Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 11:51

  ЛАД написав:Через сколько лет руйнування нафтової інфраструктури Раша будет вынуждена хотя бы пойти на прямые переговоры с Украиной и согласиться с приемлемыми нам (и лично вам) условиями?


Наш маєстро длинопростыных благоглупостей ожидаемо проигнорировал призыв к конректике.
А я так хотел услышать цифры отличные от вражеских 3% сокращения экспорта нефти нефтеподуктов достигнутого за более чем 2 два года ударов по вражеским обьектам
fox767676
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 11:51

  Shaman написав:
  Banderlog написав: Допустим ми генштаб зсу, яку відповідь ви запропонуєте на ракетний обстріл києва?

незабаром прочитаєш в ЗМІ ;)

не можна розвивати такі думки на загал. тобі в ЗСУ це мали неодноразово казати... ти досі не засвоїв чи свідомо провокуєш?

Провокує, не знаю чи свідомо. Відповіді летять щодня і дійсно в ЗМІ проскакують деталі.
fler
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 11:53

  Shaman написав:
  Banderlog написав:...........
завдання воювати іще 3 роки щоб захищати європу. За будьяку ціну.
І демобілізації ці роки не буде. Перевиборів не буде.
Щодо підняття зарплат військовим то теж поки щось одні балачки.
Про шо саме з головного ти хочеш поговорити?
Про бій усика? Потужна перемога.

обговорювати твої вигадки - вибач, не бачу сенсу.
..........
И что тут "вигадки"?
То, что демобилизации до конца войны не будет?
Или что выборов до конца войны не будет?
По-моему, никаких сомнений это не вызывает.
Можно сомневаться только в сроках - может, не 3 года, а только 2 или даже 1 год (но вряд ли). Но, может, и 5 лет.
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 11:58

  fox767676 написав:А я так хотел услышать цифры отличные от вражеских 3% сокращения экспорта нефти нефтеподуктов достигнутого за более чем 2 два года ударов по вражеским обьектам

Не хвилюйтеся, буде вам і білка, буде і свисток :wink:
fler
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 11:59

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
Про реальні воєнні злочини рашистів, ви обидва мовчити. Не помічаєте
я не засуджував ізраїльську воєнщину лиш писав, що поки в них реальної війни нема. Млявий обмін ракетними ударами з іраном.. та каральні операції проти партизан

ти кричиш про злочини рашистів і? Далі шо? Нащо ця паніка і що це їм дало?
Який це має вплив на подальший хід подій? По центру прийняття рішень вони не стріляють, український народ ракетним терором не залякати.
Ну не виспався хтось в києві, але сьогодні неділя відіспуться. Марна витрата боєприпасів, швидше дефолт рф наступить.

Нарешті 16 моніторів почали Вам показувати реальність. Яка вартість обстрілу? Який вихлоп? Медичні працівники і шкільні вчителі вже декілька місяців не отримують зп по регіонах оркостану. Далі малий бізнес, він дійсно не страждає, закриває, звільнює і виїжджає. Вже поїхали до Азії перші з-патріоти, інші пішли і не повернулися у кілзону. Маю констатувати для Хантера: СВТ - спец.воєн.тупік іде абсолютно по плану. Я не виспалась і тому зла :oops:
Востаннє редагувалось stm в Нед 24 тра, 2026 12:03, всього редагувалось 1 раз.
stm
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 12:04

  ЛАД написав:Или что выборов до конца войны не будет?
Витри свої соплі бо виборів ДО КІНЦЯ війни - не буде.
А от через 3-6 місяців після закінчення - будуть і з ймовірністю на 70% - Зеленський в них участі брати просто не буде.
budivelnik
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 12:08

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
завдання воювати іще 3 роки щоб захищати європу. За будьяку ціну.
І демобілізації ці роки не буде. Перевиборів не буде.
Щодо підняття зарплат військовим то теж поки щось одні балачки.
Про шо саме з головного ти хочеш поговорити?
П.

обговорювати твої вигадки - вибач, не бачу сенсу.


