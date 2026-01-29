Shaman написав: по різних окремих напрямках в нас є купа заводів. але ми не робимо ані сучасних верстатів з ЧПК, ані мікросхем складних - хоча тут не знаю. але з іншої сторони цього немає в багатьох середніх країнах, навіть в Європі...
Зараз багато підприємств секретять інформацію. І правильно. А чим ця продукція не підходить під назву "cучасних верстатів з ЧПК"?
я мав на увазі щось типу MAZAK. бачили як такі верстати працюють - вкинув шматок металу та креслення, а отримав назад виріб будь-якої складності наші технологи чесно казали - нас не вчили обробці металу на таких швидкостях
Shaman написав:зрозуміло, що дронові технології на рівні - але це системно чи на ентузіазмі - поки не зрозуміло. в нас загалом біда з системним впровадженням сучасного виробництва, це є.
В нас є величезна проблема із захистом технологій, тому як тільки війна трохи притихне, то частину дронових компаній скупить США, іншу частину просто скопіює Китай... Я проходив мимо індустрії, знаю що колеги-фізики вже не один десяток модифікацій антен зробили, бо йде постійна гонка з РЕБ і занадто швидко розробка втрачає актуальність щоб в неї зараз вкладались світові лідери зброї
а якщо я ще розповім про облік на виробництві - з цим теж біда-біда...
Shaman написав:можете мені не пояснювати, я за всі 25 років свого стажу адмініструю цей податок, й припускаю, що розуміюсь на ньому краще від вас вважайте тоді це ще одним умовним податком на прибуток (який по іншому обчислюється), але не на зп. ви ж не рахуєте податок на прибуток як податок на зп?
й особливо коли ви складаєте відсотки - це взагалі некоректно - там зовсім інші бази, які не корелюють. й ви ж не платите 20% ПДВ? ви платите 20% зобов'язань мінус 20% вхідного кредиту.
Давайте зробимо кілька припущень 1 Ви вирішили крім роботи в податковій , влаштуватись до мене по сумісництву щоб заробити дитині на велосипед 2 Я надав вам відходи від виробництва вартістю в НУЛЬ і дозволив Вам САМОСТІЙНО виготовити з них велосипед , а я в свою чергу ЗОБОВЯЗАВСЯ Вам за роботу ПОВЕРНУТИ ВСІ ГРОШІ які в мене залишаться після оподаткування... Ви виготовили велосипед , який я оцінив в 12 000 грн і виставив його по цій ціні в магазині... 3 Переходимо до полати праці.. Отже Ви як працівник СТВОРИЛИ ДОДАНОЇ Вартості на 12 000 ( ви нічого ніде не купували , а просто використали свою працю і відходи які знайшли на смітнику) Я , як працедавець попросив Вас допомогти мені розібратись з оподаткуванням, щоб випадково не надурити вас при розрахунку. Отже Ви нараховуєте СОБІ заробітну плату виходячи з чинного Законодавства і тимчасово отримуєте право бухгалтерського підпису для перерахування податків Крок 1 Так як у Вас ВІДСУТНІ податкові накладні до відшкодування(ви витратили тільки свою працю) - то спочатку Ви перераховуєте ПДВ з 12 000... Тобто 2000 - Ви відправляєте в казначейство як ПДВ У Вас залишається 10 000 ( яка повністю ОПОДАТКОВАНА ПДВ і ви це пдв вже перерахували) З 10 000 - ви забираєте ЄСВ 22% ____________________________1804 грн У вас залишається 8 196 грн , з яких ви вираховуєте 18% ПДФО і 5% Військового=1885грн І я виплачую Вам на руки 12 000 - 2000ПДВ - 1804 ЄСВ - 1885 ПДФО+Військовий = 6311 грн 4 Ви берете цих 6311 грн і йдете до мене в магазин купити велосипед який ПОВНІСТЮ створений ВАШИМИ руками Я показую чек Там буде велосипед - 12 000 грн в тому числі ПДВ 2 000 грн...
Питання до великого адміністратора ПДВ з 25 річним стажем... То Ви отримали зарплату повністю і тільки як покупець сплатили 2000 грн ПДВ Чи Ви спочатку як працівник віддали 2000 грн ПДВ Державі, а потім як покупець сплатили 12000 в тому числі ПДВ ( і це при тому що для того щоб купити те що ви самі зробили Вам треба було ще докласти 5689 грн...
по-перше я не податківець, просто розбираюся, що таке в ПДВ. якщо почнемо дискутувати, то гадаю ви перший скажете - треба спитати в бухгалтера
математика, як ви розкладаєте цифри я розумію. але це лише математика, яка немає економічного змісту. ПДВ - навіть не ще один аля податок на прибуток, а дійсно податок на споживання. продасте свій велосипед на експорт - то ПДВ взагалі зникне
й платить його дійсно кінцевий покупець - але держава отримує його частинами від всіх ланцюгів, де проходив цей товар.
але загалом за логікою ПДВ ближче до податку на прибуток, ніж до зарплатних податків. некоректно їх складати.
Прикольно А можете пояснити Чому , ми велосипед ЩЕ НЕ ПРОДАЛИ З Вами я розраховуюсь як з ПРАЦІВНИКОМ ( тобто не споживачем) АУ Вас в кишені ВЖЕ відсутні 5689 грн... І чомусь ці відсутні гроші якщо їх розписати по податкам в собі мають ще й 2000 ПДВ ? ПДВ - ___2000 грн ЄСВ - ___1804 грн ПДФО+ВС- 1885 грн ВСЬОГО___5689 грн
Так коли у Вас відбулось споживання і на які ланки розклалось ПДВ і чому велосипед не продали , а у Вас 2000 ПДВ вже забрали?
ПС Не треба надувати щоки і пускати слину перед монітором- просто спробуйте розібратись і тоді до Вас може й дійде.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 23 тра, 2026 21:31, всього редагувалось 1 раз.
Проблема не в защите технологии, а именно в том, что дроны и борьба с ними совершенно новые вещи, не устоявшиеся. Идут постоянные изменения техники и тактики и в связи с этим, как вы и написали, "занадто швидко розробка втрачає актуальність" - нечего защищать. И стоит заметить, что конструкции антенн давно известны, ничего принципиально нового ваши коллеги не изобретают, но, несмотря на это, подбор подходящих представляет сложности. Скопировать конструкцию дрона большой сложности не представляет.