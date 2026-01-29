ЛАД написав: Ну ладно, соотношение 9 и 11 классов можно объяснить тем, что не все идут в 10 класс, уходят во всякие колледжи. Но в 1-4 классах получается в среднем по 4000 школьников. Это почти на треть (если точнее, то на 31%) меньше, чем в 9 классе. Так это пока еще довоенные дети. Сколько будет первоклашек через 2 года в 2028, когда пойдут в школу рождённые уже во время войны?

Але всё в порядке - меньше народу, більше кислороду. І коррупція в школах зникне.

Треба бути дуже дурним, або сильно забудькуватим..1 Коли почався ковід і я писав що треба ізолювати пенсіонерів і дозволити всім молодшим 40 років робити все що хочеш(цим шляхом пішли Шведи і ПЕРЕМОГЛИ) - то ти з Хотабом розповідав мені що я не правий, і що якщо дозволити молоді жити так як вона жила - то буде страшенна смертність серед старшихНа мою аргументацію , що ковід просто вбиває тих хто мав померти через пів року, а загальний карантин опустить народжуваність в рази - ти уваги не звернув...Карантин так і зробив2015 рік: 411 781 дитина2016 рік: 397 037 дітей2017 рік: 363 987 дітей2018 рік: 335 900 дітей2019 рік: ~308 000 дітей2020 рік: 299 058 дітей2021 рік: 273 772 дитини2022 рік: 206 032 дитини (початок повномасштабної війни)2023 рік: 187 387 дітей2024 рік: ~176 700 дітей2025 рік: 168 778 дітейТому в тому що в 2020-2021 НЕ НАРОДИЛОСЬ мінімум по +100 000 дітей-є й твоя вина, яка заключалась в твоєму переляку за власне життя...Це і є хоч і не пряма , але відповідальність за не вірне рішення.А тепер ти забув як агітував за не вірні рішення і знову льєш крокодилячі сльози....