Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2026 12:14

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Стане.
Колись.
В Німеччині він стає критичним вже майже зараз.
Рівень життя в промислових центрах, як розумію, вже достатній, щоб приваблювати тих же банглаешців і багатьох інших азіатів. Не кажучи вже за африканців. Там, на мій погляд, проблема в іншому (як і у нас) неготовність населення до мігрантів

Є гарний сайт:
https://www.populationpyramid.net/
Картинки показують що ви не дуже праві. зараз ситуація приблизно однакова, але тенденція на погіршення в Китаї значно вища: населення передпенсійного віку більше, дітей менше, статевий склад населення невірномірний.

Посмотрел.
Сравнил Китай и Германию.
По детям явно хуже только по младенцам 0-4 года. Но это скажется нескоро.
По предпенсионному возрасту у Китая несколько хуже. Но стоит учесть сильную разницу в пенсионных системах.
В Китае чуть ли не треть населения (сельские и неработающие городские жители) получает копеечные пенсии.
Пенсионный возраст:
1. Повышение пенсионного возраста (вступило в силу с 1 января 2025 года)
До этого момента в Китае был один из самых низких пенсионных возрастов в мире, установленный еще в 1950-х годах. Теперь в течение 15 лет (до 2040 года) планка будет плавно подниматься:

Мужчины: возраст выхода сдвигается с 60 до 63 лет (шаг — плюс 1 месяц каждые 4 месяца).

Женщины (на руководящих/белых должностях): с 55 до 58 лет.

Женщины (рабочих специальностей): с 50 до 55 лет (шаг — плюс 1 месяц каждые 2 месяца).

2. Увеличение минимального стажа (стартует с 2030 года)
Сейчас, чтобы иметь право на получение ежемесячной пенсии, китайцу достаточно официально отработать и платить взносы в течение 15 лет. Начиная с 2030 года этот порог начнет увеличиваться на 6 месяцев каждый год, пока в 2039 году не достигнет 20 лет обязательного стажа.

В Германии пенсионный возраст уже 67 лет и активно предлагается увеличить его до 70 или даже 73 лет.
Можете ещё сравнить с нашей пенсионной системой.
Так что у Китая ещё огромные резервы.
И то, о чём я уже писал (в вашей же цитате), - ситуация в Германии (и не только) сильно смягчена благодаря мигрантам. Если они сейчас под влиянием правых сильно ограничат миграцию, то положение будет быстро и сильно ухудшаться.
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2026 12:23

  sashaqbl написав:
Україна отримає далекобійні ракети "повітря-повітря" Meteor
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/755820-viyna-v-ukrajini-ukrajina-otrimaye-dalekobiyni-raketi-meteor-zelenskiy

А це вже цікава новина. Є шанс, що КАБів поменшає.

На початку 2027 року ) 16 гріпенів, з дальністю бачення 400км, ракети 200км - це пов'язані речі. І воно не безкоштовно, а за рахунок % на заморожені кошти оркостану.
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2026 12:24

В Китаї вирішили проблему пенсіонерів

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Стане.
Колись.
В Німеччині він стає критичним вже майже зараз.
Рівень життя в промислових центрах, як розумію, вже достатній, щоб приваблювати тих же банглаешців і багатьох інших азіатів. Не кажучи вже за африканців. Там, на мій погляд, проблема в іншому (як і у нас) неготовність населення до мігрантів

Є гарний сайт:
https://www.populationpyramid.net/
Картинки показують що ви не дуже праві. зараз ситуація приблизно однакова, але тенденція на погіршення в Китаї значно вища: населення передпенсійного віку більше, дітей менше, статевий склад населення невірномірний.

В Китаї вирішили проблему будуванням громадьских туалетів із жилою кімнатою

В Німеччині 23% ВВП іде на пенсійне забезпечення німецьких пенсіонерів (а ще зовсім відносно недавно скидали в умовну Нараяму)
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2026 12:38

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Якщо співвідношення таке, як ви пишете: "Американський дрон за 5 тис. $ по ефективності цілком заміняє 10 наших вартістю в 1000 доларів", - то це явна перевага.

Ви не зрозуміли. 5 тис. - це ж дешевий. Це ціна кабанчика. З перевагою по дальності, точності і БЧ.
То, что сегодня дрон за 5 тыс. долл. это дешёвый дрон. я понимаю.
Писал только о вашем же сравнении такого дрога с ещё более дешёвым за 1000.

  ЛАД написав:До речі саме тому я сумнівався в нащих можливостях зайняти достойне місце у мировому виробництві дронів, про що тут деякі писали. Мовчав на цю тему, щоб не нариватися на зайві звинувачення в "російських наративах" та "презирстві до України".

