грн.
І будьмо чесними, заможні люди не консервують гроші на депозитах.
Щодо оподаткування доходів від ОВДП тут є нюанси. Бо ви позичаєте гроші державі, ставку доходності визначає держава, то який сенс в пустих перекладаннях між кишенями з оподаткуванням цього доходу? Ну можете вважати, що дохідність ОВДП не 16%, а 32%, а ви з них сплачуєте половину податками. Це буде те саме.
Додано: Суб 23 тра, 2026 16:44
budivelnik написав:Faceless
Багато води
Звузьтесь до відповіді
Ви заявили що 20-50% -це багато
я привів Вам приклад по якому 20% на хліб
= отримати/розкласти/внести в облік/продати булку в 3 хвилини і так 160 годин(місячна норма робочого часу згідно законодавства... щоб отримати на руки 7000 грн/місяць
То можна мені, щоб не знущатись на працівником(навіть якщо це бабка пенсіонер) зробити націнку вищу?
Чи ви вважаєте що можна ПЛОДИТИ ніщих і при цьому заявляти що 100 000 грн/місяць це мінімум для чела?
20-50% це багато, якщо я при всіх інших рівних умовах можу купити суттєво дешевше. Так мееше води? Це не моя проблема, в кого яка маржа з одиниці товару і який бідолашний в них продавець. Тим більше при онлайн продажах продавців як таких нема, а обороти на одну людину в штаті колосальний, це вам не продавець в магазині біля дому. Рітейл техніки у нас цвіте і пахне насправді і він взагалі не про "плодити ніщіх".
А тепер про "плодити ніщіх". Прибираємо пільгу оподаткування на посилки до 150 дол. Кому допоможе? Продавцям хліба - точно ні. Частина підприємців-перекупів закриється, бо тепер не зможуть конкурувати з великими рітейлерами. Ті виграють, отримають більше покупців. Просто громадяни будуть купувати те, що і купували , дорожче.
А, ну і трохи більше податків мабуть надійде
Додано: Суб 23 тра, 2026 16:45
Shaman написав:
контрабас - це не мімо них - це мімо держави купувати.
_hunter написав: Shaman написав:
й питання, а хто ж має сплатити ПДВ при імопрті 20% - якраз 100 дол й буде. США невдалий приклад, там ПДВ немає, тому немає зменшення ціни при експорті.
й яка має бути маржа в рітейлі - яка ваша думка?
что такое “якраз 100 дол й буде“? — если учесть “світять більше 600 доларів“.
А соседний ЕС - где есть VAT - хороший пример?
Насчет "хто ж має сплатити ПДВ": тут один перекуп утверждал, что платит он. Но если перекупа в цепочке нет - наверное никто платить не должен? 🤔
Насчет маржи - вопрос неправильный: пусть хоть 1000% ставят, но не мешают - админ-мерами - мимо них покупать. А там народ сам решит - сколько не жалко.
купуйте напряму, але ПДВ сплатить - й буде вам щастя.
платити ПДВ має імпортер. якщо імпортуєте напряму - то пересіний напевне
скільки в 600 дол ПДВ? а то ви дивні питання задаєте
Сегодня это пока что не контрабас, а разрешённая государством льгота для удешевления личного потребления.
И одно из преимуществ глобализации.
Додано: Суб 23 тра, 2026 16:48
Різниця собівартості "булки" може буть раза в 3. Купувать найдешевшу булку на районі не раджу.
Додано: Суб 23 тра, 2026 16:49
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
......
ніхто не ЗАБОРОНЯЄ купувати за кордоном. але вимагають, що треба сплатити податки. й тут починають бурмотіти навіть законослухняні - дорого
Я повторю, на всякий случай: в той же Германии - VAT 19%, а если цены с перекупскими сравнивать - разница бывает в разы. Это как объясняется? 🤔
а я звідки знаю. треба дивитися - кажіть, яка продукція - подумаємо. от українське пиво дешевше коштує, ніж німецьке. може перше пояснення - те, що виробляєш сам - дешевше?..
Може перше пояснення - те, що це не зовсім пиво.
Во всяком случае, по немецким законам.
Додано: Суб 23 тра, 2026 16:50
ЛАД написав:
Но я писал конкретно об армии, а не вообще о жизни.
Картошку чистить, действительно, могут все.
Я пишу конкретно о войне и ответственности граждан за страну (если она есть), а не вообще о жизни. Не может быть так, что одни граждане участвуют в жизни страны по желанию, а другие - по принуждению. Неважно какой у человека пол, социальный статус или родственная близость к власти - повторюсь, что гражданство в Украине одно и им одинаково пользуются и женщины и мужчины и трактористы и судьи. Если государство насилует 10% населения для комфортной жизни остальных 90%, то это имеет своё конкретное название - рабство. Неудивительно, что рабом никто не хочет быть.
Власть должна была давно понять, что миллионы прячущихся мужчин - простое голосование действиями, что граждан (мужчин, в данном случае) не устраивает такая несправедливая организация общества. Ведь, эту тёплую ванну для миллионов таких же граждан очень хорошо видно, как и видно, что никаких особых обязанностей, которые бы как-то объясняли или оправдывали эту тёплую ванну, у привилегированных граждан нет. Просто так решила конкретная власть, растоптав при этом нашу Конституцию, которая якобы нам обещает равенство во всем и запрещает какую-либо дискриминацию (даже в военное время, напомню). Просто, есть граждане с обязанностями, а есть граждане исключительно с правами. Кого-то это устраивает, а многих - нет.
Так что, условную картошку в тылу могут чистить абсолютно все, но принуждают это делать только определённую часть общества, как будто именно для этой части общества есть дело до страны, а остальным она не нужна.
