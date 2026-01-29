ЛАД написав:[quote="5958105:Faceless"] ........ Нажаль ті показники по ВВП погано корелюють з реальністю, бо значна частина економіки в тіні.
Вы тоже возьмётесь доказывать, что у нас передовая экономика?
Я не знаю, що таке передова економіка, але окремі галузі у нас чудово розвинені. Останнім часом туди входить і ВПК, це якраз до вашого улюбленого реального виробництва
ВПК это производство дронов из импортных комплектующих (возможно, сегодня уже и из наших, но электроника точно импортная)? Программирование наше - я уже писал, в этой области у нас всё в порядке. Между прочим, в значительной степени благодаря тому, что наши программисты работали на Запад. Які галузі у нас чудово розвинені? И зачем тогда мы так рвёмся в ЕС?[/quote]ВПК це набагато ширший асортимент, ті ж роботизовані наземні комплекси. А "виробництво дронів" це не конструктор лего. А ще є добре розвинені галузі в приватній медицині, наприклад
ЛАД написав:... Программирование наше - я уже писал, в этой области у нас всё в порядке. Между прочим, в значительной степени благодаря тому, что наши программисты работали на Запад. Які галузі у нас чудово розвинені? И зачем тогда мы так рвёмся в ЕС?
ну давай шще раз заради цікавості.
в нас доволі розвинене сільське господарство - Європа стогне. технологічно там ще є куди розвиватися - але це вже потрібно фінансування та дотації як в Європі.
харчова промисловість. порівняємо з часами срср - по різноманістності та доступності продуктів. але так, є куди рухатися далі.
олійна промисловість - ми перші в світі за обсягами експорту. були. зараз можливо припали через війну.
легка промисловість - шили ми дуже багато. єдине, що це не великі фабрики, а купа окремих цехів.
нескладні та й складні металоконструкції. а метал до речі слабенько. виплавляли ми багато сталі, але якісну зазвичай імпортували.
чого немає - немає складного машинобудування, в тому числі сучасного верстатобудування - а на цьому все тримається. сучасної електроніки. але цього немає на всій території срср, навіть на Раші. срср це ще тоді не подужав. а потім, коли це розроблялося, ми 10 років витратили на відбудову після розвалу та перебудови економічного базісу. сучасної електроніки немає в багатьох країнах.
що ми зе маємо - за ту ціну в нас дуже потужна медицина. так, складних випадків немає, але поточна - чого так ідуть з Європи наші біженці. банково-фінансові технології - Захід відпочиває - але там є чеки, ми цей етап пропустили зв'язок як вже писали.
чого немає, й це ДУЖЕ велика проблема - немає фондового ринку. це напряму пов'язано з роботою в тіні й відсутності культури корпоративного керування.
зрозуміло, що дронові технології на рівні - але це системно чи на ентузіазмі - поки не зрозуміло. в нас загалом біда з системним впровадженням сучасного виробництва, це є.
ЛАД написав:Shaman Вы знаете, я уже дважды за последние пару дней проигнорировал ваше предельное хамство, но вам неймётся. Хватит. Уже выкладывал: ... Вот никак не могу решить, вы Мерзяев или просто дурак? Или то и другое вместе. Скорее всего.
спроба особистого накиду зараховано...
а по суті щось є? ДЕ я писав, що все чудово? вигадали, а коли спіймали на брехні - почав пирхати?
Война уже никого не интересует и не волнует? У нас всё классно с экономикой, главное роздрібна торговля хорошо налажена. Значительно лучше, чем на Западе? Так, вроде, там тоже проблем с этим нет. Да и не только там. Но отвлекусь от животрепещущих тем, беспокоящих местных экспертов.
Коротко - Число погибших после атаки украинских беспилотников на общежитие в Старобельске в самопровозглашенной в ЛНР выросло до 18, сообщило российское МЧС. Украинские военные ранее заявляли, что был нанесен удар по складам боеприпасов, средствам ПВО и пунктам управления - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил предупреждения разведки о подготовке Россией удара с использованием гиперзвуковой ракеты «Орешник» и что потенциальной целью нового комбинированного удара по Киеву - Ранее Зеленский сообщил о нанесенном ударе по заводу «Метафракс Кемикалс» в городе Губаха Пермского края. Это один из крупнейших российских производителей метанола и его производных - ВСУ заявили о поражении нефтяного терминала «Шесхарис» в Новороссийске и близлежащей крупной нефтебазы «Грушовая балка». Местные власти в Краснодарском крае ранее сообщали о «возгорании», последовавшем за атакой БПЛА на нефтебазу в Новороссийске
й на першому місці - скільки рубіконців загинуло на Раші - дуже важливо. щось не пригадую таких цитат, коли в нас черговий під'їзд знесли. якщо стрельнуть Орешником по Києву - знову будуть жертви черед цивільних...
Посольство США в Киеве выпустило предупреждение о «потенциально значительной» воздушной атаке в ближайшие 24 часа Посольство США в Киеве опубликовало на своем сайте сообщение о том, что оно получило информацию о «потенциально значительной воздушной атаке, которая может произойти в любое время в ближайшие 24 часа». ...... Американское посольство в своем сообщении не упоминает это заявление украинского президента. Оно рекомендует американским гражданам заранее узнать расположение ближайших укрытий, немедленно следовать в них в случае тревоги, а также иметь запасы еды, воды и медикаментов.
2 часа назад Зеленский: есть разведданные о подготовке российского удара «Орешником» Президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсетях о том, что разведка доложила ему, что получены данные «о подготовке россиянами удара с использованием „Орешника“». По его словам, эти данные получены «в том числе от американских и европейских партнеров» и сейчас проверяются.
«Видим признаки подготовки комбинированного удара по территории Украины, в частности по Киеву, с использованием разного вооружения. Указанное вооружение средней дальности может быть в таком ударе», — продолжает Зеленский. Он дважды в своем посте призывает всех пользоваться укрытиями «начиная с сегодняшнего вечера».
Он призвал США и Европу не оставлять без реакции применение подобного оружия. «Рассчитываем на реакцию мира и на то, что она будет не постфактум, а превентивной — надо нажать на Москву, чтобы они не расширяли войну», — заявил украинский президент.
«Мы готовим ПВО настолько, насколько это возможно, и будем отвечать полностью справедливо на каждый российский удар. Мы дали разрешение на парад, но разрешения на безумие у России нет», — сказал в заключение Зеленский, ссылаясь на свой указ о ненанесении ударов по Москве во время парада 9 мая.