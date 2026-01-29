RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17948179491795017951>
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 00:04

ЛАД

Уже надоело объяснять, что такое солидарная система -


Тому що і непотрібно це робити. Воно кривляється. Тому просто макати мордою в гівно.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19188
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2615 раз.
 
Профіль
 
7
8
6
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 00:45

  prodigy написав:ЛАД

Что вы можете помнить о бедности в свои тогда 10- лет?


в 1973р моя родина придбала кольоровий ТВ «Электрон-706» (1973 г.)Львівського заводу,
на той час надійний. Пам'ятаю по суботам показували Мікі мауса, клас був в очікуванні дзвінка (останній урок), я сказав, що буду дивитись "в кольорі". Мені ніхто не повірив, і 20 дітей з мого класу приперлись перевірити, що у нас дійсно кольоровий ТВ (тобто, діти не просто не мали , а вони і не бачили як мультфільми виглядаюсь в кольорі

у 1977р придбали Жугулі 2001 .

тобто придбати щось дефіцитне, треба було не тільки грошей назбирати і ще і чекати товар (авто чекали десь більше року), телевізор я випасал десь 1,5 місяця (коли ходив в музукалку, завджи заходив і коли побачив, що привез 3 тв, покликав тата і нам швидко оформили растрочку на 6 міс), ціна ТВ була 750р

У 1973 році ціна кольорового телевізора «Электрон-703» (одна з наймасовіших та перших успішних моделей у Львові) становила від 650 до 800 рублів


ЛАД, чи був у вас в родині кольоровий ТВ або у близьких родичів і про авто напишіть, якщо було, і коли особисто ВИ стали власником авто, мабуть після 1991?
Я рад за вас и вашу семью.
По советским меркам вы богато жили.
В 1973 к вам прибегали смотреть цв. ТВ, а во 2-ой половине 50-х к нам собирались соседи смотреть КВН. Был такой с линзой, которая заполнялась, если правильно помню, глицерином. Вы такого и не видели. Усаживались ярусами - дети на полу, следующий ярус - на маленьких стульчиках, табуретках, следующий уже на стульях.
В 1973 моя лейтенантская зарплата была 180 р. (не налогооблагаемых в то время). При том, что мне не надо было платить за квартиру (в части была квартира для холостяков), не надо было особо тратиться на одежду - я не стеснялся формы и вполне мог с дежурства пойти в пш в филармонию. Тем не менее, если верить вашей цифре, то это больше 3 моих зарплат. Совсем не мало. Поэтому в 1973 очередей на цв. ТВ не помню. Купил значительно позже, хотя, если не ошибаюсь, тоже по очереди, но ждал не особо долго (сколько - не спрашивайте, не помню, сильно меня это не напрягало).
Авто купил уже то ли в конце 90-х, то ли даже в 00-ых. Больше потому, что облегчало работу.

Насчёт памяти я отвечал шаману. Вы постарше, лет так на 15-20. Вам бы я такой вопрос не задавал. Но вы выбрали часть вопроса, а я раньше (viewtopic.php?p=5960121#p5960121) писал:
А скільки коштував тогда ПК даже в США?
А скільки коштував мобильный телефон, которых тогда вообще не было?
На такой вопрос не хотите ответить?
И на то, что тогда были отечественные ТВ и холодильники, в т.ч. и украинские. Где они сегодня?
Вам не кажется, что сравнение того, что было 50 лет назад и сегодня несколько некорректно? Может, ещё сравним с тем, что было 100 лет назад? В любой стране - хоть в США, хоть в Британии, хоть ещё где.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 02 чер, 2026 00:57, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40493
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 00:55

  Hotab написав:ЛАД

Уже надоело объяснять, что такое солидарная система -


Тому що і непотрібно це робити. Воно кривляється. Тому просто макати мордою в гівно.

До этого такое писал другой и вполне уважаемый вами человек.
Но его вы не макали. :)
За рождаемость и смертность тоже.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 02 чер, 2026 01:26, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40493
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 01:10

  budivelnik написав:..........
В мене питання
Ми настільки розвинуті що можемо собі позволити годувати додаткову кількість споживачів які в пятій точці бачили працю?

А откуда вы взяли, что у нас много таких, "які в пятій точці бачили працю?"
А живут они как? Питаются святым духом?
Другое дело, что работают они неофициально и не платят ПДФО и ЕСВ.
Но хотя бы платят НДС как потребители. И обеспечивают сбыт и доход вашему магазину. И, соответственно, выплату налогов вами.
При этом они останутся без пенсии, а только с нищенской "социальной помощью". Их проблемы.
А часто не их - очень много работ, где не оформляют по-белому, люди работают, но стаж не идёт. Они, может, и рады были работать по-белому, но...
Ваши продавцы, может тоже хотели бы иметь более высокую официальную зарплату, а не получать часть в конверте. Но это не выгодно ни вам, ни им, поэтому соглашаются.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40493
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 01:25

С полчаса назад громко грюкнуло. Похоже, сравнительно недалеко.