що саме є вигадкою? Я щось пропустив? Внесли чіткі терміни демобілізації?
Чи обявили вибори?
Ніхто з обох сторін примирення не хоче.
Центри прийняття рішень за час війни не заділо.
І путін і зєля живі.
Наступ росії повільніший ніж в равлика.
А дехто каже що ми навіть потужно щось відбили.
Переговори про обмін трупами ідуть за сприянням партнерів і скоро обмін відбудеться.
Недостачу в робочих руках влада планує заповнити бангладешцями.
Ракетним терором український народ не запугати.
Українці купляють найбільш дорогу нерухомість в європі а виробники солодощів мають стабільний ріст з початку війни.
Banderlog
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 12:08

  fox767676 написав:і володіють логічним-математичим апаратом доказів і здатні хоча б частково обгрунтувати свої вкрай оптимістичні(на мою думку) припущеннчя?
Вже обгрунтовував на валютній гілці
1 ВВП ЄС - приблизно 22 трлн доларів
2 США вимагало від ЄС збільшити їх витрати на оборону до 5% ... тобто до 1 трлн доларів
3 За останні 4+ роки нам дали допомоги в 150 млрд доларів ( при чому під заставу 300 млрд заарештованих в ЄС)
4 Таким чином, навіть якщо ЄС буде давати нам 200 млрд/рік - то це
ДЛЯ НАС - в ПЯТЬ разів більше ніж сьогодні
ДЛЯ ЄС - в ПЯТЬ разів менше ніж вимагає США
а результат той самий - ми будемо ОХОРОНЯТИ ЄС від педерації після ВІЙНИ.
ДЛЯ ЄС - на лице економічна вигода в плюс 500%
Для нас - фактично щорічне подвоєння довоєнного Бюджету, що вирішить питання як з пенсіонерами так і з Військовими...
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 24 тра, 2026 12:10, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 12:09

  Shaman написав:
  ЛАД написав:..........
Пока наши потужники не мобилизованы, демобилизация их не интересует.
И они совсем не против, чтобы вы продолжали захищати європу ещё 3 роки и даже больше. Без демобилизации и даже без "підняття зарплат військовим".
Ради такой благородной цели перевыборами можно и пожертвовать - не так уж они нужны. :mrgreen:

а оце вигадки від ЛАДа - ви змагаєтесь з Бандерлогом, хто краще вигадає?

з приводу підняття зп військовим - коли я писав, що треба піднімати (неодноразово) - що відповідав ЛАД - немає грошей. а тепер він же каже, що це я проти. питання - ЛАД такий нахабний чи просто забув?
Врать-то не надо.
Я нигде не писал, что вы против поднятия зарплат военным.
То, что на это нет денег, я и сейчас предполагаю. Хотя, может, Европа заплатит. Не знаю, я бюджет не формирую.

українців цікавить найшвидше закінчення війни на адекватних умовах - обговорювали їх вже не один раз. вимога - ви віддайте нам укріпрайон, а потім ми будемо розмовляти, а може й не будемо - це на лоха. навіть Іран та США бойові дії припинили під час перемовин.
Разные украинцы по-разному оценивают адекватные условия. Да и интересы у них разные.
А США и Иран "бойові дії припинили під час перемовин" совсем не из благородства, а вынужденно. Для обеих сторон.

Україна захищає не Європу, а себе. й проти війни, тому шукаємо варіанти та докладаємо зусиль для її закінчення.
Які варіанти і які зусилля?
Я уже много раз задавал вам эти вопросы, но более-менее конкретного ответа так и не увидел.

тому ЛАД не перекручуй, українці хочуть миру. миру не хоче Раша - коли визнаємо очевидні речі? ;)
Визнаємо, Кэп Очевидность.
Хотя хотят обе стороны только на разных условиях.
Что дальше?
Какие практические действия?
От повторения этих справедливых утверждений ничего не изменится.
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 12:13

  stm написав: іде абсолютно по плану. Я не виспалась і тому зла :oops:

) то спіть. Чи ви з планом звіряєтесь? І злочини як песі4іт фіксуєте.
Banderlog
