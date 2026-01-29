RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1785117852178531785417855>
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2026 20:25

Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:[quote="5958105:Faceless"]
........
Нажаль ті показники по ВВП погано корелюють з реальністю, бо значна частина економіки в тіні.
Вы тоже возьмётесь доказывать, что у нас передовая экономика?
Я не знаю, що таке передова економіка, але окремі галузі у нас чудово розвинені.
Останнім часом туди входить і ВПК, це якраз до вашого улюбленого реального виробництва

ВПК это производство дронов из импортных комплектующих (возможно, сегодня уже и из наших, но электроника точно импортная)? Программирование наше - я уже писал, в этой области у нас всё в порядке. Между прочим, в значительной степени благодаря тому, что наши программисты работали на Запад.
Які галузі у нас чудово розвинені?
И зачем тогда мы так рвёмся в ЕС?[/quote]ВПК це набагато ширший асортимент, ті ж роботизовані наземні комплекси. А "виробництво дронів" це не конструктор лего.
А ще є добре розвинені галузі в приватній медицині, наприклад
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37785
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1507 раз.
Подякували: 8315 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2026 20:27

  ЛАД написав:...
Программирование наше - я уже писал, в этой области у нас всё в порядке. Между прочим, в значительной степени благодаря тому, что наши программисты работали на Запад.
Які галузі у нас чудово розвинені?
И зачем тогда мы так рвёмся в ЕС?

ну давай шще раз заради цікавості.

в нас доволі розвинене сільське господарство - Європа стогне. технологічно там ще є куди розвиватися - але це вже потрібно фінансування та дотації як в Європі.

харчова промисловість. порівняємо з часами срср - по різноманістності та доступності продуктів. але так, є куди рухатися далі.

олійна промисловість - ми перші в світі за обсягами експорту. були. зараз можливо припали через війну.

легка промисловість - шили ми дуже багато. єдине, що це не великі фабрики, а купа окремих цехів.

нескладні та й складні металоконструкції. а метал до речі слабенько. виплавляли ми багато сталі, але якісну зазвичай імпортували.

чого немає - немає складного машинобудування, в тому числі сучасного верстатобудування - а на цьому все тримається. сучасної електроніки. але цього немає на всій території срср, навіть на Раші. срср це ще тоді не подужав. а потім, коли це розроблялося, ми 10 років витратили на відбудову після розвалу та перебудови економічного базісу. сучасної електроніки немає в багатьох країнах.

що ми зе маємо - за ту ціну в нас дуже потужна медицина. так, складних випадків немає, але поточна - чого так ідуть з Європи наші біженці. банково-фінансові технології - Захід відпочиває - але там є чеки, ми цей етап пропустили :lol: зв'язок як вже писали.

чого немає, й це ДУЖЕ велика проблема - немає фондового ринку. це напряму пов'язано з роботою в тіні й відсутності культури корпоративного керування.

зрозуміло, що дронові технології на рівні - але це системно чи на ентузіазмі - поки не зрозуміло. в нас загалом біда з системним впровадженням сучасного виробництва, це є.

що ще? хто що додасть? ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12907
З нами з: 29.09.19
Подякував: 832 раз.
Подякували: 1768 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2026 20:28

❗️В найближчі роки українцям можуть заборонити виїзд за кордон, натомість повністю відкрити кордон для іноземців, — глава Офісу міграційної політики Воскобойник.
Xenon
 
Повідомлень: 5945
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2026 20:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Високий ризик у найближчу добу": посольство США підтвердило, що Росія готує атаку
Повідомляється, що посольство "отримало інформацію про потенційно серйозний повітряний напад, який може статися будь-коли протягом наступних 24 годин", – йдеться у заяві.

Посольство рекомендувало громадянам слідкувати за новинами та бути готовими негайно перейти до укриттів у разі оголошення повітряної тривоги.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14131
З нами з: 31.08.09
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1261 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2026 20:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Программирование наше

наскільки я знаю, то літають на opensource https://betaflight.com/docs/development
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6257
З нами з: 29.07.22
Подякував: 955 раз.
Подякували: 658 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2026 20:30

  ЛАД написав:Shaman
Вы знаете, я уже дважды за последние пару дней проигнорировал ваше предельное хамство, но вам неймётся.
Хватит.
Уже выкладывал:
...
Вот никак не могу решить, вы Мерзяев или просто дурак?
Или то и другое вместе.
Скорее всего.