Перед этим на полчаса раньше был ещё прилёт, но подальше, не слышал. Терехов пишет, что в промзону.

Кстати, о воздушных тревогах. Не знаю, зачем они нужны. В Харькове на них никто не обращает внимание. люди занимаются своими делами. Магазины работают как ни в чём не бывало. Может, какие-то центровые и закрываются, не знаю, но супермаркеты, АТБ и аналог. продолжают работать. Закрываются разве что банки и, возможно, госучреждения.
Да и как иначе. если по сообщению Терехова по Харькову за май "385год. 38 хв." возд. тревог. Т.е. 16 суток - половину времени. Сирены только раздражают.

Пока писал ещё 2 прилёта - по Киевскому и Слободскому р-нам. Терехов пишет о баллистике.

P.s. Пока писал, крутился марафон. Прозвучало, прослушал, от кого, что в связи с новыми требованиями количество бронированных уменьшится примерно на 15% за счёт повышения требований к минимальной зарплате и запрета бронирования по не основному месту работу для совместителей.
P.p.s. Прослушал ещё раз. Сегодня примерно 1,4 млн. забронированных. Это число сократится на 200-300 тыс.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 02 чер, 2026 02:23, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40493
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 01:30

  ЛАД написав:Уже надоело объяснять, что такое солидарная система - сегодня пенсии выплачиваются со взносов сегодня работающих людей.

Только не "сегодня работающих людей", а работодателей и в какой-то мере ФОПов. В Украине работники ни копейки не платят для социального обеспечения. Те, кто кого-то куда-то чем-то макают и кричат о том, что их налоги кормят каких-то пенсионеров, могут спать спокойно. Их копейки НДФЛ никаких пенсионеров не кормят.
АндрейМ
 
Повідомлень: 865
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 01:40

  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:Уже надоело объяснять, что такое солидарная система - сегодня пенсии выплачиваются со взносов сегодня работающих людей.

Только не "сегодня работающих людей", а работодателей и в какой-то мере ФОПов. В Украине работники ни копейки не платят для социального обеспечения. Те, кто кого-то куда-то чем-то макают и кричат о том, что их налоги кормят каких-то пенсионеров, могут спать спокойно. Их копейки НДФЛ никаких пенсионеров не кормят.

Хватит ***** заниматься.
Ещё и вам объяснять, что таки платят?
Другой вопрос, что с них этот налог снимается работодателем ещё до выплаты зарплаты.
Так НДФЛ тоже платится точно так же. Или вы расскажете, что НДФЛ работники тоже не платят? :mrgreen:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40493
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 01:41

АндрейМ

Их копейки НДФЛ никаких пенсионеров не кормят.


Все так, ондрюша, все так..

Ещё и вам объяснять


А ви все ведетесь кожному чмошнику щось пояснювати
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19188
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2615 раз.
 
Профіль
 
7
8
6
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 02:00

США заявили, что в выходные нанесли удары по иранским военным объектам, в то время как Тегеран заявил, что в ответ нанес удар по американской базе, что стало третьей эскалацией за неделю в районе Ормузского пролива.

Центральное командование США (Centcom) заявило, что нанесло «удары в целях самообороны» в ответ на «агрессивные действия Ирана», в том числе сбитый над международными водами американский беспилотник.

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что нанес удар по авиабазе, используемой американскими войсками для нападения на Иран.
.........
В понедельник рано утром президент США Дональд Трамп в своем посте на сайте Truth Social призвал критиков «расслабиться и отдохнуть», заявив, что «в конце концов все закончится хорошо». Он сказал, что Иран «действительно хочет заключить сделку, и она будет выгодна для США».
.........
В понедельник представитель министерства иностранных дел Ирана заявил, что США «постоянно меняют свою точку зрения и выдвигают новые или противоречивые требования», что, по его словам, естественно, «затянет переговоры».

Главный переговорщик страны заявил в воскресенье, что Тегеран не согласится ни на какое соглашение, если права Ирана не будут полностью гарантированы.
https://www.bbc.com/news/articles/crlpy8n7pr6o
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40493
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 02:16

  ЛАД написав:Ещё и вам объяснять, что таки платят?

Вы можете с таким же успехом "объяснить" мне, что 2+2=5, а не 4, но это ничего не изменит. Работники в Украине не платят никаких социальных отчислений. Вы когд-либо видели зарплатную ведомость?

  ЛАД написав:Другой вопрос, что с них этот налог снимается работодателем ещё до выплаты зарплаты.
Так НДФЛ тоже платится точно так же. Или вы расскажете, что НДФЛ работники тоже не платят? :mrgreen:

С заработной платы работодатель удерживает и перечисляет государству НДФЛ и военный сбор, поэтому их платит именно работник. ЕСВ с зарплаты не вычитывается. Сумма ЗП минус НДФЛ и военный сбор = "чистая" выплата работнику. Всё.
АндрейМ
 
Повідомлень: 865
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 17948179491795017951>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
2 18820
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 17130
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 308768
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15991)
02.06.2026 03:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.