Додано: Пон 01 чер, 2026 13:12
ЛАД написав: prodigy написав:ЛАД В Украине в 2025 году зарегистрировано 168,778 рождения и 485,296 смертей, поэтому на одного новорожденного приходилось около трех умерших, следует из анализа OpenDataBot на основе данных Минюста
.минулого року в моїй родині народилось 2 дітей, а до цього 1 у 2020р
не нагнетай з населенням, на твій вік вистачить,
сьогодні головне зберегти тих, хто ще живий
після війни буде інакше
Очень показательный результат, хорошо характеризующий демографическую ситуацию в Украине.
А что надо делать, чтобы "зберегти тих, хто ще живий"?По-моему, стоит заканчивать войну.
Картинки, которые вам показал Banderlog
, вас вдохновляют?
звісно треба. як в цьому керівництво руських переконати? населення на Раші схоже вже згодне закінчувати...
Shaman
Додано: Пон 01 чер, 2026 13:14
ЛАД написав:
...Но всё в порядке - меньше народу, больше кислороду
. И коррупция в школах исчезнет.
Таку маячню пише саме ЛАД. а звинувачувати потім буде інших...
Додано: Пон 01 чер, 2026 13:17
❗️Ми атакуємо Білорусь, якщо побачимо, що там будуються бази для "шахедів" або звідти запускаються дрони, – радник міністра оборони Сергій "Флеш"
Xenon
Додано: Пон 01 чер, 2026 13:19
ЛАД написав: Shaman написав: Banderlog написав:
вони там точно були рабами?
прикол не в тім що він їх привів в краще місце а в тім що сказав що вже краще коли не лишилось тих хто памятали як було до того.
Поки щось особо нема чим похвастатись порівняно з совком
і ви рветесь в євросовок
бо якщо пан польський, або іще краще британський то вже не рабство
і незалежності не треба. Можно поступитись часткою суверенітету
я ще розумію ЛАДа. но що ти такого пам'ятаєш гарного про совок? я цю бідність пам'ятаю...
Насколько понимаю, вам ещё нет 50. Т.е. год рождения 1976+.
Что вы можете помнить о бедности в свои тогда 10- лет?
А после 1987 это уже кризис СССР.
тобто проблеми після 1987 року визнаємо - це добре. не визнаємо менш очевидну річ - ці проблеми були неминучі, це закономірний наслідок існування тієї економічної моделі.
але на городах я працював раніше 10 років. й скільки коштував телевізор чи холодильник в зп інженера теж уявляю - не одну зп...
Додано: Пон 01 чер, 2026 13:19
а хтось переконує? Переговори заборонені.
Banderlog
та ні, в першу чергу перемовин уникає Раша. бо США зараз не до цього, а руські поки вважають, що їм перемовини не потрібні...
до цього якось проходили перемовини? ніхто не забороняв?
Додано: Пон 01 чер, 2026 13:25
Xenon написав:
❗️[b]Ми атакуємо Білорусь, якщо побачимо, що там будуються бази для "шахедів" або звідти запускаються дрони, – радник міністра оборони Сергій "Флеш"[/b]
"сейчас я вам покажу откуда на нас готовилось нападение"(с)
Letusrock
Додано: Пон 01 чер, 2026 13:42
Shaman написав: ЛАД написав: prodigy написав:
.................
мотузка і мило
Кто вам запрещает?
так паніка у вас
Вы по-прежнему читаете только мои посты?
Это был ответ на viewtopic.php?p=5960083#p5960083
.
Так что паника не у меня.
але на городах я працював раніше 10 років. й скільки коштував телевізор чи холодильник в зп інженера теж уявляю - не одну зп...
А скільки коштував тогда ПК даже в США?
А скільки коштував мобильный телефон, которых тогда вообще не было?
Прошло 40 лет.
Но вот холодильники были отечественные, в т.ч. и украинские - донецкие и (тогда) депропетровские. + минские, + литовские "Снайге". Весьма неплохие холодильники.
С каждым вашим постом на этой ветке всё больше сомнений, что вы экономист.
ЛАД
Додано: Пон 01 чер, 2026 13:44
Shaman написав:
та ні, в першу чергу перемовин уникає Раша. бо США зараз не до цього, а руські поки вважають, що їм перемовини не потрібні...
до цього якось проходили перемовини? ніхто не забороняв?
та ні зеленський заборонив вести переговори.
То шо він їздить на лобстери до макрона це не переговори. Невміє сам хай допустить інших. Шоколадний якось до мінських угод договорився... але ці чудіки останні нитки обрубують, замість кликати усатого в посередники...
