Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 24 тра, 2026 18:48
budivelnik написав:
Твій сьогоднішній генерал - був в мене лейтенантом...
а ПУЙЛО КАПІТАНОМ , НАЧАЛЬНИКОМ КЛУБУ ЗА 100 КМ ВІД МЕНЕ
Так що ти можеш знати пролизання пятих точок -виключно з власного досвіду.
провітри трохи бошку. мій сьогоднішній генерал бу в дитячому садку в 89 році
Banderlog
Додано: Нед 24 тра, 2026 18:50
Banderlog написав:
Влада хоче воювати поки не закінчиться каденція трампа і новий америкоський презедент не дасть більше грошей. І тоді війна розгориться ще сильніше.
1Гроші США - вже замінили на гроші ЄС
2 Ніхто не буде чекати поки Трамп програє , бо пуйло загнеться швидше
3 ПІСЛЯ війни , нас і далі буде фінансувати ЄС , бо для них економічно вигідніше дати нам 200 млрд ... ніж вкласти в себе 1 трлн
Бо ми за 200 млрд можемо зробити більше ніж вони за 1 трл
4 Саме тому раджу тигренятку, трошки припнути язик з критикою ЗСУ... по тій простій причині, що йому ще військову пенсію треба буде дослужувати.
5 Через рік, якось так виявиться, що кількість БАЖАЮЧИХ служити -виявиться більшою ніж наявність місць в ЗСУ.....
Тому готуйся, бо якраз тоді тобі нагадають всю твою критику...
а ти ж хлопчина з високим рівнем пристосування до різних умов
Як не як, а простий контрабандист коньяку/вина... виявився третім в секті гундяєва під Чернівцями і мав своє крісло в обленерго фірташа... а потім і в армії став майором...
Біографія багата - дивись не спаскудь.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 24 тра, 2026 18:58, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Додано: Нед 24 тра, 2026 18:57
budivelnik написав:
4 Саме тому раджу тигренятку, трошки припнути язик з критикою ЗСУ... по тій простій причині, що йому ще військову пенсію треба буде дослужувати.
а я раджу засунути собі свої поради глибоко... в ду.. в душу
Banderlog
Додано: Нед 24 тра, 2026 19:05
ЛАД написав:
Точно так же и обстрелы Москвы не принесут победу нам.
Москва всі часи була військово-науковим центром (ссср) і нічого не змінилось, поряд з академмістечками розташовані виробничі цеха
АО «ГосМКБ „Радуга“ им. А. Я. Березняка» — российское проектно-конструкторское бюро, специализирующееся на разработке и производстве крылатых ракет различного назначения. Расположено в городе Дубна. Входит в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение».
завод працює з 1951р, розумієте до чого тут Москва?
Дубна 120км від столиці, по факту це замкрадьє
Зеленоград
Список закритих міст і селищ у Московській області:
Краснознаменськ — найбільший закритий населений пункт Підмосков'я (населення понад 45 тисяч). Тут розташований Головний випробувальний космічний центр імені Г. С. Титова (центр управління супутниками та польотами).
Власиха — головний штаб Ракетних військ стратегічного призначення РФ (РВСП), який часто називають «ракетною столицею».
Зоряне містечко(Зездный)— світовий центр підготовки космонавтів, де розташовані Центр підготовки космонавтів ім. Ю. О. Гагаріна, унікальна центрифуга та гідролабораторія.
Восход — селище міського типу, де розміщено потужний передавальний радіоцентр центрального узла зв'язку РВСП.
Молодіжний — закрите селище, де базується центр прийому та супутникової зв'язку РВСП.
(42км від кремля, 25км від мкад)
Основные военные и оборонно-промышленные предприятия города:
АО «Ангстрем»Один из крупнейших разработчиков и производителей полупроводников и микросхем. Предприятие осуществляет разработку и поставку ЭКБ (электронной компонентной базы) для бортовых вычислительных машин, систем наведения и связи, применяемых в российских крылатых ракетах, таких как Х-101 и 9М727.
