Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 09:31

  Banderlog написав: ти кричиш про злочини рашистів і? Далі шо?

Щоб все було задокументовано

Шоб потім такі, як ти не писали, що "Білорусь ще не відкривала свій повітряний простір для використання рашистами, а от як відкриють" )
pesikot
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 09:33

й про війну
Війна систем та дефіцитів: ключові висновки зі звіту генеральних інспекторів США
Стратегічний глухий кут і зрив мирних переговорів
Переговори між Україною та РФ за посередництва США, що проходили в Абу-Дабі та Женеві, зайшли у глухий кут. Україна категорично відкидає будь-які територіальні претензії Москви, а Кремль навідріз відмовляється від комплексного припинення вогню до підписання фінальної угоди. Тобто знову йде танець – вранці вихід із Донбасу, ввечері стільці. І тут ми все робимо абсолютно правильно, бо віддавати добре укріплену щільну міську забудову за обіцянку припинення вогню (навіть не перемир'я) – це маячня. Інспектори сухо протоколюють: мирні переговори зайшли в тупик саме тому, що Україна категорично й успішно відкидає територіальні зазіхання Москви, а тиск Заходу не змусив Київ піти на капітулянтські компроміси.

Військово-технічна та економічна допомога
На тлі того, що Трамп і США урізають пряму безоплатну допомогу (переходячи на кредитні лінії та формат «тільки якщо ЄС платить»), європейські союзники по НАТО різко наростили свої прямі військові внески. Конвеєр європейського ВПК (особливо спільні транскордонні оборонні підприємства) починає реально компенсувати американські просадки. В принципі, одна чеська ініціатива плюс конвеєр ЄС – це вже кілька мільйонів снарядів. У звіті констатується, що Україна поступово переходить від статусу «чистого реципієнта» західної допомоги до формату технологічного партнера, особливо у сфері безпілотних систем та РЕБ.

Аудит і контроль
Традиційний блок американських інспекторів – жорсткий контроль за використанням виділеної зброї. Випадків масштабного нецільового використання або втрати західного хайтеку не виявлено, логістичні ланцюжки під контролем США працюють стабільно. Тобто логістика ЗСУ абсолютно прозора для донорів. Це наглухо вибиває головний козир з рук ізоляціоністів у Конгресі, які волали, що «зброя йде на чорний ринок». Ну як, мексиканські картелі з «Джавелінами» з'явилися чи ні? Чи РФ взяла зі складів усе, що захотіла?

Перевага у живій силі та темпах мобілізації
Попри колосальні втрати, які НАТО оцінює у 20-25 тисяч вбитими щомісяця (і це далеко не всі), Кремль встигає повністю компенсувати їх набором нових «добровольців», зеками та найманцями. Астрономічні «підйомні» виплати та регіональні надбавки в РФ досі працюють як ефективний насос для викачування гарматного м'яса з депресивних регіонів. Це означає, що абсолютний пріоритет по цілях – це кремлівська кишеня. Постраждає економіка – одразу посипляться контракти.

Інспектори прямо протиставляють російський темп рекрутингу українським проблемам із мобілізацією. У доповіді зазначається, що український мобілізаційний ресурс виснажений роками війни, а примусові методи комплектування викликають внутрішнє соціальне напруження, що створює дисбаланс сил на користь РФ у живій силі на ЛБЗ.

Тут простих рішень уже немає – зарплата в 30 тисяч поза бойовим сектором буде прийнята суспільством рівно тоді, коли у флористів на гражданці вже буде 40. Проситься пільгова іпотека, різноманітні медстраховки родині та інші плюшки, але без мобілізації і подальшого закручування гайок кіна не буде. Жодні 50 тисяч НРК (наземних дронів) активний фронт у 1000 км не закриють – жива піхота потрібна завжди.
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 09:34

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
Про реальні воєнні злочини рашистів, ви обидва мовчити. Не помічаєте
я не засуджував ізраїльську воєнщину лиш писав, що поки в них реальної війни нема. Млявий обмін ракетними ударами з іраном.. та каральні операції проти партизан

ти кричиш про злочини рашистів і? Далі шо? Нащо ця паніка і що це їм дало?
Який це має вплив на подальший хід подій? По центру прийняття рішень вони не стріляють, український народ ракетним терором не залякати.
Ну не виспався хтось в києві, але сьогодні неділя відіспуться. Марна витрата боєприпасів, швидше дефолт рф наступить.

