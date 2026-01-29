sashaqbl написав: ЛАД написав: Стане.

Колись.

В Німеччині він стає критичним вже майже зараз.

Там, на мій погляд, проблема в іншому (як і у нас) неготовність населення до мігрантів

Є гарний сайт:

https://www.populationpyramid.net/

Картинки показують що ви не дуже праві. зараз ситуація приблизно однакова, але тенденція на погіршення в Китаї значно вища: населення передпенсійного віку більше, дітей менше, статевий склад населення невірномірний.

1. Повышение пенсионного возраста (вступило в силу с 1 января 2025 года)

До этого момента в Китае был один из самых низких пенсионных возрастов в мире, установленный еще в 1950-х годах. Теперь в течение 15 лет (до 2040 года) планка будет плавно подниматься:



Мужчины: возраст выхода сдвигается с 60 до 63 лет (шаг — плюс 1 месяц каждые 4 месяца).



Женщины (на руководящих/белых должностях): с 55 до 58 лет.



Женщины (рабочих специальностей): с 50 до 55 лет (шаг — плюс 1 месяц каждые 2 месяца).



2. Увеличение минимального стажа (стартует с 2030 года)

Сейчас, чтобы иметь право на получение ежемесячной пенсии, китайцу достаточно официально отработать и платить взносы в течение 15 лет. Начиная с 2030 года этот порог начнет увеличиваться на 6 месяцев каждый год, пока в 2039 году не достигнет 20 лет обязательного стажа.

Посмотрел.Сравнил Китай и Германию.По детям явно хуже только по младенцам 0-4 года. Но это скажется нескоро.По предпенсионному возрасту у Китая несколько хуже. Но стоит учесть сильную разницу в пенсионных системах.В Китае чуть ли не треть населения (сельские и неработающие городские жители) получает копеечные пенсии.Пенсионный возраст:В Германии пенсионный возраст ужеи активно предлагается увеличить его до 70 или даже 73 лет.Можете ещё сравнить с нашей пенсионной системой.Так что у Китая ещё огромные резервы.И то, о чём я уже писал (в вашей же цитате), - ситуация в Германии (и не только) сильно смягчена благодаря мигрантам. Если они сейчас под влиянием правых сильно ограничат миграцию, то положение будет быстро и сильно ухудшаться.