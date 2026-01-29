RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17853178541785517856
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2026 22:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:Скопировать конструкцию дрона большой сложности не представляет.

Звичайного фпв - можливо.
Почитайте про дрони-перехоплювачі краще. Купа конфігурацій, аеродинамічні характеристики, рішення для максимального прискорення і маневреності, і скільки там було експериментів і модифікацій
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37787
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1507 раз.
Подякували: 8315 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2026 22:31

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Таки Мерзяев и просто дурак одновременно.
Даже в оригинальной цитате ВВС (без всяких изменений, сокращений или изъятий) находит зраду.

а що по суті? немає чого сказати? про Рубікон можна було не цитувати. 18 малувато, треба було більше...

Більше кого?
Наших украинских студентов? Или в оккупации уже не наши, а исключительно предатели?
В Иране в школе тоже погибли ксировцы?
Я же говорю - смысл не дошёл.

й ця людина мені щось цитує - краще в дзеркало б подивилась... звісно рубіконівців. не вірю я руським - в них завжди, як черговий кривавий обстріл - починаються вигадки - а вот українці в нас когось теж вбили.

й про наші жертви - що там обговорювати. про Старобільськ - вже другий допис. про цю школу, де невідомо скільки загинуло, й яка стоїть під забором військової бази - вже збився з рахунки, скільки разів написано - найбільші злочини цієї війни.

може ще масквічів пожаліємо, вони дрони побачили, й бач перелякалися.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12908
З нами з: 29.09.19
Подякував: 832 раз.
Подякували: 1768 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2026 22:47

  Faceless написав:
ЛАД написав:Скопировать конструкцию дрона большой сложности не представляет.

Звичайного фпв - можливо.
Почитайте про дрони-перехоплювачі краще. Купа конфігурацій, аеродинамічні характеристики, рішення для максимального прискорення і маневреності, і скільки там було експериментів і модифікацій

Не сомневаюсь, что очень много.
И ещё будет.
Но скопировать готовые решения проблемы не представляет. Техника не суперсложная, копируют и значительно более серьёзные вещи.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40315
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2026 23:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:Скопировать конструкцию дрона большой сложности не представляет.

Звичайного фпв - можливо.
Почитайте про дрони-перехоплювачі краще. Купа конфігурацій, аеродинамічні характеристики, рішення для максимального прискорення і маневреності, і скільки там було експериментів і модифікацій

Не сомневаюсь, что очень много.
И ещё будет.
Но скопировать готовые решения проблемы не представляет. Техника не суперсложная, копируют и значительно более серьёзные вещи.
От тільки тут нема в кого копіювати. Це реально нові розробки.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37787
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1507 раз.
Подякували: 8315 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2026 23:33

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:----------------------------
ЛАД
Скопировать конструкцию дрона большой сложности не представляет.
----------------------------
Звичайного фпв - можливо.
Почитайте про дрони-перехоплювачі краще. Купа конфігурацій, аеродинамічні характеристики, рішення для максимального прискорення і маневреності, і скільки там було експериментів і модифікацій

Не сомневаюсь, что очень много.
И ещё будет.
Но скопировать готовые решения проблемы не представляет. Техника не суперсложная, копируют и значительно более серьёзные вещи.
От тільки тут нема в кого копіювати. Це реально нові розробки.

Я имел ввиду копирование наших разработок.
Разговор-то начался с замечания Дюрі-бачі о том, что "в нас є величезна проблема із захистом технологій".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40315
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 01:11

