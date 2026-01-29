Додано: Суб 23 тра, 2026 19:34
Faceless написав:
ЛАД написав:.........
Низкие цены у нас исключительно благодаря низкой платежеспособности населения.
В країнах Африки з ще нижчою платоспроможністю ціни вище, тож це хибне припущення.
Не берусь спорить, не знаю, как в Африке.
Могу только предположить.
Там ещё бОльшая разница в положении (доходах) между богатыми и бедными, поэтому бедные просто не пользуются мобильной связью. Соответственно, богатым выставляют цены повыше, чтобы обеспечить прибыльность.
P.s. Спросил ИИ. Моё предположение верно, но это только один из факторов.
Главные причины дороговизны связи в Африке
- Экстремальные затраты на электроэнергию: Энергосети во многих странах Африки нестабильны или отсутствуют. По данным профильной ассоциации GSMA, расходы на энергию составляют от 30% до 40% от всей стоимости эксплуатации сети. Операторы вынуждены покупать, охранять и заправлять тысячи дизельных генераторов или строить дорогие солнечные станции для каждой вышки.
- Отсутствие внутренней кабельной инфраструктуры: В Украине магистральное оптоволокно проведено даже в небольшие села. В Африке многие страны внутри континента (например, Чад, Южный Судан, ЦАР) не имеют прямого выхода к морским подводным кабелям. Они вынуждены закупать трафик у соседей-транзитеров или использовать дорогую спутниковую связь.
- Слабая конкуренция и монополии: На украинском рынке три крупных игрока годами ведут ценовую войну. Во многих африканских странах рынок поделен между 1–2 операторами. Из-за отсутствия реальных альтернатив у компаний нет стимула снижать цены для бедного населения.
- Государство как барьер (налоги и пошлины): Телеком-сектор в Африке часто рассматривается властями как главный источник пополнения бюджета. Налоги и акцизы на интернет-трафик могут достигать 58%, а таможенные пошлины на импортное сетевое оборудование и смартфоны — до 64% от их стоимости.
- Низкая плотность платежеспособного спроса: Из-за того, что смартфоны для многих остаются роскошью, процент активных пользователей интернета в ряде стран низкий. Операторы не могут зарабатывать на «массовости» (как в Украине), поэтому вынуждены окупать дорогое оборудование за счет высоких тарифов для немногих платежеспособных абонентов.
P.p.s. Есть и причины низких цен в Украине, например:
- Привязка к локальным доходам (ARPU): Стоимость услуг напрямую зависит от финансовых возможностей граждан. Средний доход с одного абонента в месяц (показатель ARPU) в Украине составляет всего около $3.5 – $4. Если операторы установят европейские цены (например, $20–$30 за пакет), большинство украинцев просто не смогут платить, и рынок рухнет.
- Поздний запуск 3G и 4G: Украина внедрила скоростной мобильный интернет позже большинства стран Европы. Строительство сетей началось сразу на базе более современного, эффективного и относительно недорогого оборудования. Это позволило операторам пропустить промежуточные дорогие циклы модернизации и снизить себестоимость пропуска трафика.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 23 тра, 2026 19:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 23 тра, 2026 19:34
ЛАД написав: vt313 написав: ЛАД написав:
Вернитесь, пожалуйста, к моему начальному посту - viewtopic.php?p=5957604#p5957604
, с которого началось, и перечитайте, о чём я писал.
Например, в связи у нас есть что-то своё? Насколько знаю, всё оборудование импортное. И телефоны тоже. Разве что свои вышки связи.
Возьмётесь доказать, что у нас современная передовая экономика, высокоразвитая наука и промышленность, мы уже обогнали или хотя бы догнали развитые западные державы?
Если да, то почему у нас проблемы с экспортом, почему у наших заводов и НИИ не наблюдается очередей желающих купить их продукцию?
Так Ви самі прочитайте що написали.
Інженерія зв'язку у нас своя. Систему потрібно розрахувати, спроектувати, налагодити. У нас сучасна передова економіка.
Когось там доганяти, - це понти.
Але є якісь проблеми, вони не зрозумілі, не пояснені. Але вони точно не в економіці.