Группа компаний «Микрон»Крупнейший производитель и экспортер микроэлектроники в России. Завод специализируется на выпуске интегральных схем для жестких условий эксплуатации, автоэлектроники и систем идентификации. Входит в группу компаний «Элемент» и госкорпорацию «Ростех».
Технопарк «Элма»Современный производственный комплекс, объединяющий более 150 резидентов. На его территории разрабатываются и выпускаются датчики, оптические приборы, системы безопасности и другая радиоэлектроника для нужд российского ВПК.
Научно-исследовательский институт физических проблем им. Ф.В. Лукина (НИИФП)Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП), задействованное в проведении передовых физических и технологических исследований для оборонного сектора.
Мытищи(6км от МКАД)
Люберци
Ключевыми военными (оборонными) предприятиями в Мытищах (Московская область) являются два крупных машиностроительных завода, производящих бронированную технику и шасси для систем противовоздушной обороны (ПВО):
Мытищинский машиностроительный завод (ММЗ) (Олимпийский проспект, 13) — специализируется на разработке и производстве специальных гусеничных шасси для комплексов ПВО и артиллерии (в частности, для ЗРК «Бук», «Тор» и систем «Тунгуска»). Исторически выделен из производственных активов «Метровагонмаша».
Метровагонмаш (улица Колонцова, 4) — одно из старейших предприятий региона, которое, помимо гражданской продукции (вагоны метро, поезда), исторически выполняет заказы для оборонно-промышленного комплекса страны.
(3км от мкад)
БалашихаАвиационная корпорация «Рубин» (ПАО АК «Рубин»)
Ключевые предприятия:
Национальный центр вертолётостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова (НЦВ Миль и Камова) — крупнейший научно-исследовательский и опытно-конструкторский центр авиационной промышленности. Занимается разработкой, испытанием и модернизацией боевых и гражданских вертолетов (легендарные серии «Ми» и «Ка»). Находится в поселке Томилино (г.о. Люберцы).
Научно-производственный комплекс (НПК) — на базе бывших промышленных площадей (например, Люберецкий завод сельскохозяйственного машиностроения им. А. В. Ухтомского). В советское время здесь серийно выпускались боеприпасы и вооружение. В XXI веке завод стал частью Корпорации «Ростехнологии» и продолжает участвовать в производственных цепочках для оборонного комплекса.
Специализация: Разработка и выпуск взлетно-посадочных устройств, гидроагрегатов, тормозных систем и гидравлических насосов для военной
и гражданской авиации.Балашихинский литейно-механический завод (ОАО «БЛМЗ»)
Специализация: Крупнейший производитель фасонного литья (из алюминия, магния, титана и чугуна). Выпускает широкий спектр деталей, включая авиационные колеса и тормозные диски для оборонного комплекса
.345 механический завод (АО «345 МЗ»)
Специализация: Исторически завод тесно связан с Министерством обороны.
В настоящее время изготавливает спецоборудование, металлоконструкции, а также тяжелое и емкостное оборудование.Подольск
(22км от мкад на південь)
Главные военные и оборонные предприятия:Климовский специализированный патронный завод (КСПЗ)
Адрес: Подольский городской округ, мкрн Климовск, ул. Заводская, 2.Специализация: Стратегически важное предприятие РФ. Производит боеприпасы для стрелкового оружия,
а также выпускает спортивное, охотничье и боевое оружие.Подольский электромеханический завод (ПЭМЗ)
Адрес: г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, 43.Специализация: Многопрофильное предприятие, исторически связанное с оборонным комплексом. Производит продукцию для систем противовоздушной обороны (например, комплексы ПВО «Сосна» и «Сосна-РА»), а также различные изделия специального назначения.«ЗиО-Подольск» (Подольский машиностроительный завод)
Адрес: г. Подольск, ул. Железнодорожная, 2.
