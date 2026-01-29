Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 18:29

  Shaman написав:
  Banderlog написав:А в Україні третина від бусифікованих дезертирує за перший місяць.

але ж цифр немає - але налякати треба...

цифри є. Тіко то чутлива тєма :lol:
но порахувати можеш сам. По косвєнним незасекреченим цифрам)
при бусифікації в 30 тисяч в місяць і незростанні чисельності армії і всього 55 тисячах загиблих... :lol:
То шо там з лютого 22 досі "не прям вчора обозначіть чоткі терміни"? То коли?
Banderlog
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 18:33

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:І встрєчний вопрос- вгадай чому чисельність сзч теж засекретили вслід за чильністю вбитих і скалічених?

а Росія давно розсекретила чисельність вбитих та скалічених ?

Якщо у них навіть чисельність загиблих у 2СВ досі засекречені ...

Ну й до чого тут рф?

До того, що секретити такі дані - це загальна практика під час війни
pesikot
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 18:34

реформа-трансформація: N692

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:чутлива інформація то шо? і кому не варто? :lol: щоб ви далі могли чесати які незамінимі волонтьори і що на вас військо тримається?
Доречі, шо там депутати наголосували сьогодні? Які результати по охєрєнним виплатам і чітким термінам? Опять 0? Зеро? :lol: чи це тож чутлива інформація що добра частина армії бомжує і побірається? :lol:

а за що сьогодні мали голосувати?

Ясно за шо. за збільшення грошового забезпечення, за нові контракти та чіткі терміни служби. :lol: чи нє? Не було такого про реформу з червня?

реформа-трансформація: N692
flyman
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 18:36

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:А в Україні третина від бусифікованих дезертирує за перший місяць.

але ж цифр немає - але налякати треба...

цифри є. Тіко то чутлива тєма :lol:

Цифри чого ? Цифри чиїсь фантазій ? ...

На мій погляд, ніхто не знає приблизно реальні цифри, тому кожен фантазує, як може ...
pesikot
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 18:44

  pesikot написав:До того, що секретити такі дані - це загальна практика під час війни
а для чого? :lol: он фьодоров сказав в січні 2026 року що 200 тисяч. Як ти гадаєш він порушив традиційну практику і сказав правду? Чи збрехав раза в 3? :lol:
То як ти гадаєш привязати виплати хочаб до рівня зростання цивільної зарплати з 23 року? І чи не пора озвучити терміни демобілізації?
Ну там відпустим тих хто прослужив 6 років якщо поки не мож набусифікувати їм заміну, або 7 чи 8. Скільки державі треба часу щоб вдалось замінити?
Ну й заодно ті кого піймали зараз будуть знати, що це не довічно а років через 5 їх відпустять.
Banderlog
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 18:50

  Banderlog написав:Ну й заодно ті кого піймали зараз будуть знати, що це не довічно а років через 5 їх відпустять.

А что, те кого сейчас поймали не знают, сколько им осталось до 60 лет?
Сибарит
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 18:51

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:А в Україні третина від бусифікованих дезертирує за перший місяць.

але ж цифр немає - але налякати треба...

цифри є. Тіко то чутлива тєма :lol:
но порахувати можеш сам. По косвєнним незасекреченим цифрам)
при бусифікації в 30 тисяч в місяць і незростанні чисельності армії і всього 55 тисячах загиблих... :lol:
То шо там з лютого 22 досі "не прям вчора обозначіть чоткі терміни"? То коли?

запитай в міністра, чого ти в мене питаєш?

по опосередкованим даним дехто любить рахувати, коли треба сову на глобус натягнути...
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 02 чер, 2026 18:52, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 18:52

  vt313 написав:
  Shaman написав:це ж не про тіньову економіку...


Це основний елемент тіньової економіки.
https://opendatabot.ua/c/98?type=employees

З 20 млн. домогосподарств офіційних аж 57 (не розумію навіщо це їм, але факт). Всі інші в тіні.
Їх враховують якимось боком. Але в методиках тіньового сектору це основа.

тіньова економіка - це коли різні підприємства не обліковують те, що вони виробляють. й потім виплачують неофіційну зп.
Shaman
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 18:52

  Banderlog написав:
  pesikot написав:До того, що секретити такі дані - це загальна практика під час війни
а для чого? :lol: он фьодоров сказав в січні 2026 року що 200 тисяч. Як ти гадаєш він порушив традиційну практику і сказав правду? Чи збрехав раза в 3? :lol:

Фьодоров багато казав, що і загроза кібербезпеки перебільшена
  Banderlog написав:То як ти гадаєш привязати виплати хочаб до рівня зростання цивільної зарплати з 23 року? І чи не пора озвучити терміни демобілізації?

Так тобі прив"язати виплати чи терміни демобілізації ?
Це ж взаємовиключні позиції

Чи ти, як Долярчік, якщо гроші будуть, то пох на демобілізацію ? )

До речі, а до чого виплати прив"язувати ?
у нас з 23 року настільки виросли ЗП ?

Бо нещодавно десь тут на форумі писали, що ЗП малі, 6-8-10 тисяч за щастя )
Мабуть десь прибрехали
pesikot
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 18:53

  Сибарит написав:
  Banderlog написав:Ну й заодно ті кого піймали зараз будуть знати, що це не довічно а років через 5 їх відпустять.

А что, те кого сейчас поймали не знают, сколько им осталось до 60 лет?
понімаю що Вам з висоти років це смішно, но мені приміром, вийде що загалом треба 19р
І 60 років то вже для добровольця не помєха :lol:
Banderlog
