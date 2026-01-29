ЛАД написав:Скопировать конструкцию дрона большой сложности не представляет.
Звичайного фпв - можливо. Почитайте про дрони-перехоплювачі краще. Купа конфігурацій, аеродинамічні характеристики, рішення для максимального прискорення і маневреності, і скільки там було експериментів і модифікацій
ЛАД написав:Таки Мерзяев и просто дурак одновременно. Даже в оригинальной цитате ВВС (без всяких изменений, сокращений или изъятий) находит зраду.
а що по суті? немає чого сказати? про Рубікон можна було не цитувати. 18 малувато, треба було більше...
Більше кого? Наших украинских студентов? Или в оккупации уже не наши, а исключительно предатели? В Иране в школе тоже погибли ксировцы? Я же говорю - смысл не дошёл.
й ця людина мені щось цитує - краще в дзеркало б подивилась... звісно рубіконівців. не вірю я руським - в них завжди, як черговий кривавий обстріл - починаються вигадки - а вот українці в нас когось теж вбили.
й про наші жертви - що там обговорювати. про Старобільськ - вже другий допис. про цю школу, де невідомо скільки загинуло, й яка стоїть під забором військової бази - вже збився з рахунки, скільки разів написано - найбільші злочини цієї війни.
може ще масквічів пожаліємо, вони дрони побачили, й бач перелякалися.
Не сомневаюсь, что очень много. И ещё будет. Но скопировать готовые решения проблемы не представляет. Техника не суперсложная, копируют и значительно более серьёзные вещи.
От тільки тут нема в кого копіювати. Це реально нові розробки.
Я имел ввиду копирование наших разработок. Разговор-то начался с замечания Дюрі-бачі о том, что "в нас є величезна проблема із захистом технологій".
Краткое содержание - Подробности соглашения с Ираном будут объявлены в ближайшее время, заявил Трамп. - Трамп заявил, что сделка будет включать в себя возобновление работы Ормузского пролива. - Иран добивается прекращения американской блокады, ослабления санкций и контроля над проливом. ВАШИНГТОН/ИСЛАМАБАД/НЬЮ-ДЕЛИ, 23 мая (Reuters) - Президент США Дональд Трамп написал в субботу, что меморандум о взаимопонимании по мирному соглашению с Ираном "в значительной степени находится в стадии согласования", поскольку обе страны и посредники в Пакистане сообщили о прогрессе. Трамп написал в социальных сетях, что готовящееся соглашение позволит вновь открыть Ормузский пролив, важнейший судоходный маршрут, закрытие которого перевернуло мировые энергетические рынки после начала конфликта в феврале, когда США и Израиль нанесли удары по Ирану. ........Иранское информационное агентство Fars сообщило рано утром в воскресенье, что соглашение позволит Ирану контролировать Ормузский пролив. В нем говорилось, что утверждение Трампа о том, что соглашение почти завершено, «противоречит действительности». Ранее в субботу Иран заявил, что работает над меморандумом о взаимопонимании, в котором изложен подход к прекращению войны, после встречи его высших должностных лиц с Асимом Муниром, командующим пакистанской армией. .....Ранее в субботу Трамп заявил изданию Axios, что ожидает принять решение в воскресенье о возобновлении атак на Иран. «Либо мы достигнем хорошей сделки, либо я разнесу их в пух и прах», — цитирует его слова Axios. Один из пакистанских источников заявил, что нет никаких гарантий того, что США примут меморандум; если это произойдет, то это приведет к дальнейшим переговорам после окончания праздника Ид в пятницу.
ДУБАЙ, 23 мая (Reuters) - Главный переговорщик Ирана, спикер парламента Мохаммад Багер Калибаф, заявил командующему пакистанской армией Асиму Муниру во время переговоров в Тегеране в субботу, что США не являются честной стороной в переговорах по прекращению войны , и Иран не пойдет на компромисс в отношении своих национальных прав, сообщило государственное телевидение. ........Иранские государственные СМИ сообщили, что Мунир также встречался с президентом Масудом Пезешкианом в присутствии министра иностранных дел Аббаса Аракчи, с которым у него состоялись две встречи, прежде чем вылететь. Как сообщается, переговоры были сосредоточены на документе из 14 пунктов, предложенном Ираном, который он считает основной основой для обсуждений, а также на сообщениях, которыми обменялись обе стороны. Калибаф заявил, что Иран будет отстаивать свои «законные права» как на поле боя, так и посредством дипломатии, но добавил, что не может доверять «стороне, которая совершенно нечестна», — обвинение, которое Иран выдвигал уже несколько раз. Он заявил, что иранские вооруженные силы восстановили свой потенциал во время прекращения огня и что, если Соединенные Штаты «безрассудно возобновят войну», последствия будут «более сильными и горькими», чем в начале конфликта.
Краткое содержание - Растут сомнения в том, сможет ли Трамп превратить тактические военные успехи в геополитическую победу. - Влияние Ирана на прямые, ничем не сдерживаемые ядерные амбиции подрывает военную риторику Трампа. - Давление на Трампа усиливается, поскольку цели войны остаются невыполненными. ВАШИНГТОН, 23 мая (Reuters) - Президент США Дональд Трамп, возможно, и выиграл почти все сражения против Ирана, но спустя три месяца после нападения на Исламскую Республику перед ним встает более важный вопрос: проигрывает ли он войну? Учитывая контроль Ирана над Ормузским проливом, его сопротивление ядерным уступкам и в значительной степени сохранившуюся теократическую форму правления, растут сомнения в том, что Трамп сможет превратить тактические успехи американских военных в результат, который он сможет убедительно представить как геополитическую победу. По мнению некоторых аналитиков, его неоднократные заявления о полной победе звучат неубедительно, поскольку обе стороны балансируют между неопределенной дипломатией и его периодическими угрозами возобновить удары, что, несомненно, вызовет ответные действия Ирана по всему региону. Теперь Трамп рискует тем, что США и их арабские союзники из Персидского залива выйдут из конфликта в худшем положении, в то время как Иран, хотя и понесённый военные и экономические потери, может получить больше рычагов влияния, показав, что способен ограничить пятую часть мировых поставок нефти и газа. Кризис еще не закончился, и некоторые эксперты допускают возможность того, что Трамп все еще может найти способ сохранить лицо, если переговоры пройдут в его пользу.