Так крики - они ж не потому. Это просто осознание у потужников - "оно ж и лично мне прилететь может?!?" и "а нам-то за шо?!?". Особого смысла эти крики ни читать ни коментировать нету.
_hunter
 
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 09:34

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:Про реальні воєнні злочини рашистів, ви обидва мовчити. Не помічаєте
я не засуджував ізраїльську воєнщину лиш писав, що поки в них реальної війни нема. Млявий обмін ракетними ударами з іраном.. та каральні операції проти партизан

І про обстріляну школу по 10 раз на день не писав ? )

то ЛАД переймався. Бандерлог агітував лише за посилення бойових дій ;)
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 09:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росія вдарила по Білій Церкві ракетою "Орєшник", - Ігнат
Він зазначив, що балістична ракета середньої дальності РС-26 "Рубіж" ("Орєшнік") вдарила в районі міста Біла Церква у Київській області. За інформацією Ігната, пуск ракети російські окупати здійснили з полігону Капустін Яр.

Про удар "Орєшніком" по Київщині у соцмережах писали вночі та публікували кадри удару. На відео, знятому місцевими жителями, видно падіння боєголовок балістичної ракети на один із районів міста. Судячи з кадрів, прилетіло 6 блоків по 6 суббоєприпасів.
pesikot
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 09:37

  _hunter написав:Так крики - они ж не потому. Это просто осознание у потужников - "оно ж и лично мне прилететь может?!?" и "а нам-то за шо?!?". Особого смысла эти крики ни читать ни коментировать нету.

Но ты и прочитал и прокоментировал

"а нам-то за шо?!?"

Это же недавно в Москве так писали )
pesikot
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 09:37

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:

рашисти били саме по цивільный інфрастурктурі

PS. Як в гуртожитку забаранили рашистів, так ЛАД про це написав.
А тут мовчить, не помічає ...

думаєш зявляться черги з киян в тцк? Чи відмінять концерти? Мож впаде виробництво дронів?
Це ж не перші удари по цивільним, на фронт воно якось принципово не впливає.


Думаю, що як писати про неіснуючі обстріли школи в Палестині - так ти в перших рядах ...

Думаю, що ЛАД, теж і "ізраїльськую воєнщіну" засуджує, і пише про обстріл гуртожитку в Старобєльську ...

Про реальні воєнні злочини рашистів, ви обидва мовчити. Не помічаєте

Якщо хтось постійно не перепощує сюди загальновідому інформацію про воєнні злочини рашистів, які відбуваються вже чи не щодня, то це ти називаєш "не помічаєте"?
Потрібно не констатувати сумні загальновідомі факти, а дати відповідь на основне питання: що з цим робити, як зупинити руйнування країни?
У тебе є відповідь?
Schmit
 
Повідомлень: 5576
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 09:38

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Про реальні воєнні злочини рашистів, ви обидва мовчити. Не помічаєте
я не засуджував ізраїльську воєнщину лиш писав, що поки в них реальної війни нема. Млявий обмін ракетними ударами з іраном.. та каральні операції проти партизан

ти кричиш про злочини рашистів і? Далі шо? Нащо ця паніка і що це їм дало?
Який це має вплив на подальший хід подій? По центру прийняття рішень вони не стріляють, український народ ракетним терором не залякати.
Ну не виспався хтось в києві, але сьогодні неділя відіспуться. Марна витрата боєприпасів, швидше дефолт рф наступить.

Бандерлог визнає, що терором руські не досягнуть своєї мети. хоча дехто метушиться після таких обстрілів й пропонує домовлятися.

але сам факт терору треба дійсно озвучувати й фіксувати. щоб потім було менше розповідей про хароших руських, й що це нормальна країна, лише трошки заплуталась. так трошки, як й Німеччина в 33. й лікування можливе лише таке ж - суцільна дерашизація...
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 09:38

  Schmit написав:У тебе є відповідь?

Ти перевірив політичну гілку ? Ні ?
Так перевір, потім доклад напишеш )
pesikot
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 09:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:станнім часом почалися натяки, що то Україна просто не розповідає про влучання у промислові або військові цілі...

десь так і є. Про станцію метро Лук'янівська і ринок розповіли по всіх телеканалах, а про завод через дорогу - тишина.

Це не відміняє тероризму москалів, але часто вони хочуть стрілити у воєнну ціль, але не попопадають. А іноді і просто хочуть залякати холостим Орешніком
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 24 тра, 2026 09:42, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
