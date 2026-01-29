2 часа назад

«Нафтогаз»: Россия массированно атаковала нефтегазовые объекты в Харьковской и Полтавской областях, возникли крупные пожары

Украинская государственная компания «Нафтогаз» сообщила, что Россия в течение суток наносила удары по ее нефтегазовым объектам в Харьковской и Полтавской областях.



«Зафиксированы серьезные повреждения оборудования и крупные пожары», — сообщил «Нафтогаз».



Весь персонал был эвакуирован и на местах работают компетентные службы, говорится в сообщении компании. Однако «оценить последствия атак пока невозможно из-за опасности повторных ударов».



3 часа назад

Генштаб ВСУ заявил о повреждении нефтяного терминала «Шесхарис» в Новороссийске и соседней нефтебазы

Помимо фрегата «Эссен» украинская армия сообщила о поражении еще нескольких целей на российском черноморском побережье — нефтяного терминала «Шесхарис» в Новороссийске, нефтебазы «Грушовая Балка», а также танкера теневого флота Chrysalis в акватории Черного моря. Об этом сообщил Генштаб ВСУ, а немного позже командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди, он же «Мадяр», в своем телеграм-канале написал, что терминал и нефтебазу атаковали подотчетные ему подразделения («Птахи Мадяра») совместно с подразделениями глубокого поражения Сил обороны Украины.



Генштаб сообщает, что на территории «Шесхариса» и «Грушовой Балки» подтверждены попадания и пожары. Отмечается, что это один из крупнейших российских экспортных терминалов на Черном море и одно из крупнейших нефтехранилищ на юге России.



О поврежденном танкере Генштаб ничего дополнительно не сообщает. На сайте MarineTraffic можно найти танкер для сырой нефти под названием Chrysalis. Судно под либерийским флагом; от него поступают геолокационные данные, но, согласно им, оно находится в центральной части Черного моря и все еще следует в Новороссийск (хотя тот же сервис сообщает, что оно уже должно было прибыть в этот порт 18 мая).



Российские власти редко раскрывают детали о попаданиях дронов в промышленные объекты. Однако утром оперштаб Краснодарского края сообщал о «возгорании» нефтебазы в районе Новороссийска («загорелись несколько технических и административных зданий», а также «фрагменты беспилотников упали на территории топливного терминала»).