Додано: Нед 24 тра, 2026 09:33

Стратегічний глухий кут і зрив мирних переговорів

Переговори між Україною та РФ за посередництва США, що проходили в Абу-Дабі та Женеві, зайшли у глухий кут. Україна категорично відкидає будь-які територіальні претензії Москви, а Кремль навідріз відмовляється від комплексного припинення вогню до підписання фінальної угоди. Тобто знову йде танець – вранці вихід із Донбасу, ввечері стільці. І тут ми все робимо абсолютно правильно, бо віддавати добре укріплену щільну міську забудову за обіцянку припинення вогню (навіть не перемир'я) – це маячня. Інспектори сухо протоколюють: мирні переговори зайшли в тупик саме тому, що Україна категорично й успішно відкидає територіальні зазіхання Москви, а тиск Заходу не змусив Київ піти на капітулянтські компроміси.

Військово-технічна та економічна допомога

На тлі того, що Трамп і США урізають пряму безоплатну допомогу (переходячи на кредитні лінії та формат «тільки якщо ЄС платить»), європейські союзники по НАТО різко наростили свої прямі військові внески. Конвеєр європейського ВПК (особливо спільні транскордонні оборонні підприємства) починає реально компенсувати американські просадки. В принципі, одна чеська ініціатива плюс конвеєр ЄС – це вже кілька мільйонів снарядів. У звіті констатується, що Україна поступово переходить від статусу «чистого реципієнта» західної допомоги до формату технологічного партнера, особливо у сфері безпілотних систем та РЕБ.

Аудит і контроль

Традиційний блок американських інспекторів – жорсткий контроль за використанням виділеної зброї. Випадків масштабного нецільового використання або втрати західного хайтеку не виявлено, логістичні ланцюжки під контролем США працюють стабільно. Тобто логістика ЗСУ абсолютно прозора для донорів. Це наглухо вибиває головний козир з рук ізоляціоністів у Конгресі, які волали, що «зброя йде на чорний ринок». Ну як, мексиканські картелі з «Джавелінами» з'явилися чи ні? Чи РФ взяла зі складів усе, що захотіла?

Перевага у живій силі та темпах мобілізації

Попри колосальні втрати, які НАТО оцінює у 20-25 тисяч вбитими щомісяця (і це далеко не всі), Кремль встигає повністю компенсувати їх набором нових «добровольців», зеками та найманцями. Астрономічні «підйомні» виплати та регіональні надбавки в РФ досі працюють як ефективний насос для викачування гарматного м'яса з депресивних регіонів. Це означає, що абсолютний пріоритет по цілях – це кремлівська кишеня. Постраждає економіка – одразу посипляться контракти.



Інспектори прямо протиставляють російський темп рекрутингу українським проблемам із мобілізацією. У доповіді зазначається, що український мобілізаційний ресурс виснажений роками війни, а примусові методи комплектування викликають внутрішнє соціальне напруження, що створює дисбаланс сил на користь РФ у живій силі на ЛБЗ.



Тут простих рішень уже немає – зарплата в 30 тисяч поза бойовим сектором буде прийнята суспільством рівно тоді, коли у флористів на гражданці вже буде 40. Проситься пільгова іпотека, різноманітні медстраховки родині та інші плюшки, але без мобілізації і подальшого закручування гайок кіна не буде. Жодні 50 тисяч НРК (наземних дронів) активний фронт у 1000 км не закриють – жива піхота потрібна завжди.

