ЛАД написав:Никто из этих "патриотов" не пошёл заменить Фриза, или Успиха, или бандерлога, или Александра.
чого дойобуєш людей з форуму (ухилянтів як ти кажеш, тут максимум 5-7), вийди з ранку на дорогу, зупини поліцейську машину і спитай, чому вони досі не в армії (там хлопцям років по 30-32) а нашим форумським багатьом за 50, формально мають служити і ті і ті, завтра напишеш результат
Боюсь, что многие из них ответят так же, как, например, Летусрок: "Я не хочу воевать". Вы уверены, что все полицейские не такие же "ухилянты"? И тут сейчас более-менее активно пишут как раз 5-7 человек. Ну, чуть больше.
И я никого не достаю. Ведите себя нормально и не обвиняйте оппонентов во всех грехах и проблем не будет. Если бы обсуждали мысли и варианты, а не людей, и не провозглашали пустые лозунги, то я никого не посылал бы на фронт и не обвинял в ухилянтстве.
28 мая 2026 г., 7:25 утра GMT+3. Обновлено 14 минут назад.
Краткое содержание - План продления перемирия ожидает одобрения Трампа. - «Мы еще не достигли цели, но очень близки к ней», — говорит Вэнс. - Недавние атаки подчеркивают хрупкость перемирия, в ходе которого США и Иран обмениваются ударами. - США предостерегают Оман от участия в взимании платы за проезд в Ормузском проливе. - Иранское информационное агентство сообщает, что сделка еще не завершена. ВАШИНГТОН/КАИР, 28 мая (Reuters) - Соединенные Штаты и Иран достигли в четверг соглашения о продлении режима прекращения огня и снятии ограничений на судоходство через Ормузский пролив, сообщили источники Reuters, хотя президент США Дональд Трамп еще не одобрил его, а иранские государственные СМИ заявили, что соглашение еще не окончательно оформлено. По данным четырех источников, знакомых с ситуацией, соглашение продлит перемирие еще на 60 дней и позволит возобновить движение по стратегически важному водному пути, пока переговорщики будут решать сложные вопросы, такие как ядерная программа Ирана. .........Источники сообщили, что Трамп еще не одобрил сделку. Иран пока не прокомментировал новости о предлагаемой сделке, о которой впервые сообщило издание Axios. Иранское информационное агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к переговорной команде, сообщило, что текст соглашения еще не был окончательно доработан или подтвержден. .........«Мы еще не достигли цели, но мы очень близки к ней и будем продолжать работать над этим», — заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс журналистам в Вашингтоне. «Я не могу гарантировать, что мы туда доберемся, но сейчас я чувствую себя довольно уверенно», — сказал Вэнс. Администрация Трампа неоднократно заявляла о скором заключении соглашения о прекращении боевых действий, однако Иран опровергал или преуменьшал эти заявления.
ВАШИНГТОН, 28 мая (Reuters) - В четверг Соединенные Штаты подвергли Россию необычайно резкой критике и призвали ее воздержаться от обещанных «систематических ударов» по Киеву, однако Москва отклонила этот призыв и повторила предупреждение иностранным дипломатам о необходимости покинуть украинскую столицу. Эти заявления прозвучали во время заседания Совета Безопасности ООН, запрошенного Украиной в ответ на бомбардировку Россией в воскресенье сотнями беспилотников и ракет по Киеву и прилегающим районам. .......Осуждая воскресный обстрел, Тэмми Брюс, заместитель посла США в ООН, назвала использование Россией «Орешника» «необъяснимой, опасной и варварской эскалацией» войны, разразившейся с полномасштабным вторжением России в феврале 2022 года. «Мы предостерегаем Россию от проведения так называемых систематических ударов по Киеву, которые чреваты дальнейшими жертвами среди гражданского населения и отсрочкой наступления мира», — заявила Брюс. .........Комментарии Брюса стали одними из самых резких критических замечаний в адрес России со стороны администрации Трампа, которая в целом занимала более снисходительную позицию по отношению к России, чем большинство союзников США. Она не уточнила, как США отреагируют, если Москва выполнит свою угрозу «системных ударов».