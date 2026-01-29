ЛАД написав:Или что выборов до конца войны не будет?
Витри свої соплі бо виборів ДО КІНЦЯ війни - не буде. А от через 3-6 місяців після закінчення - будуть і з ймовірністю на 70% - Зеленський в них участі брати просто не буде.
Для вас сопли больной вопрос? Сильный насморк? Сочувствую. Так запачкали монитор соплями, что уже не видите, что написали то же самое, что и я - выборов до конца войны не будет? Если только Трамп и Европа не настоят. Пойдёт ли на них Зеленский, не знаю. Это будет зависеть от многих причин.
КАРАКАС, 23 мая (Reuters) - В субботу американские военные провели учения над Каракасом. Это первые военные учения в Венесуэле с тех пор, как 3 января американские войска атаковали столицу и захватили президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Венесуэльские власти заявляют, что в результате нападения погибло по меньшей мере 100 человек . Информационный бюллетень Reuters Iran Briefing держит вас в курсе последних событий и аналитических материалов по иранской войне. Подпишитесь здесь. В учениях, которые, по словам венесуэльского правительства, были санкционированы как учения по эвакуации в случае возможных медицинских чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий, приняли участие два самолета MV-22B Osprey, которые приземлились недалеко от посольства США, и суда, которые вошли в венесуэльские воды в Карибском море.
Министерство информации Венесуэлы не сразу ответило на запрос о комментарии. В заявлении посольства США говорится, что оно по-прежнему "привержено обеспечению выполнения" трехэтапного плана президента Дональда Трампа, "в частности, стабилизации ситуации в Венесуэле". Фрэнсис Донован, командующий Южным командованием США, которое курирует военные операции США в Северной и Южной Америке, прилетел в Каракас на одном из самолетов Osprey, где встретился с представителями временного правительства. «Это заставляет нас быть начеку», — сказала 57-летняя Эвелин Реболедо, администратор, проживающая в столице. «Пролетающий над самим городом самолет иностранного государства – это для нас в новинку, особенно учитывая нынешнюю ситуацию и все беспорядки в стране, учитывая, что он из Соединенных Штатов. Это повергает нас в состояние неопределенности».
ЛАД написав:То, что демобилизации до конца войны не будет? Или что выборов до конца войны не будет? По-моему, никаких сомнений это не вызывает. Можно сомневаться только в сроках - может, не 3 года, а только 2 или даже 1 год (но вряд ли). Но, может, и 5 лет.