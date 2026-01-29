Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2026 07:56

  pesikot написав:
  prodigy написав:
Доктрина Трумена та план Маршалла: Відновлюючи зруйновану Європу, США фактично взяли на себе роль головного гаранта безпеки на континенті, поступово витісняючи Велику Британію з її традиційних сфер впливу (наприклад, у Греції та Туреччині).

Те що я підсвітив, Трамп руйнує дуже завзято ...


подивився меми про Трампа

-трамп це 4 Обами(трамп спускався по трапу літака в 4 рази повільніше,
а піднімався? у 10?

Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2026 07:57

  pesikot написав:
  ЛАД написав:prodigy
Я был в Индии.

По партийной линии ? )


бінго
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2026 08:01

  Shaman написав: а от ракети запустити могли, а виростити картоплю - ні. такий собі радянський парадокс.


Це елемент пропаганди.
Працювали в усіх галузях.
Якби з ракетами не вийшло, а в картоплі вийшло, то сказали б навпаки.
---
Зато, говорю, мы делаем ракеты
И перекрыли Енисей,
А также в области балета
Мы впереди, говорю, планеты всей
---
  ЛАД написав:
  vt313 написав:
  ЛАД написав:Курчатовы и Капицы нужны не только в физике, но и в других науках и отраслях.

https://www.nas.gov.ua/

И что сказать хотели?

Фізика та STEM-освіта для обороноздатності вкрай важливі:
«Ми витягуємо війну на залишках старої освіти. На зміну нам — порожнеча некомпетентності»: інтерв’ю з військовим — учителем фізики про НУШ https://zn.ua/ukr/EDUCATION/mi-vitjahuj ... -nush.html
  ЛАД написав:А вообще интересно.

У нас сегодня, через 35 лет шаман, будивельник, продиджи на каждом шагу вспоминают Советский Союз. И все сегодняшние проблемы сводят к "наследию совка".
Проблемы в промышленности - наследие совка, с пенсиями - наследие совка, демография - наследие совка.


знов все перекрутив,
як завжди

я кляну совок за те що це була людожерна країна (без свобод для людей), з потужним репресивним апаратом і майже тотальним контролем (починаючи з дитячого садку, рф сьогодні намагається це відродити)

але був якийсь порядок(як казали культура поведінки людей, яка на 90% базувалась не на відповідальності самого перед собою(чи батьками, сусідами по під'їзду ), а на страху отримати покарання)

вчора в місті люди скаржились(в чаті), що молодь(13-15років) збирається групами від 10-12 , гучно поводить себе майже весь день(особливо у вечорі), материться, палить і не тільки сигарети, п'є пиво чи щось інше, на зауваження реагує агресивно, на фільмування телефоном, сказали 40річній жінці піймаємо і не тільки телефон розіб'ємо а і табло, поліція ігнорує дзвінки,
самокатник вчора травмував 1,5річну дитину у дитячому візочку, по місту гасають самокатники(діти від 11років до 30(дорослі)) по тротуарам, а по дорогам теж, минулого року самокат влетів в таксі, розбив лобове скло , сама дитина 14р отримала струс мозку


почали наздоганяти росіян (в сенсі безладу)
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2026 08:31

  ЛАД написав:
  Shaman написав:.............
а потрібні вчені будуть з'являтися. й до речі навіть в США читсі вчені - це не є успіх-успіх... більш потрібні прикладники...
Вчені не грибы, сами не растут.
Их надо долго учить и готовить.
Надеюсь, вам известно понятие научная школа. Такие школы создаются ещё дольше.
Из лаборатории Резерфорда вышло 11 нобелевских лауреатов + Оппенгеймер, которому премию так и не дали.
А есть лаборатории, из которых выходит только мусор.
Прикладники больше нужны бизнесу. Но без фундаментальной науки прикладники бесполезны, развитие остановится.
При чём тут "успіх-успіх" я вообще не понял. Это вы о заработках? Не знаю точно, но подозреваю, что в США хороший врач или адвокат зарабатывают больше, чем учёные. И что?
У нас сегодня сантехник или плиточник зарабатывают больше, чем учёные и инженеры. И что из этого следует?

як ви любите фантазувати на сторонні теми. повернемось до реалій. а саме - далеко не всі країни ведуть найскладніші розробки, це для розвинених або просто великих країн, які можуть собі це дозволити. але несбалансоване фінансування, в першу чергу військоих потреб часто призводить до зубожіння населення.

