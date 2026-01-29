Додано: Суб 30 тра, 2026 17:29
Shaman написав:
.........створити процесор - вже ні. в "шарашках" щось робили, але процесори вже надто складні. можемо подискутували про вклад берії в розробці ядерної бомби - результат є. але от біда - немає на Раші січасних ані Курчатові, ані Капіци - хто міг, ті виїхали.
1. Творили и процессоры. Для оборонки и космоса и не в шарашках.
2. А в сегодняшней Украине есть Курчатовы и Капицы? Или тоже выехали?
тому під час 2СВ - рятувала, хоча російськомовні ну не хочуть цього визнавати. як США себе рятувало допомогою срср? але допомогали.
Безграмотность на марше.
Где были бы Великобритания и США в случае победы Гитлера над СССР?
Англия просто была бы оккупирована или, в лучшем случае была бы в положении вишистской Франции.
Да и США с враждебной Европой и Японией... Нехорошо бы им было.
Ну нельзя же постоянно бредить.
ЛАД
Додано: Суб 30 тра, 2026 17:37
ЛАД написав:
ми не збираємось стирати світ на ядерний попіл, як тут дехто збирається, мультики про Посейдони та Сармати котуються в керівництва Раші. а в нашій країні не такі складні проблеми...
творили процесори - доки вони не стали надто складними для копіювання. а так в Китаї навіть верстати є, які роблять ці процесори - а реінжинирінг провести не можуть...
ми почали з того, щоб було з срср, якби не допомога США. щоб воно було - не знаємо. може срср й виграв би - поклав ще 50 млн людей, але виграв. хоча напевне не встиг би - гітлер раніше б винайшов ядерну бомбу - тому срср людей би поклав, але напевне не виграв.
але визнати допомогу США - це не для радянської людини...
Shaman
Додано: Суб 30 тра, 2026 17:38
vt313 написав: ЛАД написав:
Спортсмен Х показал выдающийся результат - занял первое место
на всемирных соревнованиях!
Правда, других участников не было, не явились.
І саме він чемпіон. Ні?
І спортсменів в команду набирають по результатам виступів, чи на основі відеороликів?
Він чемпіон.
Вот только весь мир над этим будет смеяться.
Представьте себе Олимпиаду-1980, когда Запад объявил бойкот.
Предположим, что бойкот был бы жёсткий, а не как всегда, и никто не приехал бы.
На Олимпиаде выступают только советские спортсмены. Естественно, все золотые медали у них. Всё классно. Но вот будут ли в мире всерьёз воспринимать таких "олимпийских чемпионов"?
ЛАД
Додано: Суб 30 тра, 2026 17:46
ЛАД написав:
К вопросу о бангладешцах и индусах.
Вот ещё один фактор, который может их подтолкнуть к переезду в Украину.
Зачем ты повторяешь нарративы российской пропаганды ?
Идиот или на зарплате ....
Если до сих пор массово не переехали, так и не переедут в Украину
Напомню анекдот
Вернулся африканский студент домой после учебы в России. Местные жители его спрашивают:
— Ну как, расскажи, какая она, эта русская зима?
Студент вздыхает и отвечает:
— Да понимаете... Та зима, которая зеленая — она еще ничего. А вот та, которая белая — это просто кошмар!
))
Востаннє редагувалось pesikot
в Суб 30 тра, 2026 17:47, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Додано: Суб 30 тра, 2026 17:47
Shaman написав: ЛАД написав:
К вопросу о бангладешцах и индусах.
Вот ещё один фактор, который может их подтолкнуть к переезду в Украину.
й де цей фактор? це в Індії коробку поставив й живеш в ній, бо температура дозволяє... в умовах зими це не проканає. тому ніяких товп біженців тут не буде, поки ми не станемо багатою країною...
й вони знають англійську мову - чому ідуть у Великобританію чи Канаду...
так що вкид про мільйони індусів - це таки вкид. хоча трохи галасу наробив...
В умовах зими не проканає.
А вы пробовали в умовах літа прожить без кондиционера при 40 или, те более, 45°C?
Едут они в разные страны. А их английский (у нижних слоёв)... Боюсь англичане их не поймут.
И вопрос - вы тоже радуетесь уменьшению численности населения и считаете, что мигранты нам не нужны будут?
ЛАД
Додано: Суб 30 тра, 2026 17:56
ЛАД написав:
Но предсказать время развала империи не возьмётся никто, как никто не прогнозировал развал Союза. Иногда это происходит быстро, иногда постепенно и очень долго.
