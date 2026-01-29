залишу цю несподівану соловйовщину без коментарів
|
|
|
Додано: П'ят 29 тра, 2026 08:32
Додано: П'ят 29 тра, 2026 08:33
що там пята стаття?
Це ж треба було бути настільки "рожевими поні" щоб внести в конституцію курс в "клуб анонімних імпотентів". Кажуть що обговорюється перейменування НАТО у рамках гендерно-екологічно-нейтральної реформи. Варіанти "No Action, Talks Only" або "Never Activate Treaty Obligations"
Додано: П'ят 29 тра, 2026 08:38
Сарказм (агресія ЄС), на основі останіх висловлювань орків, що у Литві і Латвії засіли дроноводи нацики київського режиму Вас обійшов стороною...
Додано: П'ят 29 тра, 2026 08:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 29 тра, 2026 08:45
fox767676
так ти ж її виправив.. сказав що тільки разок там щось гавкнув, і вже пожалкував, і щоб я тебе більше не тикав мордою в гівно за це..
не така вже і помилка тобто
Додано: П'ят 29 тра, 2026 08:51
На них не нападали. Тому вони не зобов'язані захищати ані мене, ані вас, роблять що можуть. І якщо подивимося і грошима, і санкціями які не працюють, і ще нормальними справами. Бажано щоб ви теж могли захистити себе, ну хоч якось, окрім стєнаній "я хочу просто мирно жити", але ж...
Востаннє редагувалось stm в П'ят 29 тра, 2026 08:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 29 тра, 2026 08:53
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 29 тра, 2026 08:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Hotab
Хотел поискать как ты нахваливаешь бегунцов (в т.ч. после 24.02.2022 - важный для тебя критерий) в профильной ветке какие они молодцы что оперативно пристроились . И сразу попал на
Вот остатки такого, честного принципиального, видимо по молодости, как сейчас sashaqbl, Хотаба могли быть симпатичны.
Остынь, опомнись, возьми недельку на ретрит, вернись к себе изначальному
Додано: П'ят 29 тра, 2026 09:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
от ви наприклад обрали спосіб "захистити себе" - це підтримати існуючу людожерську систему яка базується на несправедливому розподілі тягаря війни за гендерними та іншими ознаками, в той час як контретно ви можете спокійно жити своє "найкраще життя".
Цікаво чому ви вважаєте що інші немають право "захистити себе" фінансовим, інтелектуальним чи релокаційним (у країни з меншим рівнем незламності) методом, а тільки ламповим "сидінням в окопах"?
Думаю до 2022 ви були яскраво вираженою феміністкою, але дослідження показують що в Україні в лютому 2022 майже всі феміністки раптово зникли . На цьому феномені можна б захистити гарну докторську дисертацію
Додано: П'ят 29 тра, 2026 09:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Тобто коли я голосував проти Зеленського - то я підтримав людожерську систему педерації яка на нас напала?
Чи як моє голосування вплинуло на бажання пуйла нас атакувати?
Чи після того як нас атакували - я відправив за 5 років 20% своїх статків( зароблених за попередніх 30 років) щоб захистити не тільки себе а й тебе - і це тобі пішло не на користь?
Висновок один.. точніше пару
Ти де.Біл
ПС
а от чому на цих сторінках не банять на все життя з автоматичним повідомленням в СБУ з передачею айпі і так далі... - я чесно , на 5 році війни не розумію...
Я розумію що перегляди , гроші за рекламу на сторінках і так далі.....
але з таким підходом то може краще дозволити рекламу наркотиків ? як мінімум грошей буде більше
|