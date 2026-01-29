Наш маєстро длинопростыных благоглупостей ожидаемо проигнорировал призыв к конректике.
А я так хотел услышать цифры отличные от вражеских 3% сокращения экспорта нефти нефтеподуктов достигнутого за более чем 2 два года ударов по вражеским обьектам
Додано: Нед 24 тра, 2026 11:51
Додано: Нед 24 тра, 2026 11:51
Провокує, не знаю чи свідомо. Відповіді летять щодня і дійсно в ЗМІ проскакують деталі.
Додано: Нед 24 тра, 2026 11:53
И что тут "вигадки"?
То, что демобилизации до конца войны не будет?
Или что выборов до конца войны не будет?
По-моему, никаких сомнений это не вызывает.
Можно сомневаться только в сроках - может, не 3 года, а только 2 или даже 1 год (но вряд ли). Но, может, и 5 лет.
Додано: Нед 24 тра, 2026 11:58
Додано: Нед 24 тра, 2026 11:59
Нарешті 16 моніторів почали Вам показувати реальність. Яка вартість обстрілу? Який вихлоп? Медичні працівники і шкільні вчителі вже декілька місяців не отримують зп по регіонах оркостану. Далі малий бізнес, він дійсно не страждає, закриває, звільнює і виїжджає. Вже поїхали до Азії перші з-патріоти, інші пішли і не повернулися у кілзону. Маю констатувати для Хантера: СВТ - спец.воєн.тупік іде абсолютно по плану. Я не виспалась і тому зла
Востаннє редагувалось stm в Нед 24 тра, 2026 12:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 24 тра, 2026 12:04
Додано: Нед 24 тра, 2026 12:08
що саме є вигадкою? Я щось пропустив? Внесли чіткі терміни демобілізації?
Чи обявили вибори?
Ніхто з обох сторін примирення не хоче.
Центри прийняття рішень за час війни не заділо.
І путін і зєля живі.
Наступ росії повільніший ніж в равлика.
А дехто каже що ми навіть потужно щось відбили.
Переговори про обмін трупами ідуть за сприянням партнерів і скоро обмін відбудеться.
Недостачу в робочих руках влада планує заповнити бангладешцями.
Ракетним терором український народ не запугати.
Українці купляють найбільш дорогу нерухомість в європі а виробники солодощів мають стабільний ріст з початку війни.
Додано: Нед 24 тра, 2026 12:08
Вже обгрунтовував на валютній гілці
1 ВВП ЄС - приблизно 22 трлн доларів
2 США вимагало від ЄС збільшити їх витрати на оборону до 5% ... тобто до 1 трлн доларів
3 За останні 4+ роки нам дали допомоги в 150 млрд доларів ( при чому під заставу 300 млрд заарештованих в ЄС)
4 Таким чином, навіть якщо ЄС буде давати нам 200 млрд/рік - то це
ДЛЯ НАС - в ПЯТЬ разів більше ніж сьогодні
ДЛЯ ЄС - в ПЯТЬ разів менше ніж вимагає США
а результат той самий - ми будемо ОХОРОНЯТИ ЄС від педерації після ВІЙНИ.
ДЛЯ ЄС - на лице економічна вигода в плюс 500%
Для нас - фактично щорічне подвоєння довоєнного Бюджету, що вирішить питання як з пенсіонерами так і з Військовими...
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 24 тра, 2026 12:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 24 тра, 2026 12:09
Врать-то не надо.
Я нигде не писал, что вы против поднятия зарплат военным.
То, что на это нет денег, я и сейчас предполагаю. Хотя, может, Европа заплатит. Не знаю, я бюджет не формирую.
Разные украинцы по-разному оценивают адекватные условия. Да и интересы у них разные.
А США и Иран "бойові дії припинили під час перемовин" совсем не из благородства, а вынужденно. Для обеих сторон.
Які варіанти і які зусилля?
Я уже много раз задавал вам эти вопросы, но более-менее конкретного ответа так и не увидел.
Визнаємо, Кэп Очевидность.
Хотя хотят обе стороны только на разных условиях.
Что дальше?
Какие практические действия?
От повторения этих справедливых утверждений ничего не изменится.
Додано: Нед 24 тра, 2026 12:13
