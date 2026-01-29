Banderlog написав:В росії ж продовжується мілітаризація суспільства і стару бюрократію розбавляють ветеранами. Отже ми йдем курсом на поліцейську державу а вони на мобілізацію тилу. в довгостроковій перспективі вони створять кращу військову машину.
Хрін там плавав ...
Не буде у них військової машини, бо при владі не військові, а спецслужбісти )
ЛАД написав:Например, в связи у нас есть что-то своё? Насколько знаю, всё оборудование импортное. И телефоны тоже. Разве что свои вышки связи.
Це для тебе має бути ПЕРШИМ... Нормальна людина судить по іншому параметру-доступність/ціна...
Так от ціна мобільного Інтернету в Україні одна з найнижчих... при досить порядних параметрах.. До речі і вартість мобільного звязку у нас також досить низька... Для мене - це досягнення. Я б особисто не хотів ПЕРЕПЛАЧУВАТИ в рази за те що в нас найпередовіше обладнання.....
Низкие цены у нас исключительно благодаря низкой платежеспособности населения. А оборудование у нас вполне передовое, хотя и импортное.
Например, в связи у нас есть что-то своё? Насколько знаю, всё оборудование импортное. И телефоны тоже. Разве что свои вышки связи. Возьмётесь доказать, что у нас современная передовая экономика, высокоразвитая наука и промышленность, мы уже обогнали или хотя бы догнали развитые западные державы?
Если да, то почему у нас проблемы с экспортом, почему у наших заводов и НИИ не наблюдается очередей желающих купить их продукцию?
Так Ви самі прочитайте що написали. Інженерія зв'язку у нас своя. Систему потрібно розрахувати, спроектувати, налагодити. У нас сучасна передова економіка. Когось там доганяти, - це понти.
Але є якісь проблеми, вони не зрозумілі, не пояснені. Але вони точно не в економіці.
Сучасний світ, це світ покупця. Ні у кого немає черги бажаючих купити. У всіх проблеми збуту. Сучасна економіка, - економіка послуг.
ЛАД написав:О налогообложении посылок в ЕС говорить не берусь - не знаю.
В них є пільговий поріг для мита і для всіх посилок з-за меж ЄС, якщо це не особиста посилка, ще ПДВ. Тому, якщо хочете зробити подарунок комусь в ЄС і оформлюєте доставку закордон прямо в замовленні, отримувач додатково зрадіє необхідності оплатити 23% ПДВ (я якось так попався, було незручно:( ). Краще отримати тут і далі відправити вже як особисту посилку. А поза поріг в 150 євро ще зверху мито зафігачать
Да, зараз так. Но процеси ідуть.
Роками президент Володимир Путін обіцяв створити в Росії «нову еліту» з ветеранів його війни в Україні.
У нього було багато причин для цього, кажуть аналітики. Колишні солдати були б вірні йому та його політиці. Їхнє підвищення поглибило б мілітаризацію суспільства, слугувало б стимулом для військового набору та сприяло б інтеграції військ після того, як вони залишать поле бою.
Тепер пан Путін зробив найбільший крок до виконання своєї обіцянки. Минулого тижня він звільнив популярного губернатора регіону, що межує з Україною, та замінив його військовим генералом.
Новий губернатор Олександр Шуваєв командував підрозділом, який брав участь у битві Росії за східноукраїнське місто Авдіївка, одній з найкривавіших у війні.Пан Шуваєв є випускником програми « Час героїв» , що фінансується Кремлем і яку пан Путін започаткував у 2024 році для підготовки ветеранів війни до державної роботи. За програмою підготовлено близько 160 ветеранів, більшість з яких мають нещодавній бойовий досвід.
якщо це й не буде повним переформатуванням влади, то явно створюється ще одна опора.