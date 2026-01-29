Додано: Вів 02 чер, 2026 08:11

В 1973 к вам прибегали смотреть цв. ТВ, а во 2-ой половине 50-х к нам собирались соседи смотреть КВН. Был такой с линзой, которая заполнялась, если правильно помню, глицерином. Вы такого и не видели. По советским меркам вы богато жили.

Телевизор «Неман» — это легендарный советский ламповый телевизор, который выпускался с 1959 года на Минском радиозаводе. Устройство было создано на базе модели «Воронеж», принимало 12 телеканалов и стало одним из классических образцов ранней советской телевизионной техники.

КВН-49 (аббревиатура от фамилий разработчиков Кенигсон, Варшавский, Николаевский, 1949 год) — чёрно-белый телевизор, выпускавшийся в СССР в различных модификациях с 1949 г. по 1962 г. Первый массовый телевизор в СССР и один из первых в мире, рассчитанных на стандарт разложения 625/50, принятый в Советском Союзе в 1945 году[

наша родина не була заможною, мої батьки все життя дуже важко працювали (понад нормою,це коли не до 1700 а до 1900), мати була 17 років штукатуром/моляром, батька газо/електро зварник(45 років стаж) , це давало 350-380руб(160+220) в місяць на родину, у 1975р мати покинула СМУ і перейшла на роботу в порт(втратила в зарплаті, але протягнула до пенсії), для моїх батьків була головна мета -щоб діти отримали освіту і не працювали важко фізично, як вони.перший ТВ у нас був НЕМАН у 1968рстосовно "вашого ТВ з лінзою", я такий бачив в Політехнічному музеї в москві у 1985рпро кольоровий ТВ , не писав, написав, що ловив момент, коли телевізори привезуть в магазин (тому що стояли вони в вільному продажі лічені години),черга була на авто (на меблі-тільки на імпортні, радянські завжди вільно продавались)стосовно "піти у формі в філармонію", це ви ловили дружину майбутню на форму(на лейтенантські зірочки) , я так розумію, що служба в СА тривала на довго (1 рік?)