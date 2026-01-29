Зокрема у Білій Церкві виникла пожежа у гаражному кооперативі, там горіли три гаражі.
Водночас у Броварському районі в селі Пухівка було зафіксовано падіння уламків БпЛА на відкриту територію. Попередньо обійшлося без постраждалих та значних руйнувань.
У Вишгороді зафіксовано влучання у багатоповерховий житловий будинок, до ліквідації наслідків залучали рятувальників й техніку ДСНС.
Своєю чергою у Фастівському районі у селі Новосілки пошкоджено двоповерховий багатоквартирний житловий будинок. У селі Тарасівка пошкоджено приватний житловий будинок, у селі Віта-Поштова виникла пожежа у двох приватних оселях, а в селі Нове зазнав руйнувань приватний житловий будинок.
Також у Бучанському районі в селі Горенка росіяни пошкодили логістичний центр, у Вишневому постраждав багатоповерховий житловий будинок.
Через ворожий обстріл у Дарницькому районі сталася пожежа покрівлі двоповерхового гуртожитку на орієнтовній площі 150 кв. м. Рятувальники евакуйовують жителів та ліквідовують пожежу.
"У Шевченківському районі через атаку у школі виникла пожежа на другому поверсі на площі 300 кв. м. У 5-поверховому житловому будинку сталося руйнування в межах під’їзду з пожежею з 1 по 5 поверхи. Зафіксовано влучання у будівлю бізнес-центру та загоряння на території ринку. Ще в одному з 9-поверхових житлових будинків є влучання між 8 та 9 поверхами, де попередньо загинула людина", - додали у повідомленні.
3 часа назад ВСУ второй раз с начала весны заявляют о поражении фрегата «Адмирал Эссен» Специальный корреспондент Русской службы Би-би-си Илья Барабанов* Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди, больше известный под позывным «Мадяр», заявляет о втором с начала весны этого года попадании украинского беспилотника по фрегату Черноморского флота, носителю ракет «Калибр», «Адмирал Эссен» в порту Новороссийска. Насколько серьезно корабль поврежден, неизвестно, уточнил командующий.
После того как в апреле 2022 года затонул флагман Черноморского флота крейсер «Москва», в составе ЧФ оставались три фрегата, которые могли претендовать на звание нового флагмана флота — «Адмирал Макаров», «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен». Это новые корабли проекта 11356Р «Буревестник», построенные на заводе «Янтарь» в Калининграде и спущенные на воду в 2014–2015 годах.
«Адмирал Григорович» встретил начало российского вторжения в Украину у берегов Сирии, после закрытия для российских военных кораблей турецких проливов потерял возможность вернуться в Черное море и несколько месяцев назад был переведен на Балтику. Фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен», после того как бухты Севастополя перестали быть безопасными для Черноморского флота из-за ударов ВСУ, были переведены в Новороссийск.
В начале марта Генштаб ВСУ заявлял, что в результате ударов по военно-морской базе в Новороссийске эти два фрегата были повреждены. В середине апреля этого года источник Русской службы Би-би-си подтверждал серьезные повреждения, полученные «Адмиралом Макаровым». По «Адмиралу Эссену» украинские беспилотники сегодня попали второй раз с начала 2026 года. О возможной гибели кого-то из экипажей этих двух фрегатов пока не сообщалось.
