Додано: Нед 24 тра, 2026 11:24
Shaman написав:
головне пропускаємо, обговорюємо другорядне. що ЛАД, що Бандерлог...
тиск на Рашу через руйнування нафтової інфраструктури - зараз це одне з головних завдань...
та руйнуй. Хто тобі не дає?
завдання воювати іще 3 роки щоб захищати європу. За будьяку ціну.
І демобілізації ці роки не буде. Перевиборів не буде.
Щодо підняття зарплат військовим то теж поки щось одні балачки.
Про шо саме з головного ти хочеш поговорити?
Про бій усика? Потужна перемога.
Додано: Нед 24 тра, 2026 11:28
Banderlog написав:
Я писав що бойові дії посиляться.
Щодо того чи посиляться зараз в нас, то думаю що нам відповісти на обстріл києва нема чим.
Та канєшшно..
Додано: Нед 24 тра, 2026 11:31
Banderlog написав:
головне пропускаємо, обговорюємо другорядне. що ЛАД, що Бандерлог...
тиск на Рашу через руйнування нафтової інфраструктури - зараз це одне з головних завдань...
та руйнуй. Хто тобі не дає?
завдання воювати іще 3 роки щоб захищати європу. За будьяку ціну.
І демобілізації ці роки не буде. Перевиборів не буде.
Щодо підняття зарплат військовим то теж поки щось одні балачки.
Про шо саме з головного ти хочеш поговорити?
Про бій усика? Потужна перемога.
Пока наши потужники не мобилизованы, демобилизация их не интересует.
И они совсем не против, чтобы вы продолжали захищати європу ещё 3 роки и даже больше. Без демобилизации и даже без "підняття зарплат військовим".
Ради такой благородной цели перевыборами можно и пожертвовать - не так уж они нужны.
Додано: Нед 24 тра, 2026 11:31
ЛАД написав: Shaman написав:
........
головне пропускаємо, обговорюємо другорядне. що ЛАД, що Бандерлог...
тиск на Рашу через руйнування нафтової інфраструктури - зараз це одне з головних завдань...
Ладно, не будем "про другорядне", хотя вряд ли где в Украине кроме Львова, Ужгорода и Ивано-Франковска обстрелы и блекауты воспринимаются как "другорядне".
Через сколько лет руйнування нафтової інфраструктури Раша будет вынуждена хотя бы пойти на прямые переговоры с Украиной и согласиться с приемлемыми нам (и лично вам) условиями?
другорядне - це було про обстріли москви. читаємо уважно...
якщо кажемо змушена - то Раша вже має вести перемовини, зважаючи на проблеми економіки. тому питання - при якому рівні руйнувань керівництво Раші буде змушено піти на перемовини. коли його підштовхне оточення? не знаю точної відповіді на це питання.
інше питання - а скільки ще Раша буде втрачати по 1000 людей на день при відсутності просувань на фронті? для розвинених країн такого питання в принципі не існує. й на Раші схоже теж, але з іншої причини. там люди значно дешевші за нафту. тому через нафту швидше прийде розуміння...
в статті до речі це теж було написано...
й ЛАД закінчуй вкидати оці протиставлення - військові-тил, Харків-Львів - це все проросійські тези. краще спитай свого закарпатського однодумця, чого він такий переляканий всі ці роки...
Додано: Нед 24 тра, 2026 11:35
Banderlog написав: Shaman написав:
головне пропускаємо, обговорюємо другорядне. що ЛАД, що Бандерлог...
тиск на Рашу через руйнування нафтової інфраструктури - зараз це одне з головних завдань...
та руйнуй. Хто тобі не дає? завдання воювати іще 3 роки щоб захищати європу. За будьяку ціну.
І демобілізації ці роки не буде. Перевиборів не буде.
Щодо підняття зарплат військовим то теж поки щось одні балачки.
Про шо саме з головного ти хочеш поговорити?
Про бій усика? Потужна перемога.
обговорювати твої вигадки - вибач, не бачу сенсу.
ти ж збирався на демобілізацію - а що сталося? чого досі в ЗСУ?
Додано: Нед 24 тра, 2026 11:40
fler написав: Banderlog написав:
Я писав що бойові дії посиляться.
Щодо того чи посиляться зараз в нас, то думаю що нам відповісти на обстріл києва нема чим.
Та канєшшно..
глибока мисль, попробуйте розвинути її.
