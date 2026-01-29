Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 08:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вщент згоріли ТРЦ та ринок: страшні кадри Лук’янівки у Києві після нічної атаки (фото)
Під час масованої нічної атаки на Київ постраждали абсолютно всі райони столиці. Одні з найбільших руйнувань зафіксовані на Лук’янівці.

Так, внаслідок прямого влучання повністю знищено торгово-розважальний центр "Квадрат". На кадрах, що публікують у мережі, видно, що будівля ТРЦ повністю обгоріла, від неї фактично нічого не лишилось.

Також внаслідок атаки пошкоджено 5-поверховий житловий будинок – частина будівлі обвалилась. Вибито вікна.

Крім того, пошкоджена станція метро "Лук'янівська" – частково зруйновано вхід у вестибюль.


Армія РФ масовано обстріляла Київщину: виникли масштабні пожежі, є загиблі (фото)
Зокрема у Білій Церкві виникла пожежа у гаражному кооперативі, там горіли три гаражі.

Водночас у Броварському районі в селі Пухівка було зафіксовано падіння уламків БпЛА на відкриту територію. Попередньо обійшлося без постраждалих та значних руйнувань.

У Вишгороді зафіксовано влучання у багатоповерховий житловий будинок, до ліквідації наслідків залучали рятувальників й техніку ДСНС.

Своєю чергою у Фастівському районі у селі Новосілки пошкоджено двоповерховий багатоквартирний житловий будинок. У селі Тарасівка пошкоджено приватний житловий будинок, у селі Віта-Поштова виникла пожежа у двох приватних оселях, а в селі Нове зазнав руйнувань приватний житловий будинок.

Також у Бучанському районі в селі Горенка росіяни пошкодили логістичний центр, у Вишневому постраждав багатоповерховий житловий будинок.


Масований удар росіян по Києву: у ДСНС показали страшні наслідки атаки (фото)
Через ворожий обстріл у Дарницькому районі сталася пожежа покрівлі двоповерхового гуртожитку на орієнтовній площі 150 кв. м. Рятувальники евакуйовують жителів та ліквідовують пожежу.

"У Шевченківському районі через атаку у школі виникла пожежа на другому поверсі на площі 300 кв. м. У 5-поверховому житловому будинку сталося руйнування в межах під’їзду з пожежею з 1 по 5 поверхи. Зафіксовано влучання у будівлю бізнес-центру та загоряння на території ринку. Ще в одному з 9-поверхових житлових будинків є влучання між 8 та 9 поверхами, де попередньо загинула людина", - додали у повідомленні.


рашисти били саме по цивільный інфрастурктурі

PS. Як в гуртожитку забаранили рашистів, так ЛАД про це написав.
А тут мовчить, не помічає ...
pesikot
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 08:39

  ЛАД написав:
3 часа назад
ВСУ второй раз с начала весны заявляют о поражении фрегата «Адмирал Эссен»
Специальный корреспондент Русской службы Би-би-си Илья Барабанов*
Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди, больше известный под позывным «Мадяр», заявляет о втором с начала весны этого года попадании украинского беспилотника по фрегату Черноморского флота, носителю ракет «Калибр», «Адмирал Эссен» в порту Новороссийска. Насколько серьезно корабль поврежден, неизвестно, уточнил командующий.

После того как в апреле 2022 года затонул флагман Черноморского флота крейсер «Москва», в составе ЧФ оставались три фрегата, которые могли претендовать на звание нового флагмана флота — «Адмирал Макаров», «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен». Это новые корабли проекта 11356Р «Буревестник», построенные на заводе «Янтарь» в Калининграде и спущенные на воду в 2014–2015 годах.

«Адмирал Григорович» встретил начало российского вторжения в Украину у берегов Сирии, после закрытия для российских военных кораблей турецких проливов потерял возможность вернуться в Черное море и несколько месяцев назад был переведен на Балтику. Фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен», после того как бухты Севастополя перестали быть безопасными для Черноморского флота из-за ударов ВСУ, были переведены в Новороссийск.

В начале марта Генштаб ВСУ заявлял, что в результате ударов по военно-морской базе в Новороссийске эти два фрегата были повреждены. В середине апреля этого года источник Русской службы Би-би-си подтверждал серьезные повреждения, полученные «Адмиралом Макаровым». По «Адмиралу Эссену» украинские беспилотники сегодня попали второй раз с начала 2026 года. О возможной гибели кого-то из экипажей этих двух фрегатов пока не сообщалось.
https://www.bbc.com/russian/live/cy52r3d960lt

Мадяр написав, що важкість ураження уточняються (про Ессен)
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 08:46

  vt313 написав:
  ЛАД написав:Но скопировать готовые решения проблемы не представляет. Техника не суперсложная, копируют и значительно более серьёзные вещи.