я могу накидать вам ще 10-20 маленьких міст, але краще ви самі.перший ліпший нп в радіусі 50-70км від Москви-це оборонка
prodigy
Додано: Нед 24 тра, 2026 19:09
prodigy
Обнинск
Подробная информация о профильных производствах:ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина (Киевское ш., 15)
Профиль: Флагман в сфере создания неметаллических композиционных, керамических и стеклообразных материалов.Продукция: Разрабатывает и выпускает остекление для кабин боевой авиации (включая Су-57), радиопрозрачные антенные обтекатели и высокопрочные элементы для ракетно-космической и судостроительной отраслей. Входит в структуру госкорпорации «Ростех».
Приборный завод «Сигнал» (ул. Курчатова, 46)Профиль: Современный приборостроительный комплекс, производящий продукцию как для гражданской атомной энергетики, так и для нужд обороны.Продукция: Изготавливает комплексы и приборы радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля и специальной сигнализации для силовых ведомств, Министерства обороны и ФСБ. Предприятие находится в контуре госкорпорации «Росатом»
"місто-герой" ТУЛА
Ключевые военные заводы и конструкторские бюро города:
Тульский оружейный завод (ТОЗ) (основан в 1712 г.) — производит стрелковое оружие, противотанковые ракетные комплексы и спортивно-охотничье вооружение.
НПО «Сплав» — ведущий российский разработчик и производитель реактивных систем залпового огня (РСЗО), таких как «Град», «Смерч», «Ураган», а также тяжелых огнеметных систем (ТОС).
Туламашзавод — многопрофильное предприятие, выпускающее широкий спектр вооружения (в том числе зенитные артиллерийские комплексы) и гражданскую продукцию.
Конструкторское бюро приборостроения (КБП) — головной разработчик систем высокоточного оружия, комплексов вооружения для бронетехники и зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С».
Щегловский вал — дочернее предприятие КБП, специализирующееся на финальной сборке и производстве бронетехники и комплексов «Панцирь-С».
НПО «Стрела» — разработчик и производитель радиолокационных систем, комплексов разведки и другой радиоэлектронной аппаратуры военного назначения.З
завод Тула — специализируется на выпуске специальных машин, включая технику радиационной, химической и биологической разведки (РХБЗ).
Большинство этих заводов входят в состав государственной корпорации «Ростех» (в частности, холдингов «Высокоточные комплексы» и «Технодинамика»). В связи с их включением в российский оборонный заказ, предприятия неоднократно становились объектами санкций и атак беспилотников.
ЛАД, тепер ви зрозуміли -до чого тут Москва і її околіци?безпілотники вражають не тільки нафтопереробні заводи, а також заводи ВПК
prodigy
Додано: Нед 24 тра, 2026 19:21
ЛАД написав:
Точно так же и обстрелы Москвы не принесут победу нам.
Звідки така впевненість? Хіба її обстрілювали? Так, пару разів налякали легенько.. Зате який вий підняли москвичі! Уявіть, якби був обстріл як у Києві? Кордони б не витримали))
fler
Banderlog написав: Shaman написав:
в мене лише здоровий глузд та критичне мислення
це ти в отарі, яку ведуть пастирі, куди їм треба
Не знаю за мислення а несеш ти чуш і постоянно. Влада хоче воювати поки не закінчиться каденція трампа і новий америкоський презедент не дасть більше грошей. І тоді війна розгориться ще сильніше. Більше ніякого плану нема.
І переговори ведуться тільки про обмін полоненими та тілами.
я ж кажу хвору фантазію я не коментую. але як справжня людина з буйною фантазією звинувачуєш ти в цьому саме оточуючих
слухай, а руські тоді навіщо війну ведуть? їм хто насипає?
Shaman
Додано: Нед 24 тра, 2026 19:24
Хто там з Києва може об'єктивно розповізти за свій район, все як завжди чи сьогоднішні обстріли були найбільшими за війну ? Вони реально били куди попало чи таки хоч приблизно цілились у якісь військові чи псевдовійськові цілі ?
yama
yama написав:
А ти ПДФО заплатиш нарешті? Бо війна річ недешева ж..
Hotab
Додано: Нед 24 тра, 2026 19:45