А дарма. В нас були шанси вийти на ринок озброєнь. Принаймні в ніші Росії/КНР ми могли відгризти доволі значний шмат. Та й якісь крихти з ринку Європи/США могли підібрати. А для нас це багато.
В каких направлениях мы могли бы, по вашему мнению, відгризти доволі значний шмат?
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2026 12:38

  sashaqbl написав:
Там нюанс: для такої дальності треба SAAB ДРЛО , щоб підсвічувався ціль. Бо БРЛС цих старіших літаків точно не витягнуть таку дальність знайти ціль і вказати. Ті що найновіші - хз. Може і зможуть без ДРЛО. Але їх продадуть нескоро.
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2026 12:44

  sashaqbl написав:
Гарна новина.
А если бы эта новина была в 2022 или хотя бы в 2023, да пусть даже в 2024...
Первые истребители Gripen вместе с этими ракетами поступят только в начале 2027. И не понятно, в каком количестве.
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2026 12:56

  stm написав:
  sashaqbl написав:
На початку 2027 року ) 16 гріпенів, з дальністю бачення 400км, ракети 200км - це пов'язані речі. І воно не безкоштовно, а за рахунок % на заморожені кошти оркостану.

"На початку 2027 року ) 16 гріпенів" - неверно. Это сроки поставки "первой партии" самолётов из этих 16. Количество не уточняется.
Насколько понял, это поставка прямая помощь Швеции без привязки к каким бы то ни было кредитам. Поставка этих Gripen C/D будет из наличия шведских Воздушных сил. т.е., насколько понимаю, за счёт перевооружения шведских ВВС.
Поставка следующих новейших Gripen E на сумму 2,5 млрд. евро будет за счёт европейских кредитных средств (из общего финансового пакета ЕС). Первые поставки этой ультрасовременной модификации ожидаются ближе к 2030 году.
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2026 13:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И у нас во время ВОВ. Да, были люди, которые хотели защищать СССР и сражались - кто за советскую власть, кто просто за Родину (Россию, Украину, Белоруссию). Но практически уверен, что большинство воевали по принуждению. Разница с сегодняшним днём только в том, что система принуждения была значительно жёстче и хорошо отлажена. Возможно, тогда было больше сознательных людей - была значительно более сильная идеологическая работа и понятие патриотизма ещё не было в таком загоне, как сегодня.


ВОВ- міф створений сталіним, щоб після війни сховати злочини ссср згідно пакту молотова-ріббентропа, Друга світова, зарубі собі на фашистскому(комунячому) носі.

так "сражались", що 26 генералів потрапили у полон(здалися) окрім генерала Лукіна (якому німці ампутували поранену ногу), всі були цілі і здорові в Брянському і Вяземському котлах (друга лінія в Смоленську була знищена німцями, а це вже третя лінія, яка теж не була здатна затримати німців)
шлях на москву був відкритий, оборону несли деякі розрознені полки і батальони
як би тобі не неприємно було чути правду, але правда була відкрита у 1990ті роки, коли
опублікували мемуари ще живих свідків війни(як ти сьогодні), а не та куйня маршала жукова і маршалів баграмяна і еременко.



там є свдчення на допитах і генерала Лукіна (який радив німцям принести свободу народам роісі,
більше цікаві спогади товариша Воронкова Михаила Івановича (мемуари) про 15-17 жовтня 1941р, коли уряд і найвищі чини компартії свалили в Куйбушев, покинули свої кабінети, не знищили секретну партійну переписку, парт квітки, учетні картки комуністів і комсомольців (мені це нагадали церкву-коли ти роками відвідуєш і дивишся на картинки(ікони) у тебе намагаються визвати почуття святості до того, що святим ніколи не було і не буде), те саме з атрибутами комуністів(партквіток, піонерський значок і тд)

з мемуарів Воронкова М.І.:
слух, Сталін в нервном параліче. Молотов и Калинин увезли его на самолете в Дондон.


слух. В окупированном Києве хлеб по 3коп. сахар даром, живи и радуйся

що коїлось в Москві з 17 жовтня до 7 листопада 1941р
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 29 тра, 2026 13:07, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2026 13:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Там нюанс: для такої дальності треба SAAB ДРЛО , щоб підсвічувався ціль. Бо БРЛС цих старіших літаків точно не витягнуть таку дальність знайти ціль і вказати. Ті що найновіші - хз. Може і зможуть без ДРЛО. Але їх продадуть нескоро.

ДРЛО нам ніби дали.
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2026 13:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:В каких направлениях мы могли бы, по вашему мнению, відгризти доволі значний шмат?

Дрони.