Допустим ми генштаб зсу, яку відповідь ви запропонуєте на ракетний обстріл києва?
ЛАД написав: Banderlog написав: Shaman написав:
головне пропускаємо, обговорюємо другорядне. що ЛАД, що Бандерлог...
тиск на Рашу через руйнування нафтової інфраструктури - зараз це одне з головних завдань...
та руйнуй. Хто тобі не дає?
завдання воювати іще 3 роки щоб захищати європу. За будьяку ціну.
І демобілізації ці роки не буде. Перевиборів не буде.
Щодо підняття зарплат військовим то теж поки щось одні балачки.
Про шо саме з головного ти хочеш поговорити?
Про бій усика? Потужна перемога.
Пока наши потужники не мобилизованы, демобилизация их не интересует.
И они совсем не против, чтобы вы продолжали захищати європу ещё 3 роки и даже больше. Без демобилизации и даже без "підняття зарплат військовим".
Ради такой благородной цели перевыборами можно и пожертвовать - не так уж они нужны.
а оце вигадки від ЛАДа - ви змагаєтесь з Бандерлогом, хто краще вигадає?
з приводу підняття зп військовим - коли я писав, що треба піднімати (неодноразово) - що відповідав ЛАД - немає грошей. а тепер він же каже, що це я проти. питання - ЛАД такий нахабний чи просто забув?
українців цікавить найшвидше закінчення війни на адекватних умовах - обговорювали їх вже не один раз. вимога - ви віддайте нам укріпрайон, а потім ми будемо розмовляти, а може й не будемо - це на лоха. навіть Іран та США бойові дії припинили під час перемовин.
Україна захищає не Європу, а себе. й проти війни, тому шукаємо варіанти та докладаємо зусиль для її закінчення. а які крои робить Раша, окрім терору цивільного населення? та ніяких. вони просто вважають, що дотиснуть, й їм байдуже, в якому стані буде їх країна, й які будуть втрати. така собі самовбивча ідеї хворих людей - сам загину, але сусіда занепащу...
тому ЛАД не перекручуй, українці хочуть миру. миру не хоче Раша - коли визнаємо очевидні речі?
Додано: Нед 24 тра, 2026 11:44
Banderlog написав:
fler написав: Banderlog написав:
Я писав що бойові дії посиляться.
Щодо того чи посиляться зараз в нас, то думаю що нам відповісти на обстріл києва нема чим.
Та канєшшно..
глибока мисль, попробуйте розвинути її.
Допустим ми генштаб зсу, яку відповідь ви запропонуєте на ракетний обстріл києва?
незабаром прочитаєш в ЗМІ
не можна розвивати такі думки на загал. тобі в ЗСУ це мали неодноразово казати... ти досі не засвоїв чи свідомо провокуєш?
Додано: Нед 24 тра, 2026 11:47
Shaman написав:
..........
другорядне - це було про обстріли москви. читаємо уважно...
"обстріли москви" вполне аналогичны обстрелам Киева, Харькова, Днепра, Запорожья, Одессы, Херсона...
Жителям этих городов вопрос обстрелов не кажется таким уж другорядным.
якщо кажемо змушена - то Раша вже має вести перемовини, зважаючи на проблеми економіки. тому питання - при якому рівні руйнувань керівництво Раші буде змушено піти на перемовини. коли його підштовхне оточення? не знаю точної відповіді на це питання.
Вот в этом и проблема.
й ЛАД закінчуй вкидати оці протиставлення - військові-тил, Харків-Львів - це все проросійські тези. краще спитай свого закарпатського однодумця, чого він такий переляканий всі ці роки...
Это не противопоставление, а простая констатация объективного факта, совершенно понятного по чисто географическим причинам, никак не связанным ни с менталитетом, ни с другими различиями.
И восприятие обстрелов, естественно, отличается у людей, которые видят и слышат их ежедневно, и тех, кто, в основном, только читает о прилётах где-то там далеко.
Додано: Нед 24 тра, 2026 11:51
ЛАД написав:
Через сколько лет руйнування нафтової інфраструктури Раша будет вынуждена хотя бы пойти на прямые переговоры с Украиной и согласиться с приемлемыми нам (и лично вам) условиями?
Наш маєстро длинопростыных благоглупостей ожидаемо проигнорировал призыв к конректике.
А я так хотел услышать цифры отличные от вражеских 3% сокращения экспорта нефти нефтеподуктов достигнутого за более чем 2 два года ударов по вражеским обьектам
