28 мая 2026 г., 7:25 утра GMT+3. Обновлено 14 минут назад.



Краткое содержание

- План продления перемирия ожидает одобрения Трампа.

- «Мы еще не достигли цели, но очень близки к ней», — говорит Вэнс.

- Недавние атаки подчеркивают хрупкость перемирия, в ходе которого США и Иран обмениваются ударами.

- США предостерегают Оман от участия в взимании платы за проезд в Ормузском проливе.

- Иранское информационное агентство сообщает, что сделка еще не завершена.

ВАШИНГТОН/КАИР, 28 мая (Reuters) - Соединенные Штаты и Иран достигли в четверг соглашения о продлении режима прекращения огня и снятии ограничений на судоходство через Ормузский пролив, сообщили источники Reuters, хотя президент США Дональд Трамп еще не одобрил его, а иранские государственные СМИ заявили, что соглашение еще не окончательно оформлено.

По данным четырех источников, знакомых с ситуацией, соглашение продлит перемирие еще на 60 дней и позволит возобновить движение по стратегически важному водному пути, пока переговорщики будут решать сложные вопросы, такие как ядерная программа Ирана.

.........Источники сообщили, что Трамп еще не одобрил сделку. Иран пока не прокомментировал новости о предлагаемой сделке, о которой впервые сообщило издание Axios.

Иранское информационное агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к переговорной команде, сообщило, что текст соглашения еще не был окончательно доработан или подтвержден.

.........«Мы еще не достигли цели, но мы очень близки к ней и будем продолжать работать над этим», — заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс журналистам в Вашингтоне.

«Я не могу гарантировать, что мы туда доберемся, но сейчас я чувствую себя довольно уверенно», — сказал Вэнс.

Администрация Трампа неоднократно заявляла о скором заключении соглашения о прекращении боевых действий, однако Иран опровергал или преуменьшал эти заявления.