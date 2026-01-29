Shaman написав:але не платять ПДФО, який є основним з податків... й ввп, який вони створюють в статистиці не фіксується - а потім розповідають, який низький в нас ввп
2025 ВВП - 8931194 млн. грн. ПДФО - 792656 млн. грн.
Не повністю, але щось фіксується. Але зафіксувати, то невелика проблема. Не зрозуміло навіщо, але формально підняти ВВП легко.
ПДФО це 18% від ОТРИМАНОГО у вигляді доходів 792656/18%=4 403 644 ... тобто 50% ВВП-це зарплата Тепер ще одна цифра, припустимо що всі платять ПДВ (це далеко не так, але припустимо) ВВП- 8931194 в тому числі Зарплата ( в тому числі ПДФО і Військовий)__________________ = 4 403 644 ПДВ 8931194*20%________________________________________= 1 786 200 ЄСВ 4 403644*22%_________________________________________= 968 802 Ну і акцизи/збори на тютюн/паливо/алкоголь/електрику/надра____=1 772 548 ВСЬОГО___________________________________________________8 931 194
Це топорно і на пальцях - але ось так і рахують ВВП
ПС а бюджет це зібрані податки Якщо ВВП 8931194 То Бюджет без кредитів від союзників це ПДВ 1786200+акцизи/збори1772548+пдфо792596+військовий 221800=4 573 000 Насправді трохи менше бо ще були доходи від депозитів і акцій які оподатковуються тільки ПДФО і військовим і не оподатковуються ПДВ , а також держструктури не є платниками пдв тому розмір ПДВ має бути ще менший ну і відшкодування ПДВ експортерам... тобто з ПДВ 1 786 200 - залишиться разом з ПДВ на імпорт 1 000 000
budivelnik а тепер порівняйте те що вище з офіційними данними Доходы государственного бюджета Украины по статьям доходов в 2025 г. Всего ______________________________3834209,6________100.00% Налоговые поступления__10000000________2015818,9________52.57% Неналоговые поступления_20000000_______1217563,3________31.76%
budivelnik написав:1 Є така штука - ДОДАНА ВАРТІСТЬ Я СТВОРЮЮ -ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
Яка буде додана вартість товару, якщо його ніхто не купить?
Ми всі колись помрем... Але Ті хто НЕ платить податків - ті отримані від створеного кошти обмінюють на товари створені такими самими як і самі... а тому в ОФІЦІЙНУ частину вони не потрапляють. Так як ОФІЦІЙНО 50% ВВП -це зарплата , то це просто підтверджує , що розмір ОФІЦІЙНОЇ економіки в рази більший ніж сірою.
Але мешканці СІРОЮ споживають результати ОФІЦІЙНОЇ - не повертаючи нічого взамін.
Тому пояснюю ще раз Якщо чарівною паличкою обнулити мешканців сірої/чорної ( або все монетизувати через комерцію) то ВИГРАЮТЬ від такого кроку саме працівники ОФІЦІЙНОЇ економіки бо їх ВИТРАТИ зменшаться( на величину яка зараз йде сірій/чорній), в той час коли в мешканців чорної/сірої - витрати на цю ж величину - ЗРОСТУТЬ.
Таким чином якщо обнулити шахраїв(або привести їх до порядку) то ВВП на душу виросте десь на 15-20% мінімум без якихось затрат додаткових.
❗️Українські чоловіки не мають права виїжджати за межі країни відповідно до законодавства, тому запровадження обмежень щодо надання тимчасового захисту в ЄС для них відповідатиме інтересам України, – DW з посиланням на дипломатичні джерела.
Очікується, що після 4 червня Єврокомісія оголосить офіційну пропозицію щодо тимчасового захисту, а остаточне рішення країни-члени ухвалять у липні.
