budivelnik написав:По тій простій причині що в мене просто є теплиця і я сам там вирощую що хочу.
а теплиця працює автономно? там теж треба працювати, чи наймати працівників (мінімум двох) після 30 років моря 6 років працюю на землі(сад/город) і знаю скільки займає часу (на 20 соток землі, ще є 40соток, але це купував під проект ЗТ, який вже не рентабельний, тому 5 років простоює, буду продавати ці 40(30+10) соток, земля під забудову, не сг), 30соток обнесені єдиним парканом, можна побудувати навіть міні готель, електрика 60квт підведено потужності)
вже питав - двічі чи тричі... забуваєш? головне не забувати пігулки пити, це важливо
не забув, що не зміг відповісти - що таке відсутність антиросійської політики? в умовах коли Раша напевне в усіх питаннях проти Європи. коли нападуть на країни Балтії (бо так, дуже схоже, що питання вже коли, а не якщо) - це можна засуджувати? чи вже теж антиросійська політика?..
Banderlog написав:Хочеться повторно цю хохму послухати?
Нажаль, я вважаю, що кордон у цього хохмача з картою нападу на Білорусь не лише з Україною...
Ну то й нічого діда дражнити. Вам врагів мало? Хочеться в нападєніє погратись ? Під боком придністровя. І шуму й толку більше буде. Окрім того там українців повно, буде підтримка серед місцевого населення. Ну й молдаванів замазати можно
не переймайся, ригорич не зовсім тупий, він нюхом відчуває до чого все котиться якщо розсіяне тисячами скуповують нерухомість в РБ, то навіть такий рівень несвободи краще ніж те, як зараз на болотах а всі роки після 1999р москалі зверхньо дивились на бульбашів, бо там ЗП були на порядок нижче ніж на болотах(400-500 проти 2500-4000 в москві, там двірникам таджикам 1000-1500 платили), а сьогодні китайські авто у РБ вдвічі дешевше, ніж в москві
Лука дивиться у бік Західу а не Сходу, у РБ невеликі, але своє контракти з КНР. не такий він крейзі, щоб знов довіритися бункерному. А чому навіть МАДЯР лякає "картошку", тому що ЗСУ має сили і може продемонструвати. "Орешником" лука на відповість, бо це буде остання відповідь для нього
вибач, з логікою не все гаразд у тебе а Молдова до чого? чи вже ПМР визволяти думаєш?
За даними видання, кілька європейських чиновників з питань національної безпеки попередили, що Росія може спробувати перевірити згуртованість НАТО, завдавши удару по одній із країн Балтії, шведських та данських островах у Балтійському морі або території альянсу в Арктиці.
Побоювання у ЄС посилилися на тлі погроз Росії вдарити по «центрах прийняття рішень» у Латвії, яку Москва брехливо звинуватила у розміщенні українських операторів БпЛА.
скоріше б вже. Пора і прибалтам з поляками побути трохи "щитом та фортецею", а то найшли дурнів забезкоштовно, для вічної війни. А ми вийдемо з плакатами "До останньої естонської сосни" та "Ні капітуляції по руслу Вісли"
Россия планирует обратиться в Международный суд ООН из-за того, что Латвия, Литва и Эстония "отказываются прекратить политику ущемления прав русских", а переговоры с этими странами "оказались безрезультатными". Об этом представители МИД России сообщили газете "Известия" в понедельник, 26 мая. В министерстве заявили, что с начала полномасштабной войны в Украине власти трех стран, в особенности Латвии, "резко усилили давление" на проживающих там россиян, "произошел резкий всплеск русофобии, культивируемой на государственном уровне". "В частности, русский язык оказался под запретом в системе образования, разрушаются памятники, переименовываются улицы и исторические районы. Для подтверждения ВНЖ теперь необходимо сдавать экзамен на владение латышским языком"
ти диви як утискають - для ПНП вимагають знання державної мови. як вони сміють...
Друзья. Братцы. Латвия, Литва, Эстония. Начинайте готовиться к войне. Уже по-настоящему. Мой вам совет.