Додано: Чет 28 тра, 2026 16:04
Не бачу. Зате бачу вже прямий камінгаут «мені пох ваша країна, я на 60% інтегрований в Європу , хоч здавайтесь там, хоч зникайте з мапи але мені треба виїзжати». Ви підтримуєте цю людину
Додано: Чет 28 тра, 2026 16:06
Тракторист який пішов як не маленька людина на захист, і не був бомжем, навіть у сільскій місцевості Херсона - це вигадка, а нічого не вміюча людина тракторист, нічого не має взагалі, яка одразу буде бабло в ЄС рубати - це прям воно, так ЛАД? )))
Додано: Чет 28 тра, 2026 16:10
перше що приходить в голову що коли Песікот з Будівельником постійно писали Успіху що його служба в ЗСУ це найвища благодать що впала йому на голову, типу "воюй і дякуй за проплачені сосиски інакше б в Львові бідував за 20тис"
Додано: Чет 28 тра, 2026 16:13
Додано: Чет 28 тра, 2026 16:16
Ніт. Всі країни, що пройшли другий демографічний перехід, мають трошки проблему з природнім відтворенням населення.
Але на стороні Заходу - міграція. Те, на рахунок чого недалекі люди плачуть.
Насправді дуже цікаве питання. Ми тут 3 роки носимось з FPV дронами на китайських контролерах. І китайськими мавіками.
Але недавно зявилися західні іграшки такого типу. І це техніка зовсім іншого класу. Тому мені здається, що технічне домінування таки вирішує дуже багато.
Додано: Чет 28 тра, 2026 16:26
Я не підтримую цю людину, а просто признаю реальность.
Из Украины за 30 лет уехали уже миллионы людей.
И на эмигрантской ветке вы их не осуждаете и не требуете вернуться и защищать Украину с оружием в руках.
И, насколько понял, вы сами рассматриваете для себя вариант эмиграции. Возможный вариант. У вас, правда, для этого лучшие позиции, чем у "трактористов".
Этот человек честно высказывает свою позицию, без увиливаний и оправданий.
"Патриоты" с лозунгами точно так же не собираются идти в армию, но придумывают причины, чтобы не идти: "мы больше нужны в тылу", " пойду, когда надо будет" и т.д.
Вроде как сегодня ещё не надо. При том, что всё время и все пишут о нехватке людей в армии и об усталости тех, кто воюет уже год-2-3-4. Никто из этих "патриотов" не пошёл заменить Фриза, или Успиха, или бандерлога, или Александра.
Додано: Чет 28 тра, 2026 16:30
А чи існує у світі тракторист який прям промінчиками світла харчувався, нічого не заробив. Неабьічньій такой тракторіст, ЛАД впевнений що існує. І це не алкаш без роботи, без водійських прав, а людина з категорією С, D, вантажніть авто від 3,5 тон і далі? Ні, точно стм все вигадує, а Летусрок таких мільйони знає, що прям бомжі але лише тому що не виїхали у ЄС... 😅 Розумієте Летусрок, у чому проблема: 1) маленька людина внє палітіки більш розповсюджений герой на теренах оркостану... 2) ютуб буде маркувати ролики самостійно відміткою "зроблено АІ"...
Додано: Чет 28 тра, 2026 16:34
Ринкова вартість, це те про що домовились продавець і покупець.
Прийшов представник мінімаркету в обленергозбут і домовився за 15 грн. Так це ринок.
Прийшов представник потужного підприємства і домовився по 12 грн. Так це ринок.
А представник населення домовився по 5 грн. Так це також ринок.
В чому проблема?
Так проведіть аудит вартості. Зробіть це самі.
Моя думка така, що бізнес стимулює дотації населенню, бо це дешевше ніж підвищення зарплат до тих самих "адекватних" значень. Але це моя особиста думка.
Додано: Чет 28 тра, 2026 16:49
Миграция это уже компенсация проблем с демографией.
Да, проблемы с рождаемостью сегодня в Китае больше, чем, например, в Германии. Но и население раз в 17 больше. Пока есть запасы. Германию уже не спасает даже миграция - население начало уменьшаться.
Кстати, поэтому я не думаю, что они будут сильно стараться вернуть наших беженцев, особенно, молодёжь в Украину. Хотя поговорить об этом могут. Хотя бы для того, чтобы стимулировать их работать.
Так я, вроде, и не говорил, что технічне домінування не нужно и ни на что не влияет.
Не знаю, насколько эффективнее будут/являются эти западные игрушки. Допускаю, что заметно.
Но тут вопрос - насколько они дороже и нельзя ли компенсировать худшее качество наших "FPV дронів на китайських контролерах" бОльшими количествами. Как, например, сотни/тысячи относительно дешёвых дронов компенсируют отсутствие/нехватку явно более совершенных и дорогих ркет.
Додано: Чет 28 тра, 2026 16:51
не вигадуйте і не пишіть маячню.
Хто ви така щоб замість людей обирати їхати їм кудись чи ні?
Раз такі впевнені що всі обламаються, то випустіть народ. Народ зазнає невдачі і з ганьбою повернеться. А ви будете з воєнкомом чекати на кордоні і кожному казати "я ж говорила". Суцільний профіт.
Нетреба тримати людей в заручниках для "їх блага". Оберігаєте непутьових від Європи, як в ссср товариші комуністи?