Сучасний світ, це світ покупця. Ні у кого немає черги бажаючих купити. У всіх проблеми збуту.
Сучасна економіка, - економіка послуг.
И в результате того, что "У нас сучасна передова економіка", мы по ВВП на 57 месте в мире по данным МВФ, на 44 месте по ВВП(ППС) и на 106 по ВВП (ППС) на душу.
Куда уж передовее.
Всё с вами понятно.
Нажаль ті показники по ВВП погано корелюють з реальністю, бо значна частина економіки в тіні.
Додано: Суб 23 тра, 2026 19:37
budivelnik написав: Shaman написав: budivelnik написав:
Ви підприємець з 30-річним стажем і всі 30 років платите цей податок?
Так щоб Вам було ясно
Ви платите ПДВ не тільки на зарплату, а й на податки з Заплати
Для наочності можу розписати
Ви створили на 1200 доданої вартості і у вас виникло податкове зобовязання по сплаті ПДВ в 200 одиниць..
А знаєте на які суми ці 200 одиниць нараховуються ?
Гроші на руки - 595 йде на руки_____119 грн ПДВ
ЄСВ__________ - 220 йде в ПФ ________44 грн ПДВ
ПДФО_________ - 180 йде в податкову__36 грн ПДВ
Військовий________5 йде в ЗСУ_________1 грн ПДВ
Всього__________1000+________________200 пдв=1200
можете мені не пояснювати, я за всі 25 років свого стажу адмініструю цей податок, й припускаю, що розуміюсь на ньому краще від вас
вважайте тоді це ще одним умовним податком на прибуток (який по іншому обчислюється), але не на зп. ви ж не рахуєте податок на прибуток як податок на зп?
й особливо коли ви складаєте відсотки - це взагалі некоректно - там зовсім інші бази, які не корелюють. й ви ж не платите 20% ПДВ? ви платите 20% зобов'язань мінус 20% вхідного кредиту.
Чудово , накінець то знайшли податківця який адмініструє цей податок і в ньому розбирається
...
по-перше я не податківець, просто розбираюся, що таке в ПДВ. якщо почнемо дискутувати, то гадаю ви перший скажете - треба спитати в бухгалтера
математика, як ви розкладаєте цифри я розумію. але це лише математика, яка немає економічного змісту. ПДВ - навіть не ще один аля податок на прибуток, а дійсно податок на споживання. продасте свій велосипед на експорт - то ПДВ взагалі зникне
й платить його дійсно кінцевий покупець - але держава отримує його частинами від всіх ланцюгів, де проходив цей товар.
але загалом за логікою ПДВ ближче до податку на прибуток, ніж до зарплатних податків. некоректно їх складати.
Додано: Суб 23 тра, 2026 19:39
Faceless написав:
........
Нажаль ті показники по ВВП погано корелюють з реальністю, бо значна частина економіки в тіні.
Вы тоже возьмётесь доказывать, что у нас передовая экономика, наука и промышленность?
И зачем тогда мы так рвёмся в ЕС?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 23 тра, 2026 19:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 23 тра, 2026 19:40
Faceless написав: ЛАД написав:
И в результате того, что "У нас сучасна передова економіка", мы по ВВП на 57 месте в мире по данным МВФ, на 44 месте по ВВП(ППС) и на 106 по ВВП (ППС) на душу.
Куда уж передовее.
Всё с вами понятно.
Нажаль ті показники по ВВП погано корелюють з реальністю, бо значна частина економіки в тіні.
отут ми на передових місцях...
а що сталося з моєю відповіддю. хлопці, ну не треба так "передергивать колоду"
Додано: Суб 23 тра, 2026 19:41
ЛАД написав: Faceless написав:
........
Нажаль ті показники по ВВП погано корелюють з реальністю, бо значна частина економіки в тіні.
Вы тоже возьмётесь доказывать, что у нас передовая экономика?
Я не знаю, що таке передова економіка, але окремі галузі у нас чудово розвинені.
Останнім часом туди входить і ВПК, це якраз до вашого улюбленого реального виробництва
Додано: Суб 23 тра, 2026 19:42
ЛАД написав: Faceless написав:
........
