Додано: Нед 24 тра, 2026 13:48
Shaman написав: Schmit написав:
...
Shaman написав:
а які думки щодо стратегічного глухого кута? декларують, що навіть Іран готовий домовитися - а руські все ніяк не хочуть, висувають неприйнятні умови...
А які умови прийнтні? Кордони 91, репарації...?
А що ти, не хтось, а саме ти, готовий віддати, чим готовий заплатити, щоб досягти таких умов? Ось це ключове питання, на яке повинен відповісти кожен потужник перед тим, як потужнічати.
спробуємо ще з тобою. от що ти вкладаєш в слово "потужничати". а то критикани намагаються використати це слово як жупел, але не можуть пояснити, що мають на увазі.
це те, що я не пропоную домовлятися за будь-яку ціну? чи просто показую що Раша є диктаторською, але не надто сильною державиою?
що саме так збуджує зрадофілів?
й знову кордони 91, репарації - знову це пишу не я. хоча репарації будуть в тій чи іншій формі...
Коли Мінськ, Стамбул, мирні плани Китаю та США (умови чомусь все гірші і гірші), грузинський, фінський, корейський сценарії завершення війни - все зрада і капітуляція - це і є потужнічання
. А тепер відповідай, чим саме ти готовий пожертвувати, щоб здобути таку перемогу, як ти її розумієш?
Додано: Нед 24 тра, 2026 13:56
Я все робив і роблю шоб москалі не те шо не мали право голосу, а виздихали. Москальський сморід, фубль.
Додано: Нед 24 тра, 2026 13:59
ЛАД написав:Shaman
Понятно.
Как обычно, бла-бла-бла.
Высокое искусство отмазки.
ЛАД, де пропозиції? Коли ми почуваємо ВАШІ пропозиції? чи лише маскування їх відсутності накидами на інших?
й ще ЛАД - вже визнаємо, що перемовин уникає саме Раша зараз? щоб потім не розповідати, що Україна знову щось не те зробила...
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 24 тра, 2026 14:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 24 тра, 2026 14:04
Water написав:
Я все робив і роблю шоб москалі не те шо не мали право голосу, а виздихали. Москальський сморід, фубль.
що саме Ви робити щоб росіяни виздихали?
Додано: Нед 24 тра, 2026 14:04
Banderlog написав:
Я тільки не зрозумів, що пан пропонує робити з росіянами?
Він пропонує всіх незгодних з міндіч-стандартами маркувати росіянами
Додано: Нед 24 тра, 2026 14:04
Banderlog написав:
Завдання воювати ще 3 роки щоб захищати європу це правда.
Shaman написав:
повторю для тих, хто на бронепоїзді - "завдання воювати іще 3 роки щоб захищати європу
" - оце вигадка.
.
Нє, якщо твій план спрацює і рф розвалиться на незалежні держави раніше то можливо і війна припиниться.
Но це вже синку фантастика
я розумію, що це тобі явилося. але інших підтверджень немає
розвалиться. ви не в змозі вибудувати послідовність дій, про які я пишу? закінчення війни в України стане сильним каталізатором подій на Раші. чому власне вони й не хочуть зупиняти війну... розвал - це буде ПІСЛЯ...
Додано: Нед 24 тра, 2026 14:07
fox767676 написав: Banderlog написав:
Я тільки не зрозумів, що пан пропонує робити з росіянами?
Він пропонує всіх незгодних з міндіч-стандартами маркувати росіянами
Піждіть, з незгодними та інакомислячими.
Є й звичайні собі громадяни росії.
Додано: Нед 24 тра, 2026 14:10
Banderlog написав:
Піждіть, з незгодними та інакомислячими.
Є й звичайні собі громадяни росії.
За звичай це "хороші рускіє" ультралояльні до сьогочасного істеблішменту типу подоляка,Сирського, адвоката Поршенко медіагастрбайтери типу Жені Кисельова і добре прилаштовані
Нелояльні та пересічні виїхали, мазохістів нема.
Додано: Нед 24 тра, 2026 14:13
fox767676 написав: Shaman написав:
тиск на Рашу через руйнування нафтової інфраструктури - зараз це одне з головних завдань...
Є десь порахованні KPI\ROI таких активностей?
Делай то, что можешь делать в данный момент для нанесения урона агрессору и верь в победу народа Украины! Причем тут вообще инструменты мирного времени KPI\ROI?
Надеюсь никто тут не сомневается в окончании войны и выводе российских войск с территории Украины после физического уничтожения группировки мафиозного типа в кремле? Удар по руководству агрессора является самым эффективным, но пока недостижимым средством воздействия из-за отсутствия точных данных о месте его пребывания. Поэтому начали бить по его любимым и болезненным местам, единственной защитой которых является расстояние от Украины.
Сегодняшний озлобленный удар по Киеву является лучшим доказательством правильности избрания и нанесения ударов ВСУ по объектам главного российского заказчика рейдерской операции в Украине. Эти нефтегазовые объекты являются собственностью главного заинтересованного лица рейдерской операции в Украине, которая на финишном этапе переросла в полномасштабную войну из-за параноидальной самоуверенности путина. Напомню, что главным заинтересованным лицом рейдерской операции в Украине является Газпром, детище Черномырдина и любимая компания путина, во главу которой он поставил своего проверенного друга.
Додано: Нед 24 тра, 2026 14:15
Schmit написав: Shaman написав: Schmit написав:
А які умови прийнтні? Кордони 91, репарації...?
А що ти, не хтось, а саме ти, готовий віддати, чим готовий заплатити, щоб досягти таких умов? Ось це ключове питання, на яке повинен відповісти кожен потужник перед тим, як потужнічати.
спробуємо ще з тобою. от що ти вкладаєш в слово "потужничати". а то критикани намагаються використати це слово як жупел, але не можуть пояснити, що мають на увазі.
це те, що я не пропоную домовлятися за будь-яку ціну? чи просто показую що Раша є диктаторською, але не надто сильною державиою?
що саме так збуджує зрадофілів?
й знову кордони 91, репарації - знову це пишу не я. хоча репарації будуть в тій чи іншій формі...
Коли Мінськ, Стамбул, мирні плани Китаю та США (умови чомусь все гірші і гірші), грузинський, фінський, корейський сценарії завершення війни - все зрада і капітуляція - це і є потужнічання
. А тепер відповідай, чим саме ти готовий пожертвувати, щоб здобути таку перемогу, як ти її розумієш?
ще один. все, що ти написав - чергова маніпуляція. на всіх перемовинах, що відбувалися, Раша не обговорювала нічого, окрім капітуляції. оці всі згадки потім - звичайні ІПСО.
корейський сценарій - добре. коли? грузинський - це що таке й коли? ті умови, які обговорювали недавно не перемовинах - де Раша? де перемовини?
такі, як ти ломаються на простому питанні - які ваші умови, що ж робити? починається бекання-мекання та особисті накиди...
далеко не все зрада - Україна готова обговорювати, вже й так надані великі поступки. з ким обговорювати? ДЕ Раша?
