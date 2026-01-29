|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 23 тра, 2026 20:49
Таки Мерзяев и просто дурак одновременно.
Даже в оригинальной цитате ВВС (без всяких изменений, сокращений или изъятий) находит зраду.
Но смысла так и не понял.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 23 тра, 2026 21:21, всього редагувалось 2 разів.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 40309
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5386 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 23 тра, 2026 20:50
vt313 написав: Shaman написав:
по різних окремих напрямках в нас є купа заводів. але ми не робимо ані сучасних верстатів з ЧПК, ані мікросхем складних - хоча тут не знаю. але з іншої сторони цього немає в багатьох середніх країнах, навіть в Європі...
Зараз багато підприємств секретять інформацію. І правильно.
А чим ця продукція не підходить під назву "cучасних верстатів з ЧПК"?
я мав на увазі щось типу MAZAK. бачили як такі верстати працюють - вкинув шматок металу та креслення, а отримав назад виріб будь-якої складності
наші технологи чесно казали - нас не вчили обробці металу на таких швидкостях
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 12907
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 832 раз.
- Подякували: 1768 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Суб 23 тра, 2026 20:51
ЛАД написав:
Таки Мерзяев и просто дурак одновременно.
Даже в оригинальной цитате ВВС (без всяких изменений, сокращений или изъятий) находит зраду.
а що по суті? немає чого сказати? про Рубікон можна було не цитувати. 18 малувато, треба було більше...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 12907
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 832 раз.
- Подякували: 1768 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Суб 23 тра, 2026 20:53
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
зрозуміло, що дронові технології на рівні - але це системно чи на ентузіазмі - поки не зрозуміло. в нас загалом біда з системним впровадженням сучасного виробництва, це є.
В нас є величезна проблема із захистом технологій, тому як тільки війна трохи притихне, то частину дронових компаній скупить США, іншу частину просто скопіює Китай... Я проходив мимо індустрії, знаю що колеги-фізики вже не один десяток модифікацій антен зробили, бо йде постійна гонка з РЕБ і занадто швидко розробка втрачає актуальність щоб в неї зараз вкладались світові лідери зброї
а якщо я ще розповім про облік на виробництві - з цим теж біда-біда...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 12907
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 832 раз.
- Подякували: 1768 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Суб 23 тра, 2026 21:02
ЛАД написав:
Таки Мерзяев и просто дурак одновременно.
Даже в оригинальной цитате ВВС (без всяких изменений, сокращений или изъятий) находит зраду.
с рашен BBC именно так ...
Почему-то рашен BBC не написали, кого именно убили в общежитии, но тупо процитировали российский МЧС
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 14131
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 551 раз.
- Подякували: 1261 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Суб 23 тра, 2026 21:04
Shaman написав: budivelnik написав: Shaman написав:
можете мені не пояснювати, я за всі 25 років свого стажу адмініструю цей податок, й припускаю, що розуміюсь на ньому краще від вас
вважайте тоді це ще одним умовним податком на прибуток (який по іншому обчислюється), але не на зп. ви ж не рахуєте податок на прибуток як податок на зп?
й особливо коли ви складаєте відсотки - це взагалі некоректно - там зовсім інші бази, які не корелюють. й ви ж не платите 20% ПДВ? ви платите 20% зобов'язань мінус 20% вхідного кредиту.
Давайте зробимо кілька припущень
1 Ви вирішили крім роботи в податковій , влаштуватись до мене по сумісництву щоб заробити дитині на велосипед
2 Я надав вам відходи від виробництва вартістю в НУЛЬ і дозволив Вам САМОСТІЙНО виготовити з них велосипед , а я в свою чергу ЗОБОВЯЗАВСЯ Вам за роботу ПОВЕРНУТИ ВСІ ГРОШІ які в мене залишаться після оподаткування...
Ви виготовили велосипед , який я оцінив в 12 000 грн і виставив його по цій ціні в магазині...
3 Переходимо до полати праці..