Британьска Імперія після ДСВ стала боржником США, вже було не імперських закидонів, тому махнули на все рукою, треба було країну відновлювати і готовитись до нової війни проти імперії зла(ссср)
Британська імперія втратила свій вплив через колосальні фінансові витрати, які зруйнували економіку метрополії, колосальні людські втрати, зростання національно-визвольних рухів (зокрема втрату Індії у 1947 році) та перехід світового лідерства до нових наддержав — США та СРСР.
Головні причини занепаду можна розділити на кілька ключових факторів:
Економічне виснаження: Велика Британія втратила близько \(25\%\) національного багатства, понад \(30\%\) торгового флоту та накопичила величезні борги, переважно перед США за програмою ленд-лізу. Коштів на утримання та відбудову імперії просто не було.Потужний антиколоніальний рух: Вже у 1947 році Британія була змушена надати незалежність Індії — своїй найбільшій колонії, після чого розпочався ланцюговий розпад усієї системи.
Зміна геополітичних пріоритетів: У післявоєнному світі головними політичними арбітрами стали США та СРСР. Британія, усвідомлюючи власну слабкість, змінила курс на розбудову соціальної держави вдома (створення NHS тощо) та співпрацю з НАТО, свідомо відмовившись від імперських амбіцій.
США зіграли вирішальну роль у втраті Великою Британією статусу глобальної наддержави, особливо під час Суецької кризи 1956 року, відкрито виступивши проти колоніальних амбіцій Лондона.
Ключові аспекти американського впливу на занепад Британської імперії:Суецька криза (1956 рік): Коли Велика Британія, Франція та Ізраїль вторглися до Єгипту через націоналізацію Суецького каналу, адміністрація президента США Дуайта Ейзенхауера жорстко засудила ці дії. США заблокували фінансову допомогу Британії та погрожували розпродажем британських державних облігацій, що спровокувало масштабну кризу фунта стерлінгів і змусило Лондон припинити операцію.
Антиколоніальна політика: Після Другої світової війни США прагнули розширити свої ринки збуту та вважали класичні колоніальні імперії перешкодою для вільної торгівлі. Вашингтон тиснув на Лондон з вимогою надати незалежність своїм колоніям, зокрема Індії.
Фінансова залежність: Тяжкі економічні наслідки Другої світової війни змусили Велику Британію взяти величезні позики у США (зокрема, Англо-американський кредит 1946 року). Вашингтон використовував це як важелі впливу для обмеження британської геополітичної самостійності.
Доктрина Трумена та план Маршалла: Відновлюючи зруйновану Європу, США фактично взяли на себе роль головного гаранта безпеки на континенті, поступово витісняючи Велику Британію з її традиційних сфер впливу (наприклад, у Греції та Туреччині).
prodigy
Додано: Суб 30 тра, 2026 17:59
ЛАД
раджу вам подивитись відео, якщо немає варіантів відвідати чудову країну індію
prodigy
Додано: Суб 30 тра, 2026 18:04
Shaman написав: ЛАД написав:
Никак не пойму, вы полный идиот или притворяетесь?
Я где-то отрицал помощь США во время 2 МВ? Да, была, и большая.
И вполне вероятно, что без этой помощи СССР проиграл бы войну.
Я только пытался вам объяснить, что во время 2МВ США и Великобритания помогали СССР не потому, что им сильно хотелось его "спасти". Они бы его похоронили с большим удовольствием. Но они боялись (и совершенно справедливо!) остаться один на один с Гитлером, захватившим всю Европу, и, поддерживая и помогая СССР, спасали в первую очередь себя.
Если бы Гитлер напал на СССР, не захватывая Польшу и Францию, а заключив военный союз с Польшей против СССР, то, вполне вероятно, они ещё и помогали бы Гитлеру, а второй фронт открывали бы не в Нормандии, а где-нибудь в Баку. Но это уже домыслы.
ЛАД
Додано: Суб 30 тра, 2026 18:06
prodigy
Я был в Индии. Правда, недолго.
И не в Гоа.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 30 тра, 2026 18:16, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
Додано: Суб 30 тра, 2026 18:07
prodigy написав:
Доктрина Трумена та план Маршалла: Відновлюючи зруйновану Європу, США фактично взяли на себе роль головного гаранта безпеки на континенті, поступово витісняючи Велику Британію з її традиційних сфер впливу (наприклад, у Греції та Туреччині).
Те що я підсвітив, Трамп руйнує дуже завзято ...
pesikot
