Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 10:39

  BeneFuckTor написав:
  yama написав:може об'єктивно розповізти за свій район,


можу переказати що обстріл був дійсно сильний, була тряска навіть в паркінгу, прилетіло багато балістики, було мало ппо. Цілились хто вам скаже правду може дійсно по раді хотіли а може по тц і хотіли. Той завод що біля станції метро був обстріляний і до того, чи гатили по ньому саме вчора якось не перепитав, не має різниці.


Балістика - янелох - піду разом - В.О. - балістика.
Тільки балістика. НЕ уявна, а балістична балістика.

По темі.
Из-за дефицита дорогих ракет-перехватчиков Киев всё активнее использует отечественную систему радиоэлектронной борьбы Lima. Она не сбивает цели напрямую, а глушит и подменяет сигналы спутниковой навигации, заставляя российские дроны и ракеты отклоняться от маршрута.

По данным разработчиков, Lima уже помогла заглушить 20 500 дронов Shahed и увести с курса десятки баллистических и крылатых ракет за последние 18 месяцев. Система может защищать большие территории и обходится значительно дешевле классической ПВО: защита крупного города, по оценке производителя, стоит около €5 млн — примерно как одна ракета Patriot PAC-3.

Но "отклоняться от маршрута" - это же не в соседнюю страну? :shock:
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 10:40

Це мабуть лише ліма всі 90 ракет перенаправити, і, один орешнік на авдіївку ) орешників було 2. пво взагалі не працювало, підтверджую) ото 600 дронів, 90 ракет всіх типів і 2 орешніка і ніфіга не пво бо у переказувачів вікна трусились )))
Ви вже директор на підприємстві у Польщі? З балістикою це ми тупі, а ви ж розумні, то вже кар'єрний ріст на 5 рік, все як на співбесіді казали )))
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 11:36

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у американских и иранских переговорщиков "есть довольно прочные позиции на столе", и соглашение между двумя странами может быть достигнуто в понедельник.

«Мы все еще находимся в процессе работы», — сказал Рубио во время визита в Индию.

Он выступил с этим заявлением после того, как президент Дональд Трамп сказал, что дал указание переговорщикам «не спешить с заключением сделки», хотя ранее предположил, что сделка близка к завершению.

Сообщается, что соглашение включает в себя продление режима прекращения огня на 60 дней, возобновление работы Ормузского пролива и план дальнейших переговоров по иранской ядерной программе.
..........
Представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил на выходных, что обе стороны "очень близки и очень далеки" от достижения соглашения.

По данным американских СМИ, обсуждаемая сделка не является окончательным урегулированием и оставляет некоторые из наиболее сложных вопросов для обсуждения в дальнейшем, включая масштабы и сроки снятия санкций с Ирана, разблокировку замороженных иранских средств и требования Вашингтона к Ирану ограничить свои ядерные амбиции.

Сообщения о заключенной сделке раскололи республиканцев в команде Трампа, причем некоторые публично утверждают, что она слишком мягкая по отношению к Ирану.

Сенатор Линдси Грэм, близкий союзник Трампа, также раскритиковал любую сделку, которая позволит Ирану восприниматься как доминирующая сила в регионе.

«Это заставляет задуматься, зачем вообще началась война», — сказал он.
https://www.bbc.com/news/articles/cglpp2yk336o

Есть ещё относительно интересная статья - "Как расточительные траты Саудовской Аравии достигли критической точки" - https://www.bbc.com/news/articles/cx21g0828reo.
К теме не относится, поэтому цитировать не буду. Кому интересно, посмотрите.