Отже
Ви як працівник СТВОРИЛИ ДОДАНОЇ Вартості на 12 000 ( ви нічого ніде не купували , а просто використали свою працю і відходи які знайшли на смітнику)
Я , як працедавець попросив Вас допомогти мені розібратись з оподаткуванням, щоб випадково не надурити вас при розрахунку.
Отже Ви нараховуєте СОБІ заробітну плату виходячи з чинного Законодавства і тимчасово отримуєте право бухгалтерського підпису для перерахування податків
Крок 1
Так як у Вас ВІДСУТНІ податкові накладні до відшкодування(ви витратили тільки свою працю) - то спочатку Ви перераховуєте ПДВ з 12 000...
Тобто 2000 - Ви відправляєте в казначейство як ПДВ
У Вас залишається 10 000 ( яка повністю ОПОДАТКОВАНА ПДВ і ви це пдв вже перерахували)
З 10 000 - ви забираєте ЄСВ 22% ____________________________1804 грн
У вас залишається 8 196 грн , з яких ви вираховуєте 18% ПДФО і 5% Військового=1885грн
І я виплачую Вам на руки
12 000 - 2000ПДВ - 1804 ЄСВ - 1885 ПДФО+Військовий = 6311 грн
4 Ви берете цих 6311 грн і йдете до мене в магазин купити велосипед який ПОВНІСТЮ створений ВАШИМИ руками
Я показую чек
Там буде
велосипед - 12 000 грн
в тому числі ПДВ 2 000 грн...
Питання до великого адміністратора ПДВ з 25 річним стажем...
То Ви отримали зарплату повністю і тільки як покупець сплатили 2000 грн ПДВ
Чи Ви спочатку як працівник віддали 2000 грн ПДВ Державі, а потім як покупець сплатили 12000 в тому числі ПДВ ( і це при тому що для того щоб купити те що ви самі зробили Вам треба було ще докласти 5689 грн...
по-перше я не податківець, просто розбираюся, що таке в ПДВ. якщо почнемо дискутувати, то гадаю ви перший скажете - треба спитати в бухгалтера
математика, як ви розкладаєте цифри я розумію. але це лише математика, яка немає економічного змісту. ПДВ - навіть не ще один аля податок на прибуток, а дійсно податок на споживання. продасте свій велосипед на експорт - то ПДВ взагалі зникне
й платить його дійсно кінцевий покупець - але держава отримує його частинами від всіх ланцюгів, де проходив цей товар.
але загалом за логікою ПДВ ближче до податку на прибуток, ніж до зарплатних податків. некоректно їх складати.
Прикольно
А можете пояснити
Чому , ми велосипед ЩЕ НЕ ПРОДАЛИ
З Вами я розраховуюсь як з ПРАЦІВНИКОМ ( тобто не споживачем)
АУ Вас в кишені ВЖЕ відсутні 5689 грн...
І чомусь ці відсутні гроші якщо їх розписати по податкам в собі мають ще й 2000 ПДВ ?
ПДВ - ___2000 грн
ЄСВ - ___1804 грн
ПДФО+ВС- 1885 грнВСЬОГО___5689 грн
Так коли у Вас відбулось споживання і на які ланки розклалось ПДВ і чому велосипед не продали , а у Вас 2000 ПДВ вже забрали?
ПС
Не треба надувати щоки і пускати слину перед монітором- просто спробуйте розібратись і тоді до Вас може й дійде.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Суб 23 тра, 2026 21:31, всього редагувалось 1 раз.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 28898
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 303 раз.
- Подякували: 3046 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Суб 23 тра, 2026 21:25
Shaman написав: ЛАД написав:
Таки Мерзяев и просто дурак одновременно.
Даже в оригинальной цитате ВВС (без всяких изменений, сокращений или изъятий) находит зраду.
а що по суті? немає чого сказати? про Рубікон можна було не цитувати. 18 малувато, треба було більше...
Більше кого?
Наших украинских студентов? Или в оккупации уже не наши, а исключительно предатели?
В Иране в школе тоже погибли ксировцы?
Я же говорю - смысл не дошёл.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 40309
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5386 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|16042
|
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
|
|0
|14233
|
|
|36
|301812
|
|