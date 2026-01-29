Banderlog написав:........... завдання воювати іще 3 роки щоб захищати європу. За будьяку ціну. І демобілізації ці роки не буде. Перевиборів не буде. Щодо підняття зарплат військовим то теж поки щось одні балачки. Про шо саме з головного ти хочеш поговорити? Про бій усика? Потужна перемога.
обговорювати твої вигадки - вибач, не бачу сенсу. ..........
И что тут "вигадки"? То, что демобилизации до конца войны не будет? Или что выборов до конца войны не будет? По-моему, никаких сомнений это не вызывает. Можно сомневаться только в сроках - может, не 3 года, а только 2 или даже 1 год (но вряд ли). Но, может, и 5 лет.
pesikot написав: Про реальні воєнні злочини рашистів, ви обидва мовчити. Не помічаєте
я не засуджував ізраїльську воєнщину лиш писав, що поки в них реальної війни нема. Млявий обмін ракетними ударами з іраном.. та каральні операції проти партизан
ти кричиш про злочини рашистів і? Далі шо? Нащо ця паніка і що це їм дало? Який це має вплив на подальший хід подій? По центру прийняття рішень вони не стріляють, український народ ракетним терором не залякати. Ну не виспався хтось в києві, але сьогодні неділя відіспуться. Марна витрата боєприпасів, швидше дефолт рф наступить.
Нарешті 16 моніторів почали Вам показувати реальність. Яка вартість обстрілу? Який вихлоп? Медичні працівники і шкільні вчителі вже декілька місяців не отримують зп по регіонах оркостану. Далі малий бізнес, він дійсно не страждає, закриває, звільнює і виїжджає. Вже поїхали до Азії перші з-патріоти, інші пішли і не повернулися у кілзону. Маю констатувати для Хантера: СВТ - спец.воєн.тупік іде абсолютно по плану. Я не виспалась і тому зла
що саме є вигадкою? Я щось пропустив? Внесли чіткі терміни демобілізації? Чи обявили вибори? Ніхто з обох сторін примирення не хоче. Центри прийняття рішень за час війни не заділо. І путін і зєля живі. Наступ росії повільніший ніж в равлика. А дехто каже що ми навіть потужно щось відбили. Переговори про обмін трупами ідуть за сприянням партнерів і скоро обмін відбудеться. Недостачу в робочих руках влада планує заповнити бангладешцями. Ракетним терором український народ не запугати. Українці купляють найбільш дорогу нерухомість в європі а виробники солодощів мають стабільний ріст з початку війни.
fox767676 написав:і володіють логічним-математичим апаратом доказів і здатні хоча б частково обгрунтувати свої вкрай оптимістичні(на мою думку) припущеннчя?
Вже обгрунтовував на валютній гілці 1 ВВП ЄС - приблизно 22 трлн доларів 2 США вимагало від ЄС збільшити їх витрати на оборону до 5% ... тобто до 1 трлн доларів 3 За останні 4+ роки нам дали допомоги в 150 млрд доларів ( при чому під заставу 300 млрд заарештованих в ЄС) 4 Таким чином, навіть якщо ЄС буде давати нам 200 млрд/рік - то це ДЛЯ НАС - в ПЯТЬ разів більше ніж сьогодні ДЛЯ ЄС - в ПЯТЬ разів менше ніж вимагає США а результат той самий - ми будемо ОХОРОНЯТИ ЄС від педерації після ВІЙНИ. ДЛЯ ЄС - на лице економічна вигода в плюс 500% Для нас - фактично щорічне подвоєння довоєнного Бюджету, що вирішить питання як з пенсіонерами так і з Військовими...
ЛАД написав:.......... Пока наши потужники не мобилизованы, демобилизация их не интересует. И они совсем не против, чтобы вы продолжали захищати європу ещё 3 роки и даже больше. Без демобилизации и даже без "підняття зарплат військовим". Ради такой благородной цели перевыборами можно и пожертвовать - не так уж они нужны.
а оце вигадки від ЛАДа - ви змагаєтесь з Бандерлогом, хто краще вигадає?
з приводу підняття зп військовим - коли я писав, що треба піднімати (неодноразово) - що відповідав ЛАД - немає грошей. а тепер він же каже, що це я проти. питання - ЛАД такий нахабний чи просто забув?
Врать-то не надо. Я нигде не писал, что вы против поднятия зарплат военным. То, что на это нет денег, я и сейчас предполагаю. Хотя, может, Европа заплатит. Не знаю, я бюджет не формирую.
українців цікавить найшвидше закінчення війни на адекватних умовах - обговорювали їх вже не один раз. вимога - ви віддайте нам укріпрайон, а потім ми будемо розмовляти, а може й не будемо - це на лоха. навіть Іран та США бойові дії припинили під час перемовин.
Разные украинцы по-разному оценивают адекватные условия. Да и интересы у них разные. А США и Иран "бойові дії припинили під час перемовин" совсем не из благородства, а вынужденно. Для обеих сторон.
Україна захищає не Європу, а себе. й проти війни, тому шукаємо варіанти та докладаємо зусиль для її закінчення.
Які варіанти і які зусилля? Я уже много раз задавал вам эти вопросы, но более-менее конкретного ответа так и не увидел.
тому ЛАД не перекручуй, українці хочуть миру. миру не хоче Раша - коли визнаємо очевидні речі?
Визнаємо, Кэп Очевидность. Хотя хотят обе стороны только на разных условиях. Что дальше? Какие практические действия? От повторения этих справедливых утверждений ничего не изменится.