Banderlog
Додано: Пон 01 чер, 2026 14:04
Земля випалених сіл: Як латифундисти перетворили нас на бананову республіку
Нам дуже люблять продавати казку про «аграрну наддержаву». З високих трибун чиновники віщають про рекордні врожаї, мільйони тонн експорту та передові технології. Нам показують красиві ролики, де зелені комбайни з GPS-навігацією борознять безкраї чорноземи під епічну музику.
Давайте візьмемо скальпель і розкриємо цю красиву упаковку.
...
МІФ ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ
... «ефективність» базується на двох речах: захопленні держави і фінансовому апартеїді.
Агроолігархи виросли не в чесній конкурентній боротьбі. Вони виросли в теплих кабінетах Печерських пагорбів. Десятиліттями вони писали під себе закони, отримували мільярдні відшкодування ПДВ з бюджету і вибивали собі ексклюзивні податкові пільги. Місцевому незалежному фермеру діставалися лише перевірки, штрафи та рейдерські атаки силовиків.
Більше того, вони грають у різних фінансових всесвітах. Місцевий фермер — той самий «куркуль», який є становим хребтом будь-якої нації — змушений кредитуватися в місцевих банках під божевільні 15-20% річних. Великий холдинг бере гроші на біржах у Лондоні чи Франкфурті під 3-5%. За такої різниці у вартості капіталу дрібний виробник приречений на удушення. Це не вільний ринок. Це економічний геноцид малого бізнесу, що спонсорується державним апаратом.
ХИЖАЦТВО ЯК БІЗНЕС-МОДЕЛЬ
Подивіться на мотивацію. Незалежний фермер, який володіє сотнею гектарів, мислить поколіннями. Він знає, що на цій землі житимуть його діти. Він дотримується сівозміни. Він вносить органіку. Він береже гумус, тому що земля — це його капітал, його пенсія і його спадщина.
У найманого топ-менеджера агрохолдингу мотивація інша. Його головний показник — це квартальний звіт для акціонерів в офшорах. Йому плювати, що буде з цим чорноземом через двадцять років. Йому потрібна валютна виручка прямо зараз.
Тому вони не займаються сільським господарством. Вони займаються видобутком корисних копалин відкритим способом. Земля заливається жорсткою, агресивною хімією. Поля роками засіваються найбільш виснажливими культурами. З ґрунту вичавлюються всі соки, він перетворюється на мертвий субстрат, в який просто вколюють стимулятори для отримання чергового рекордного врожаю. Це біологічний терор, який залишає по собі випалену пустелю.
СОЦІАЛЬНИЙ ВАКУУМ
....
Агрохолдингу не потрібні люди. Йому не потрібні живі громади, школи, лікарні чи дороги між селами. Йому потрібна порожня територія. Ідеальний світ латифундиста — це рівне поле до горизонту, по якому їде трактор John Deere з автопілотом, що обслуговується бригадою найманих вахтовиків, привезених на сезон із депресивних регіонів.
Місцевий фермер створює екосистему. Він дає роботу односельцям, він лагодить дах у місцевій школі, він є економічним центром громади. Коли його поглинає холдинг — життя зупиняється. Людям більше ніде працювати. Вони збирають валізи і їдуть у мегаполіси або на заробітки в Польщу. Села вимирають.
Державу це цілком влаштовує. Немає незалежних, економічно спроможних людей — немає проблем із місцевим самоврядуванням. Територія зачищається від суб'єктів і передається в управління корпораціям.
ЧОМУ ЦЕ НЕДОПУСТИМО В РЕСПУБЛІЦІ
Республіці не потрібні п'ять мільярдерів, які контролюють експорт. Республіці потрібні 500 тисяч озброєних, злих, незалежних фермерів. Тому що фермер із капіталом — це Суверен. Це людина, яка сама годує свою сім'ю, сама захищає свій район, сама платить податки і вимагає за них жорсткого звіту. З таких людей складаються непереможні нації.
Латифундія плодить рабів та наймитів. Республіка плодить господарів.
Пострадянський Левіафан ненавидить господарів. Йому набагато комфортніше домовитися за зачиненими дверима з трьома-чотирма агробаронами, поділити експортну виручку і тримати решту населення у статусі безправного біоматеріалу. ...
Поки ми не зрозуміємо, що земля — це не просто товар, а просторовий базис нашої національної суб'єктності, ми залишатимемося орендарями у власній країні.
Letusrock
