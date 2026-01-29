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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 17967179681796917970
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 11:26

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  prodigy написав:............
попереду важке літо і осінь (як завжди, з 2023р), не про гроші (чи дембель) думки.
тримайтесь хлопці.

"Денег нет, но вы держитесь!"

це у вас грошей на військових немає. а якщо пошукати, то знайдуться. від популізму відмовляться - й вже буде ефект.

Что вы имеете ввиду под популизмом?
И где треба шукати гроші?
Можно конкретнее?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 11:28

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:ніхто не збирається воювати роками

Есть какие-то намеки на факты, подтверждающие это утверждение? - например: наконец-то озвучены квартальные (или годовые) KPI, при невыполнении которых - кресло наконец-то освобождать придется? :roll:

це ви доводьте факти, які підтверджують

Так легко: Статья 103.
Опровержения? - или два года - это не "роками"? :wink:
  Banderlog написав: ну давайте тоді подумаєм. Зеля збираєси воювати до 2029 мінімум, період вибраний до повноти влади нового презедента сша.
Потом іще насичення озброєнням і мобілізація та контрнаступ.
Отже лише після того можно сподівтись першої хвилі демобілізації. Для офіцерів буде іще лаг мінімум півроку. Оптимістично влада має намір тримати нас тут ще 4 роки.
І сам зєля хоче царствувати до 2030.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 11:40

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
  prodigy написав:............
попереду важке літо і осінь (як завжди, з 2023р), не про гроші (чи дембель) думки.
тримайтесь хлопці.

"Денег нет, но вы держитесь!"
це ви курси пропаганди не ті проходили) тому дивуєтесь.
отака бандерівська ідеологія )
гроші для земельних магнатів та власників магазинів.
А бійцям - не треба нам ні слави ні заплати, заплата нам то радість боротьби, солодше нам у бою помирати ніж жити в путах як живі раби :lol:

Согласен, не те.
В моих курсах говорилось о том, что слова надо подтверждать личным примером.
А сегодня достаточно произносить "правильные" слова.
И, главное, чтобы: "Нафтою зерном торгувати можно буде, ракети по містах летіти не будуть а мобілізовані далі будуть в окопах" ("ракети по містах летіти не будуть" - желательно, но не обязательно, по тем, которые вдоль рпв можно допустить).

P.s. Уже писал - сирены достали. На хрен бы они нужны.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 11:48

для ширнармас

  ЛАД написав:Что вы имеете ввиду под популизмом?
И где треба шукати гроші?
Можно конкретнее?

програми кешбеків, чекапів та іншої попси для ширнармас (разом з марафоном і ко.)
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 11:49

  Shaman написав:
  Banderlog написав:.............
Ніхто такого не каже. Кажуть що війна на 3 роки. Хто зараз веде переговори з росією? Ніхто? Нас цікавить тіль3и обмін трупами.

зрозумів - знайшди одну статтю про три роки - й давай розповідати, що тільки так й кажуть. я одну суперечку вже програв - але готовий забитися ще на пляшку бренді, що до кінця року буде та чи інша домовленність, й бойові дії вщухнуть ;)
Может быть.
Но пока не похоже.
Гордон, помню, под ёлочку в конце 2024 тоже уверял.
Так что лучше не рискуйте.

перемовини зараз НЕ ВЕДЕ Раша. з ким на Раші вести перемовини?
З ким є, з тими і вести.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 11:57


Ох, скільки було вже тих геймченджерів


кожен з них , зрадович, дозволив Україні вже кілька років тримати ворога фактично на тих самих рубежах , а не зустрічати їх на вулицях Києва. Може тобі б це хотілось (найшвидша капітуляція), але пробач, ні.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 12:02

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:Согласен, не те.
В моих курсах говорилось о том, что слова надо подтверждать личным примером.

ну це я ще років 15 тому помітив, в обленерго.
Прийшла нова поросль менеджерів і давай мотівірувати...
Кажу не можуть люди 3 години їхати в буханці по 30 градусній жарі і одразу по приїзду начинати хрєнячить, це не джип з кондиціонером...
а воно 20річний дірєктор з англійською освітою це не розуміє і розуміти не хоче,
це красним дірєкторам мож було щось обясняти. А тут вже управлінці нового зразка, одразу народжені елітою)
Banderlog
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