Краткое содержание
- Подробности соглашения с Ираном будут объявлены в ближайшее время, заявил Трамп.
- Трамп заявил, что сделка будет включать в себя возобновление работы Ормузского пролива.
- Иран добивается прекращения американской блокады, ослабления санкций и контроля над проливом.
ВАШИНГТОН/ИСЛАМАБАД/НЬЮ-ДЕЛИ, 23 мая (Reuters) - Президент США Дональд Трамп написал в субботу, что меморандум о взаимопонимании по мирному соглашению с Ираном "в значительной степени находится в стадии согласования", поскольку обе страны и посредники в Пакистане сообщили о прогрессе.
Трамп написал в социальных сетях, что готовящееся соглашение позволит вновь открыть Ормузский пролив, важнейший судоходный маршрут, закрытие которого перевернуло мировые энергетические рынки после начала конфликта в феврале, когда США и Израиль нанесли удары по Ирану.
........Иранское информационное агентство Fars сообщило рано утром в воскресенье, что соглашение позволит Ирану контролировать Ормузский пролив. В нем говорилось, что утверждение Трампа о том, что соглашение почти завершено, «противоречит действительности».
Ранее в субботу Иран заявил, что работает над меморандумом о взаимопонимании, в котором изложен подход к прекращению войны, после встречи его высших должностных лиц с Асимом Муниром, командующим пакистанской армией.
.....Ранее в субботу Трамп заявил изданию Axios, что ожидает принять решение в воскресенье о возобновлении атак на Иран. «Либо мы достигнем хорошей сделки, либо я разнесу их в пух и прах», — цитирует его слова Axios.
Один из пакистанских источников заявил, что нет никаких гарантий того, что США примут меморандум; если это произойдет, то это приведет к дальнейшим переговорам после окончания праздника Ид в пятницу.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/us-iran-report-progress-talks-ending-war-looking-next-few-days-2026-05-23/
(Праздник Ид аль-Адха (Курбан-байрам) — праздник жертвоприношения, который начинается в день окончания хаджа, ожидается с вечера вторника 26 мая по 28 мая 2026 года.)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40315
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 01:16

ДУБАЙ, 23 мая (Reuters) - Главный переговорщик Ирана, спикер парламента Мохаммад Багер Калибаф, заявил командующему пакистанской армией Асиму Муниру во время переговоров в Тегеране в субботу, что США не являются честной стороной в переговорах по прекращению войны , и Иран не пойдет на компромисс в отношении своих национальных прав, сообщило государственное телевидение.
........Иранские государственные СМИ сообщили, что Мунир также встречался с президентом Масудом Пезешкианом в присутствии министра иностранных дел Аббаса Аракчи, с которым у него состоялись две встречи, прежде чем вылететь.
Как сообщается, переговоры были сосредоточены на документе из 14 пунктов, предложенном Ираном, который он считает основной основой для обсуждений, а также на сообщениях, которыми обменялись обе стороны.
Калибаф заявил, что Иран будет отстаивать свои «законные права» как на поле боя, так и посредством дипломатии, но добавил, что не может доверять «стороне, которая совершенно нечестна», — обвинение, которое Иран выдвигал уже несколько раз.
Он заявил, что иранские вооруженные силы восстановили свой потенциал во время прекращения огня и что, если Соединенные Штаты «безрассудно возобновят войну», последствия будут «более сильными и горькими», чем в начале конфликта.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/irans-top-negotiator-says-tehran-will-not-compromise-talks-with-us-2026-05-23/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40315
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 01:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Усик переміг. Ура)
Якби не балістика, не подивився б)
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19103
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2605 раз.
 
Профіль
 
7
8
5
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 01:38

И ещё.
Краткое содержание
- Растут сомнения в том, сможет ли Трамп превратить тактические военные успехи в геополитическую победу.
- Влияние Ирана на прямые, ничем не сдерживаемые ядерные амбиции подрывает военную риторику Трампа.
- Давление на Трампа усиливается, поскольку цели войны остаются невыполненными.
ВАШИНГТОН, 23 мая (Reuters) - Президент США Дональд Трамп, возможно, и выиграл почти все сражения против Ирана, но спустя три месяца после нападения на Исламскую Республику перед ним встает более важный вопрос: проигрывает ли он войну?
Учитывая контроль Ирана над Ормузским проливом, его сопротивление ядерным уступкам и в значительной степени сохранившуюся теократическую форму правления, растут сомнения в том, что Трамп сможет превратить тактические успехи американских военных в результат, который он сможет убедительно представить как геополитическую победу.
По мнению некоторых аналитиков, его неоднократные заявления о полной победе звучат неубедительно, поскольку обе стороны балансируют между неопределенной дипломатией и его периодическими угрозами возобновить удары, что, несомненно, вызовет ответные действия Ирана по всему региону.
Теперь Трамп рискует тем, что США и их арабские союзники из Персидского залива выйдут из конфликта в худшем положении, в то время как Иран, хотя и понесённый военные и экономические потери, может получить больше рычагов влияния, показав, что способен ограничить пятую часть мировых поставок нефти и газа.
Кризис еще не закончился, и некоторые эксперты допускают возможность того, что Трамп все еще может найти способ сохранить лицо, если переговоры пройдут в его пользу.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/three-months-is-trump-losing-iran-war-2026-05-23/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40315
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 17853178541785517856
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
2 16103
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 14296
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 301963
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5381)
23.05.2026 23:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.