спроба особистого накиду зараховано... :lol:

а по суті щось є? ДЕ я писав, що все чудово? вигадали, а коли спіймали на брехні - почав пирхати? ;)

означає одно - аргументів в ЛАДа немає...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12907
З нами з: 29.09.19
Подякував: 832 раз.
Подякували: 1768 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2026 20:31

Война уже никого не интересует и не волнует?
У нас всё классно с экономикой, главное роздрібна торговля хорошо налажена.
Значительно лучше, чем на Западе?
Так, вроде, там тоже проблем с этим нет. Да и не только там.
Но отвлекусь от животрепещущих тем, беспокоящих местных экспертов.
Коротко
- Число погибших после атаки украинских беспилотников на общежитие в Старобельске в самопровозглашенной в ЛНР выросло до 18, сообщило российское МЧС. Украинские военные ранее заявляли, что был нанесен удар по складам боеприпасов, средствам ПВО и пунктам управления
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил предупреждения разведки о подготовке Россией удара с использованием гиперзвуковой ракеты «Орешник» и что потенциальной целью нового комбинированного удара по Киеву
- Ранее Зеленский сообщил о нанесенном ударе по заводу «Метафракс Кемикалс» в городе Губаха Пермского края. Это один из крупнейших российских производителей метанола и его производных
- ВСУ заявили о поражении нефтяного терминала «Шесхарис» в Новороссийске и близлежащей крупной нефтебазы «Грушовая балка». Местные власти в Краснодарском крае ранее сообщали о «возгорании», последовавшем за атакой БПЛА на нефтебазу в Новороссийске
https://www.bbc.com/russian/live/cy52r3d960lt
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40309
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2026 20:33

  ЛАД написав:Война уже никого не интересует и не волнует?
У нас всё классно с экономикой, главное роздрібна торговля хорошо налажена.
Значительно лучше, чем на Западе?
Так, вроде, там тоже проблем с этим нет. Да и не только там.
Но отвлекусь от животрепещущих тем, беспокоящих местных экспертов.
Коротко
- Число погибших после атаки украинских беспилотников на общежитие в Старобельске в самопровозглашенной в ЛНР выросло до 18, сообщило российское МЧС. Украинские военные ранее заявляли, что был нанесен удар по складам боеприпасов, средствам ПВО и пунктам управления
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил предупреждения разведки о подготовке Россией удара с использованием гиперзвуковой ракеты «Орешник» и что потенциальной целью нового комбинированного удара по Киеву
- Ранее Зеленский сообщил о нанесенном ударе по заводу «Метафракс Кемикалс» в городе Губаха Пермского края. Это один из крупнейших российских производителей метанола и его производных
- ВСУ заявили о поражении нефтяного терминала «Шесхарис» в Новороссийске и близлежащей крупной нефтебазы «Грушовая балка». Местные власти в Краснодарском крае ранее сообщали о «возгорании», последовавшем за атакой БПЛА на нефтебазу в Новороссийске
https://www.bbc.com/russian/live/cy52r3d960lt

й на першому місці - скільки рубіконців загинуло на Раші - дуже важливо. щось не пригадую таких цитат, коли в нас черговий під'їзд знесли. якщо стрельнуть Орешником по Києву - знову будуть жертви черед цивільних...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12907
З нами з: 29.09.19
Подякував: 832 раз.
Подякували: 1768 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2026 20:34

Посольство США в Киеве выпустило предупреждение о «потенциально значительной» воздушной атаке в ближайшие 24 часа
Посольство США в Киеве опубликовало на своем сайте сообщение о том, что оно получило информацию о «потенциально значительной воздушной атаке, которая может произойти в любое время в ближайшие 24 часа».
......
Американское посольство в своем сообщении не упоминает это заявление украинского президента. Оно рекомендует американским гражданам заранее узнать расположение ближайших укрытий, немедленно следовать в них в случае тревоги, а также иметь запасы еды, воды и медикаментов.

2 часа назад
Зеленский: есть разведданные о подготовке российского удара «Орешником»
Президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсетях о том, что разведка доложила ему, что получены данные «о подготовке россиянами удара с использованием „Орешника“». По его словам, эти данные получены «в том числе от американских и европейских партнеров» и сейчас проверяются.

«Видим признаки подготовки комбинированного удара по территории Украины, в частности по Киеву, с использованием разного вооружения. Указанное вооружение средней дальности может быть в таком ударе», — продолжает Зеленский. Он дважды в своем посте призывает всех пользоваться укрытиями «начиная с сегодняшнего вечера».

Он призвал США и Европу не оставлять без реакции применение подобного оружия. «Рассчитываем на реакцию мира и на то, что она будет не постфактум, а превентивной — надо нажать на Москву, чтобы они не расширяли войну», — заявил украинский президент.

«Мы готовим ПВО настолько, насколько это возможно, и будем отвечать полностью справедливо на каждый российский удар. Мы дали разрешение на парад, но разрешения на безумие у России нет», — сказал в заключение Зеленский, ссылаясь на свой указ о ненанесении ударов по Москве во время парада 9 мая.
https://www.bbc.com/russian/live/cy52r3d960lt
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40309
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2026 20:35

  Shaman написав:
чого немає - немає складного машинобудування, в тому числі сучасного верстатобудування - а на цьому все тримається. сучасної електроніки.

Наприклад
https://www.ndt.com.ua/ru
vt313
 
Повідомлень: 593
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1785117852178531785417855>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
2 16042
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 14233
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 301812
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.