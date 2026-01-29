prodigy написав:а у мене зір краще ВЛК бачить фізичний стан чоловіка
Слишком самонадеянно. Вы можете видеть физическую форму, но не состояние здоровья. Меня окружает много людей, потерявших здоровье на войне. Многие из них выглядят вполне крепкими, пытаются поддерживать форму, встретив на улице, Я бы проблем не заподозрил. Вот только я знаю наборы диагнозов и вижу сумки с лекарствами... Это очень отличается от потери здоровья при хронических заболеваниях.
Будівельник написав:Перевага імперій в тому що їх не треба ліквідовувати Їм просто не треба заважати ліквідуватись.... Навскидку 1700 рік - російська імперія приєднує Україну 1800 рік - російська імперія приєднує Польщу і Фінляндію 1860 рік - російська імперія приєднує Далекий Схід 1917 рік - російська імперія втрачає Польщу і Фінляндію 1990 рік - російська імперія втрачає Україну 2026 рік - російська імперія втрачає економічні важелі на делекий Схід ... і коли ж вона його втратить?
І ти всерьоз думаєш що це відбудеться внаслідок кровопролитної війни?
вам Будівельник вже влучно відповів - імперії розвалюються самі. особливо коли в стадії стагнації починають воювати - хочуть маленьку війну, а отримують розвал країни. хто розвалив срср? чия робота? так буде й з Рашею...
тому це головний біль США та Європи. а ще в них головний біль - щоб Раша не потрапила під суцільний китайський вплив. з другою проблемою в них вже зовсім погано. а китайці це не білі люди, в них немає концепції "панять и прастить", вони багато що згадають, включно з Даманським
Не влучно. імперії розвалюються самі. Хотя и не всегда. Достаточно часто это случается в результате кровопролитної війни. Не обязательно, чтобы эта война закончилась поражением. Британская империя во 2 МВ победила, но развалилась. В значительной мере благодаря этой войне. Но предсказать время развала империи не возьмётся никто, как никто не прогнозировал развал Союза. Иногда это происходит быстро, иногда постепенно и очень долго.
А що таке швидко/повільно? Австро-Угорщина розвалилась за 4 роки , в 1914 прийняла участь у Першій світовій- 1918 закінчила існування Британці САМОСТІЙНО відмовилась від своїх територі- тому також все відбувалось швидко Франція почала виходити з колоній в 1946...(створивши Французський Союз), закінчила в 1980 вийшовши з Вануату(остання територія) Російська імперія почала розвалюватись в 1905 ( втративши території в Китаї внаслідок російсько-Японської Війни) Потім в результаті Першої Світової- втратила Фінляндію і Польщу Потім в результаті громадянської втратила - Прибалтику і пів України Сьогодні 2026 рік... тобто РОЗВАЛ ТРИВАЄ вже 120+ років... Це найдовших розвал імперії в сучасному світі (1700-по сьогодні) Напевно тому що це ОСТАННЯ світова імперія.
К1801ВМ1 / ВМ2: Собственная оригинальная советская разработка 16-разрядного процессора с архитектурой PDP-11. Архитектура создавалась с нуля в Зеленограде (НПО «Научный центр»). На этих чипах работали легендарные школьные и бытовые компьютеры БК-0010, БК-0011М и ДВК.
Сектор «Эльбрус»: Развитие суперкомпьютерных архитектур (архитектура широкого командного слова, или VLIW), заложенное Борисом Бабаяном, которое опережало многие западные идеи в области параллельных вычислений.
ага, собственная, ага, оригинальная ... цельнотянутая с DEC'овской архитектуры
budivelnik написав:Британці САМОСТІЙНО відмовилась від своїх територі- тому також все відбувалось швидко
А війна за незалежність США (1775–1783 рр)? Не враховуємо?
Якісь втрати/здобутки в таких махін були постійно.. Колонізація Північної Америки проводилась Францією , Іспанією , Британією.... \І навіть російська імперія колонізувала Аляску... то якщо як початок розвалу Британської беремо війну за незалежність в США.. тоді розвал педерації починаємо з втрати Аляски в 1868 чи втрата Криму 1854?
budivelnik написав:Британці САМОСТІЙНО відмовилась від своїх територі- тому також все відбувалось швидко
А війна за незалежність США (1775–1783 рр)? Не враховуємо?
Якісь втрати/здобутки в таких махін були постійно.. Колонізація Північної Америки проводилась Францією , Іспанією , Британією.... \І навіть російська імперія колонізувала Аляску... то якщо як початок розвалу Британської беремо війну за незалежність в США.. тоді розвал педерації починаємо з втрати Аляски в 1868 чи втрата Криму 1854?
Форт-Росс — це колишнє найпівденніше поселення Російської імперії в Північній Америці, розташоване в сучасній Каліфорнії (за 80 км на північ від Сан-Франциско). Воно існувало з 1812 по 1841 рік.
К вопросу о бангладешцах и индусах. Вот ещё один фактор, который может их подтолкнуть к переезду в Украину.
В знойный полдень на одном из самых оживленных рынков Дели бок о бок существуют два совершенно разных мира.
Один из вариантов – это ярко освещенные, кондиционированные выставочные залы, где покупатели неспешно перемещаются между рядами одежды, спасаясь от летней жары.
Другая зона находится на открытом воздухе, под палящим солнцем, где уличные торговцы, продавцы фруктов, водители велорикш и владельцы тележек с мороженым продолжают работать при температуре, превышающей 40°C.
Днём даже прогулка по рынку кажется утомительной. Но для миллионов неформальных работников по всему Дели оставаться в тени — не вариант.
Почти 90% рабочей силы Индии занято в неформальном секторе — большинство не имеет контрактов или гарантий занятости, многие зависят от работы на открытом воздухе для получения ежедневной заработной платы. ...........«Мой день начинается около девяти утра, когда погода еще терпимая. Но к полудню становится тяжело. Солнце так палит, что иногда я чувствую, как мое тело сдается, пока я кручу педали», — говорит он.
«Но если мы остановимся, мы не будем зарабатывать», — говорит Чандра. «А если мы не будем зарабатывать, семья останется без еды». .........климатологи утверждают, что экстремальная жара становится более продолжительной, суровой и непредсказуемой, поскольку волны жары в Южной Азии усиливаются на фоне глобального потепления.
Бывший главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения доктор Соумья Сваминатан заявила на этой неделе информационному агентству ANI, что температура, регистрируемая в Индии, приближается к пределу «человеческой терпимости» и представляет «угрозу как жизни, так и средствам к существованию».
Начиная с середины мая, в Дели и окрестностях ежедневно фиксируется температура выше 40°C, а во второй половине дня временами она превышает 45°C. .........Согласно отчету Международной организации труда, тепловой удар может сократить общее рабочее время в Индии на 5,8% к 2030 году, при этом наиболее сильно пострадают работники сельского хозяйства и строительства, занятые на открытом воздухе.
Согласно отчету Lancet Countdown, в 2024 году Индия потеряла около 247 миллиардов потенциальных рабочих часов из-за жары, что привело к экономическим потерям в размере 194 миллиардов долларов. ...........«Но независимо от температуры, — говорит она, — работу нужно делать».