Нажаль ті показники по ВВП погано корелюють з реальністю, бо значна частина економіки в тіні.
Вы тоже возьмётесь доказывать, что у нас передовая экономика?
ні, ми доводимо, що в нас не все так погано, як ви намагаєтесь показати. а ви це показуєте, щоб проштовхнути думку, що без Раші нас чекають складні часи, й треба домовлятися з Рашею
такий у вас напрямок агітації
а ми домовимся з Європою, й буде нам щастя. з Рашею вже ніхто не хоче домовлятися...
Додано: Суб 23 тра, 2026 19:44
ЛАД написав: vt313 написав: ЛАД написав:
Вернитесь, пожалуйста, к моему начальному посту - viewtopic.php?p=5957604#p5957604
, с которого началось, и перечитайте, о чём я писал.
Например, в связи у нас есть что-то своё? Насколько знаю, всё оборудование импортное. И телефоны тоже. Разве что свои вышки связи.
Возьмётесь доказать, что у нас современная передовая экономика, высокоразвитая наука и промышленность, мы уже обогнали или хотя бы догнали развитые западные державы?
Если да, то почему у нас проблемы с экспортом, почему у наших заводов и НИИ не наблюдается очередей желающих купить их продукцию?
Так Ви самі прочитайте що написали.
Інженерія зв'язку у нас своя. Систему потрібно розрахувати, спроектувати, налагодити. У нас сучасна передова економіка.
Когось там доганяти, - це понти.
Але є якісь проблеми, вони не зрозумілі, не пояснені. Але вони точно не в економіці.
Сучасний світ, це світ покупця. Ні у кого немає черги бажаючих купити. У всіх проблеми збуту.
Сучасна економіка, - економіка послуг.
И в результате того, что "У нас сучасна передова економіка", мы по ВВП на 57 месте в мире по данным МВФ, на 44 месте по ВВП(ППС) и на 106 по ВВП (ППС) на душу.
Куда уж передовее.
Всё с вами понятно.
Але є якісь проблеми, вони не зрозумілі, не пояснені. Але вони точно не в економіці.
Питання не в понтах, 1 місце чи 100.
Ми на 106 місці, не питання. Давайте порівняємо з країною яка на 20 - 50 місці (вибирайте самі).
Тільки одна умова, Ви проводите пошук (по тій країні) такий самій як і я по Україні.
З поправкою на війну.
Додано: Суб 23 тра, 2026 19:53
Faceless написав: ЛАД написав: Faceless написав:
........
Нажаль ті показники по ВВП погано корелюють з реальністю, бо значна частина економіки в тіні.
Вы тоже возьмётесь доказывать, что у нас передовая экономика?
Я не знаю, що таке передова економіка, але окремі галузі у нас чудово розвинені.
Останнім часом туди входить і ВПК, це якраз до вашого улюбленого реального виробництва
ВПК это производство дронов из импортных комплектующих (возможно, сегодня уже и из наших, но электроника точно импортная)? Программирование наше - я уже писал, в этой области у нас всё в порядке. Между прочим, в значительной степени благодаря тому, что наши программисты работали на Запад.
Які галузі у нас чудово розвинені?
И зачем тогда мы так рвёмся в ЕС?
Додано: Суб 23 тра, 2026 19:59
Shaman написав: ЛАД написав: Faceless написав:
........
Нажаль ті показники по ВВП погано корелюють з реальністю, бо значна частина економіки в тіні.
Вы тоже возьмётесь доказывать, что у нас передовая экономика?
ні, ми доводимо, що в нас не все так погано, як ви намагаєтесь показати. а ви це показуєте, щоб проштовхнути думку, що без Раші нас чекають складні часи, й треба домовлятися з Рашею
такий у вас напрямок агітації
а ми домовимся з Європою, й буде нам щастя. з Рашею вже ніхто не хоче домовлятися...
Я вам уже писал - не приписывайте мне собственные думки.
Если вы считаете, что у нас прекрасно с экономикой, наукой и промышленностью, то считайте и дальше.
Мы самые передовые и развитые. И впереди планеты всей.
Так зачем нам вообще с кем-то домовлятися?
Похоже, маразм на форуме крепчает.