Досить складно. При бажанні,- практично неможливо.

А можно примеры? - речь-то, опять же - о банальной форме
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 08:49

  Hotab написав:Усик переміг. Ура)
Якби не балістика, не подивився б)


Ріко Верховен бичара добротний, але мало у нього досвіду (в боксі -3 й бій),
за фахом Ріко кікбоксер (це інший вид спорту)

Вергувена вважають одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. Він володів титулом чемпіона GLORY у важкій вазі протягом 4220 днів — понад 11 років — і як чемпіон здобув 26 поспіль перемог під егідою GLORY[6]. Вергувену належать рекорди GLORY за кількістю перемог у титульних боях (14), поспіль успішних захистів титулу (13), загальною кількістю перемог (28) та найдовшою переможною серією (27). Крім того, він ділить рекорд промоушену за кількістю проведених поєдинків (29)


бій з Усіком був цікавий тільки тим, в якому раунді Ріко отримає,
Усіку було важкувати тримати темп, для чого 106кг?

Судді вкрали перемогу у Ріко (по запискам 11 раундів)


https://blik.ua/sport/34308-v-comu-nema ... apelyaciyu
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 08:50

  pesikot написав:...
рашисти били саме по цивільный інфрастурктурі

PS. Як в гуртожитку забаранили рашистів, так ЛАД про це написав.
А тут мовчить, не помічає ...

спить...

рашисти, терор цивільного населення - та ви що? :lol: останнім часом почалися натяки, що то Україна просто не розповідає про влучання у промислові або військові цілі...
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 08:50

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Таки Мерзяев и просто дурак одновременно.
Даже в оригинальной цитате ВВС (без всяких изменений, сокращений или изъятий) находит зраду.

с рашен BBC именно так ...

Почему-то рашен BBC не написали, кого именно убили в общежитии, но тупо процитировали российский МЧС


небензю в ООН послали на***

Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 08:54

  pesikot написав:

рашисти били саме по цивільный інфрастурктурі

PS. Як в гуртожитку забаранили рашистів, так ЛАД про це написав.
А тут мовчить, не помічає ...

думаєш зявляться черги з киян в тцк? Чи відмінять концерти? Мож впаде виробництво дронів?
Це ж не перші удари по цивільним, на фронт воно якось принципово не впливає.
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 09:06

  Banderlog написав:
  pesikot написав:

рашисти били саме по цивільный інфрастурктурі

PS. Як в гуртожитку забаранили рашистів, так ЛАД про це написав.
А тут мовчить, не помічає ...

думаєш зявляться черги з киян в тцк? Чи відмінять концерти? Мож впаде виробництво дронів?
Це ж не перші удари по цивільним, на фронт воно якось принципово не впливає.


Думаю, що як писати про неіснуючі обстріли школи в Палестині - так ти в перших рядах ...

Думаю, що ЛАД, теж і "ізраїльськую воєнщіну" засуджує, і пише про обстріл гуртожитку в Старобєльську ...

Про реальні воєнні злочини рашистів, ви обидва мовчити. Не помічаєте
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 09:22

  pesikot написав:
Про реальні воєнні злочини рашистів, ви обидва мовчити. Не помічаєте
я не засуджував ізраїльську воєнщину лиш писав, що поки в них реальної війни нема. Млявий обмін ракетними ударами з іраном.. та каральні операції проти партизан

ти кричиш про злочини рашистів і? Далі шо? Нащо ця паніка і що це їм дало?
Який це має вплив на подальший хід подій? По центру прийняття рішень вони не стріляють, український народ ракетним терором не залякати.
Ну не виспався хтось в києві, але сьогодні неділя відіспуться. Марна витрата боєприпасів, швидше дефолт рф наступить.
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 09:29

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
Про реальні воєнні злочини рашистів, ви обидва мовчити. Не помічаєте
я не засуджував ізраїльську воєнщину лиш писав, що поки в них реальної війни нема. Млявий обмін ракетними ударами з іраном.. та каральні операції проти партизан


І про обстріляну школу по 10 раз на день не писав ? )
