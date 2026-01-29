- Подробности соглашения с Ираном будут объявлены в ближайшее время, заявил Трамп.

- Трамп заявил, что сделка будет включать в себя возобновление работы Ормузского пролива.

- Иран добивается прекращения американской блокады, ослабления санкций и контроля над проливом.

ВАШИНГТОН/ИСЛАМАБАД/НЬЮ-ДЕЛИ, 23 мая (Reuters) - Президент США Дональд Трамп написал в субботу, что меморандум о взаимопонимании по мирному соглашению с Ираном "в значительной степени находится в стадии согласования", поскольку обе страны и посредники в Пакистане сообщили о прогрессе.

Трамп написал в социальных сетях, что готовящееся соглашение позволит вновь открыть Ормузский пролив, важнейший судоходный маршрут, закрытие которого перевернуло мировые энергетические рынки после начала конфликта в феврале, когда США и Израиль нанесли удары по Ирану.

........Иранское информационное агентство Fars сообщило рано утром в воскресенье, что соглашение позволит Ирану контролировать Ормузский пролив. В нем говорилось, что утверждение Трампа о том, что соглашение почти завершено, «противоречит действительности».

Ранее в субботу Иран заявил, что работает над меморандумом о взаимопонимании, в котором изложен подход к прекращению войны, после встречи его высших должностных лиц с Асимом Муниром, командующим пакистанской армией.

.....Ранее в субботу Трамп заявил изданию Axios, что ожидает принять решение в воскресенье о возобновлении атак на Иран. «Либо мы достигнем хорошей сделки, либо я разнесу их в пух и прах», — цитирует его слова Axios.

Один из пакистанских источников заявил, что нет никаких гарантий того, что США примут меморандум; если это произойдет, то это приведет к дальнейшим переговорам после окончания праздника Ид в пятницу.