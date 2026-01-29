КАРАКАС, 23 мая (Reuters) - В субботу американские военные провели учения над Каракасом. Это первые военные учения в Венесуэле с тех пор, как 3 января американские войска атаковали столицу и захватили президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес.

Венесуэльские власти заявляют, что в результате нападения погибло по меньшей мере 100 человек .

В учениях, которые, по словам венесуэльского правительства, были санкционированы как учения по эвакуации в случае возможных медицинских чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий, приняли участие два самолета MV-22B Osprey, которые приземлились недалеко от посольства США, и суда, которые вошли в венесуэльские воды в Карибском море.



Министерство информации Венесуэлы не сразу ответило на запрос о комментарии.

В заявлении посольства США говорится, что оно по-прежнему "привержено обеспечению выполнения" трехэтапного плана президента Дональда Трампа, "в частности, стабилизации ситуации в Венесуэле".

Фрэнсис Донован, командующий Южным командованием США, которое курирует военные операции США в Северной и Южной Америке, прилетел в Каракас на одном из самолетов Osprey, где встретился с представителями временного правительства.

«Это заставляет нас быть начеку», — сказала 57-летняя Эвелин Реболедо, администратор, проживающая в столице.

«Пролетающий над самим городом самолет иностранного государства – это для нас в новинку, особенно учитывая нынешнюю ситуацию и все беспорядки в стране, учитывая, что он из Соединенных Штатов. Это повергает нас в состояние неопределенности».