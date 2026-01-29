Shaman написав:ЛАД пропускає ці іноземні новини через перекладач - тому він/вона з англійської - то таке. чому не виправляє вручну? спитайте
Последнее выделенное, вроде, исправлял, почему-то осталось. Но второе ... fler в запале даже не обратила внимание, что не Фредериксен кого-то там преследовал, а её "преследовал кризис стоимости жизни. Ну что возьмёшь с докторыни.
недокандидат ЛАД
ЛАД, а ви розумієте, що чим далі, тим більше нагадуєте Долярчика - але на відміну від нього не воювали...
_hunter написав:Есть какие-то намеки на факты, подтверждающие это утверждение? - например: наконец-то озвучены квартальные (или годовые) KPI, при невыполнении которых - кресло наконец-то освобождать придется?
це ви доводьте факти, які підтверджують
Так легко: Статья 103. Опровержения? - или два года - это не "роками"?
Banderlog написав: це ви курси пропаганди не ті проходили) тому дивуєтесь. отака бандерівська ідеологія ) гроші для земельних магнатів та власників магазинів. А бійцям - не треба нам ні слави ні заплати, заплата нам то радість боротьби, солодше нам у бою помирати ніж жити в путах як живі раби
Согласен, не те. В моих курсах говорилось о том, что слова надо подтверждать личным примером. А сегодня достаточно произносить "правильные" слова. И, главное, чтобы: "Нафтою зерном торгувати можно буде, ракети по містах летіти не будуть а мобілізовані далі будуть в окопах" ("ракети по містах летіти не будуть" - желательно, но не обязательно, по тем, которые вдоль рпв можно допустить).
P.s. Уже писал - сирены достали. На хрен бы они нужны.
зустрілись два казкаря... русофільских...
особистий приклад ЛАДа ми свого часу так й не побачили... а слів дуже багато...
Shaman написав:зрозумів - знайшди одну статтю про три роки - й давай розповідати, що тільки так й кажуть. я одну суперечку вже програв - але готовий забитися ще на пляшку бренді, що до кінця року буде та чи інша домовленність, й бойові дії вщухнуть
Пляшка бренді - несерйозно. Пропоную 3 штуки баксів на загальний фонд ПЖ. АБо на ветеранські проекти - якщо буде РПВ)
я кажу пр принцип - а понти, це до когось іншого...
Shaman написав:.......... ЛАД, а ви розумієте, що чим далі, тим більше нагадуєте Долярчика - але на відміну від нього не воювали...
Не буду писать, кого вы нагадуєте (сравнения будут гораздо хуже). И вы тоже не воювали. Но если меня оправдывает возраст (71 год на момент начала войны), то при ваших сегодняшних 45+ лучше бы об этом не упоминать.
особистий приклад ЛАДа ми свого часу так й не побачили... а слів дуже багато...
Не напрашивайтесь на "комплименты". Что вы могли "побачити" в своей благополучной жизни на службе у Ахметова? Но в армии вы так и не послужили. Даже в мирное время.
fler написав:Як мала дитина, чесслово)) Ти ж читаєш інформацію? Аналізуєш? Кажуть, шо до кінця року передбачено настання рпв. Наступна фаза - дипломатична. Вона вже триває десь півроку (плюс-мінус), за різними оцінками може тривати рік чи півтора від початку. Тож її завершення може бути трохи після рпв.
Нагадаю: обіцяє та ж людина, що обіцяла каву в Ялті в 23му.
не знаю що таке рпв (це лапей цю дич придумав), бачу ситуацію в такому ракурсі: 1) якщо оркам пощастить досягти локальних успіхів (на рівні Авдіївки), називати наші НП не буду, то тоді наякої розрядки і припинення горячої фази не відбудеться(будуть всіми силами дотискати) 2)а якщо навпаки (невдачу весняного наступу вже бачили) літній наступ провалиться, мобілізація і останні дрова в піч, у ЗСУ буде достатньо сил для того, щоб на декільках ділянках повернути теріторії(на приклад Гуляйполе), то це і є вікно можливостей, про яке говорив Порощенко, ніякими мольбами до путіна не до кришишся, європейці знов почали шукати "надежного переговорщика" (прям як весною 2022р), до речі Шредера вчора побачили в москві, цей кабанчик танцює під дудку путіна.
Шредер, которого продвигали в переговорщики с РФ от ЕС, "засветился" в Москве – СМИ