|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 31 тра, 2026 10:39
prodigy написав: pesikot написав: ЛАД написав:prodigy
Я был в Индии.
По партийной линии ? )
бінго
Один дурак сказал, а вы обрадованно присоединились.
В советские времена я за границей не был. Нигде.
А если поездка в Индию-Непал в конце 90-х была по "партийной линии"...
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 40448
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5386 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Нед 31 тра, 2026 10:48
prodigy написав: ЛАД написав:
А вообще интересно.
У нас сегодня, через 35 лет шаман, будивельник, продиджи
на каждом шагу вспоминают Советский Союз. И все сегодняшние проблемы сводят к "наследию совка".
Проблемы в промышленности - наследие совка, с пенсиями - наследие совка, демография - наследие совка.
знов все перекрутив,
як завжди
.........
Не буду спорить о режиме, хотя режимы 30-х и 60-80-х сильно отличались.
Но сколько можно смотреть в прошлое.
Мы уже 35 лет как ушли от того режима и живём в независимой капиталистической и, вроде даже, демократической Украине.
Сегодня важнее, что делать в настоящем и как обеспечить Украине приличное будущее.
А вы все разговоры на любую тему сводите к людожерному режиму, которого давно нет.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 31 тра, 2026 10:49, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 40448
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5386 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Нед 31 тра, 2026 10:49
ЛАД написав: prodigy написав: pesikot написав:ЛАД
Я был в Индии.
По партийной линии ? )
бінго
Один дурак сказал, а вы обрадованно присоединились.
В советские времена я за границей не был. Нигде.
А если поездка в Индию-Непал в конце 90-х была по "партийной линии"...
на заробітки?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 13027
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 834 раз.
- Подякували: 1777 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Нед 31 тра, 2026 10:51
ЛАД написав: prodigy написав: ЛАД написав:
А вообще интересно.
У нас сегодня, через 35 лет шаман, будивельник, продиджи
на каждом шагу вспоминают Советский Союз. И все сегодняшние проблемы сводят к "наследию совка".
Проблемы в промышленности - наследие совка, с пенсиями - наследие совка, демография - наследие совка.
знов все перекрутив,
як завжди
.........
Не буду спорить о режиме, хотя режимы 30-х и 60-80-х сильно отличались.
Но сколько можно смотреть в прошлое.
Мы уже 35 лет как ушли от того режима и живём в независимой капиталистической и, вроде даже, демократической Украине.Сегодня важнее, что делать в настоящем и как обеспечить Украине приличное будущее.
А вы все разговоры на любую тему сводите к людожерному режиму, которого давно нет.
золоті слова, який прогрес
так а що будемо робити? а то до цього було лише як все погано
й в нас режиму немає. а сусіди все намагаються реанімувати - й нас тудя хочуть затягнути, а нам туди не треба...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 13027
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 834 раз.
- Подякували: 1777 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Нед 31 тра, 2026 10:53
ЛАД написав:
...
Ну да, ещё не все вымерли или уехали.
Но учёные бывают разные. Бывают гении или хотя бы таланты, а бывают ... ни то, ни сё.
А так у нас даже на форуме есть докториня.
а що ж ЛАД кандидатську не подужав свого часу? це з приводу - сам не зміг, понакидаю на інших...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 13027
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 834 раз.
- Подякували: 1777 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Нед 31 тра, 2026 11:00
Обнадійливо, але якщо не використати цю тимчасову перевагу для покращення перемовних позицій та зупинки війни, то через 3–6 місяців москалі ці рішення скопіюють, змасштабують і влаштують нам те саме в нашу сторону від ЛБЗ.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 5586
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 31 тра, 2026 11:01
Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав:
.............
а потрібні вчені будуть з'являтися. й до речі навіть в США читсі вчені - це не є успіх-успіх... більш потрібні прикладники...
Вчені не грибы, сами не растут.
Их надо долго
учить и готовить.
Надеюсь, вам известно понятие научная школа. Такие школы создаются ещё дольше.
Из лаборатории Резерфорда вышло 11 нобелевских лауреатов + Оппенгеймер, которому премию так и не дали.
А есть лаборатории, из которых выходит только мусор.
Прикладники больше нужны бизнесу. Но без фундаментальной науки прикладники бесполезны, развитие остановится.