відразу скажу, наука потрібна, й розвивати її держава повинна. але й страждати через те, що сьогодні ми не можемо побудувати стратегічну балістичну ракету чи великий літак - не треба. й тим більш волати, а от за часів імперії ми запустили людину в космос. населення в 90х роках чітко показало, що воно за холодильник, а не за казки. особливо радянське населення...
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2026 08:40

  ЛАД написав:А вообще интересно.
В СССР практически до самого конца было популярно сравнение с 1913 годом. И это через 70 лет.
У нас сегодня, через 35 лет шаман, будивельник, продиджи на каждом шагу вспоминают Советский Союз. И все сегодняшние проблемы сводят к "наследию совка".
Проблемы в промышленности - наследие совка, с пенсиями - наследие совка, демография - наследие совка. И всё это чуть ли не в каждом посте.
Сколько лет ещё будут всё списывать на "совок"? Уверен, что я до того времени точно не доживу. :)
И не надоедает же.
И эти ... умники называют людей - своих предков, родителей - бы***. Не подозревая, что именно они при этом являются бы***.
Польза української мови - "бидло" українською пропускає, а на русском - нет.

от що мені подобається в ЛАДі - що він робить саме те, за що критикує інших. :lol: чи він створив в голові уявний образ оврога з форуму з окремих людей, а оскільки він плутає хто про що каже, то накидає на всіх відразу. якщо не помітили ЛАД, в нас далеко не одностайна позиція, й різні думки з ріних питань. ну змішує вигадки з реаліями - все, як вчать демагогів.

відсутність пенсійних накопичень та солідарна пенсійна система - так це пряме насліддя совку, й це питання не вирішується, а постійно відкладається. взагалі, шокова терапія Польщя виявилась набагато ефективнішою, ніж наш розтягнутий у часі популізм.

Моісей ще коли показав приклад, що потрібно, щоб закінчився совок - тому так, ЛАД, напевне не побачите :oops:

про бидло - просто хамський накид у стилі ЛАДа. що хотів сказати, незрозуміло...
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2026 08:50

  ЛАД написав:
  Shaman написав:й взагалі - в нас поруч Раша. настане час, коли вони поїдуть - а нам треба думати, чи потрібні вони тут - але мову їм вивчити доведеться 8)
Ну да, очень логично.
Бедные индусы не поедут, а из РФ прямо побегут. Наверно, ради того, чтобы выучить украинский язык.
Ждите.

подивимось ;) коли на Раші настануть проблеми, подивимось де їм буде краще. захочуть жити як в Кущевській - нехай живуть. але гадаю частина захоче виїхати - й Україна буде зручна тим, що язик тут будуть ще довго розуміти..
але якщо я відповів, то може й ви відповісте - на які ж поступки ВЖЕ пішла Раші під час війни для перемовин?..
А зачем глупые вопросы?
Ни на какие. Что дальше?
Ой, простите, одна "уступка" есть - позволяют (по крайней мере, на словах) остаться независимыми только без захваченных территорий и без до сих пор не завоёванного кусочка Донбасса.
А, вообще, я не знаю толком их требований. Они, вроде бы, соглашались с первоначальным планом Трампа из, не помню уж, 20 или 28 пунктов.
О чём с ними договаривались Виткоф и Кушнер хтозна. Официально не озвучивалось.

тобто Раша не йде на поступки. от США наприклад намагається домовитися, й навіть змінює свої набагато більш раціональні вимоги до Ірану. а як поступок немає, то не було й всіх цих вигаданих моментів, коли можна було б домовитися. всі чотири роки Раша вимагала лише здатися. й на поточний момент саме Раша уникає перемовин - добре, хоч зараз це очевидно.

й чим агресивна політика Раші відрізняється від агресивної політики нацистської Німеччини? нічим - обидва окупанти та агресори...
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2026 09:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:У нас сегодня, через 35 лет шаман, будивельник, продиджи на каждом шагу вспоминают Советский Союз. И все сегодняшние проблемы сводят к "наследию совка".
Проблемы в промышленности - наследие совка, с пенсиями - наследие совка, демография - наследие совка. И всё это чуть ли не в каждом посте.
Сколько лет ещё будут всё списывать на "совок"? Уверен, что я до того времени точно не доживу. :)
И не надоедает же.
1 Про Моісея, який водив Євреїв 40 років - чув?
Чому 40 років розумієш?
Тому те що я ДЕЯКІ проблеми повязую з совком-розумієш?
2 Ти проблема - тобто в тебе з мозгами які не в стані проаналізувати
В мене проблеми ( і в мільона таких як я. які 20 найкращих років змушені були перекривати твою пенсію , бо совок не залишива нам іншого виходу і тому наші бізнеси розвивались ПОВІЛЬНІШЕ ніж могли б , а роки життя текли так само)
3 Чи є росія спадкоємцем совка і чи не створювала вона нам проблеми останні 35 років?
А якщо створювала то чи не обмежувало це наш розвиток....

От і виходить
Є люди які думають вперед (наприклад Маск)
Є люди які думають ТРОШКИ вперед(наприклад я) але при цьому те що живі совки а-ля ти є причиною того що в своєму житті і вприйнятті певних рішень я мушу на це орієнтуватись а тому ТИ тормозиш збільшення своєї пенсії на порядок більше ніж я пробую тобі її збільшити.

Тому так, до хорошого ти не доживеш, бо тормоз по життю.