При чём тут "успіх-успіх" я вообще не понял. Это вы о заработках? Не знаю точно, но подозреваю, что в США хороший врач или адвокат зарабатывают больше, чем учёные. И что?
У нас сегодня сантехник или плиточник зарабатывают больше, чем учёные и инженеры. И что из этого следует?
як ви любите фантазувати на сторонні теми. повернемось до реалій. а саме - далеко не всі країни ведуть найскладніші розробки, це для розвинених або просто великих країн, які можуть собі це дозволити. але несбалансоване фінансування, в першу чергу військоих потреб часто призводить до зубожіння населення.
відразу скажу, наука потрібна, й розвивати її держава повинна. але й страждати через те, що сьогодні ми не можемо побудувати стратегічну балістичну ракету чи великий літак - не треба. й тим більш волати, а от за часів імперії ми запустили людину в космос. населення в 90х роках чітко показало, що воно за холодильник, а не за казки. особливо радянське населення...
як ви любите изображать ужа на сковородке.
Выше вы писали о кооперации, а теперь мы "не можемо собі це дозволити".
Не можем, зато можем собі дозволити покупать супердорогую недвижимость за границей. В частности вашим боссом Ахметовым. Я так понял, что вы работаете где-то на него, простите, если ошибся.
А насчёт ракет и самолётов - сколько здесь было стонов по поводу их отсутствия и обвинений в адрес Зеленского. Что-то я не помню, чтобы вы хоть раз возразили и написали, что мы не можем себе этого позволить. И, боюсь, сегодняшние потери в в войне многократно превысили возможные затраты на заблаговременные расходы на ракеты и покупку истребителей и прочих вооружений.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 40448
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5386 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Нед 31 тра, 2026 11:21
Shaman написав: ЛАД написав:
А вообще интересно.
В СССР практически до самого конца было популярно сравнение с 1913 годом. И это через 70 лет.
У нас сегодня, через 35 лет шаман, будивельник, продиджи на каждом шагу вспоминают Советский Союз. И все сегодняшние проблемы сводят к "наследию совка".
Проблемы в промышленности - наследие совка, с пенсиями - наследие совка, демография - наследие совка. И всё это чуть ли не в каждом посте.
Сколько лет ещё будут всё списывать на "совок"? Уверен, что я до того времени точно не доживу.
И не надоедает же.
И эти ... умники называют людей - своих предков, родителей - бы***. Не подозревая, что именно они при этом являются бы***.
Польза української мови - "бидло" українською пропускає, а на русском - нет.
от що мені подобається в ЛАДі - що він робить саме те, за що критикує інших.
чи він створив в голові уявний образ оврога з форуму з окремих людей, а оскільки він плутає хто про що каже, то накидає на всіх відразу. якщо не помітили ЛАД, в нас далеко не одностайна позиція, й різні думки з ріних питань. ну змішує вигадки з реаліями - все, як вчать демагогів.
Может, у вас и есть какие-то отличия во взглядах, но каких-то споров между вами на форуме не вижу.
відсутність пенсійних накопичень та солідарна пенсійна система - так це пряме насліддя совку, й це питання не вирішується, а постійно відкладається. взагалі, шокова терапія Польщя виявилась набагато ефективнішою, ніж наш розтягнутий у часі популізм.
Ну ладно когда об этом пишет будивельник, но когда такие же благоглупости повторяет экономист со знаниями экономики "значительно больше, чем у меня"...
А чьё "насліддя" солідарна пенсійна система, например, в Германии?
Главный принцип государственной системы — «договор поколений» (Generationenvertrag). Это означает, что деньги, которые работающие люди платят сегодня в качестве пенсионных взносов, не лежат на их личных счетах, а сразу идут на выплаты нынешним пенсионерам.
Сейчас в связи ср старением населения стараются изменить ситуацию, но пока солидарная система основная.
Вы этого никогда не слышали?
И "шокова терапія Польщя" не имеет никакого отношения к пенсионной системе.
Моісей ще коли показав приклад, що потрібно, щоб закінчився совок - тому так, ЛАД, напевне не побачите
Для неверующего Моисей это сильный пример.
про бидло - просто хамський накид у стилі ЛАДа. що хотів сказати, незрозуміло...
Вы читаете только мои посты?
Прочитайте чуть выше этого, который вы процитировали. Может, станет зрозуміло.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 40448
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5386 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|18326
|
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
|
|0
|16570
|
|
|36
|307428
|
|